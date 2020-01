Dschungelcamp 2020: Krokodilstränen und null Sterne an Tag 2

Berlin. Die Krokodilstränen fließen. Noch nicht einmal 24 Stunden hat das Dschungelcamp auf dem Buckel und schon verwandelt es sich in ein triefendes Jammertal: Witwe Danni Büchner erzählt von ihrer Fehlgeburt und dem Tod ihres Mannes.

Mutter Elena Miras schluchztbeichtet, dass nach ihrem Proll-Auftritt im „Sommerhaus der Stars“, das Jugendamt vor ihrer Tür stand. Und Außenseiterin Toni Trips nutzt die Gelegenheit, um ihrer Erfahrung mit Cybermobbing rauszuheulen.

Ob es so klug ist, das ganze Emotionspulver schon am Anfang zu verschießen? Zumindest Sendezeit ist mit Lebens- und Leidensbeichten (die auch ohne Lagerfeuer erstaunlich gut funktionieren) garantiert. Und RTL nutzt die Tragik der Stunde, um seine Herzschmerz-Balladen-Playlist einmal rauf- und wieder runter zu spielen.

Dschungelcamp 2020: Ottke spielt Muddi – kein Nachrücker für Krause

Apropos: Wie geht’s eigentlich dem kränkelnden Günther Krause? Zuschauer dürfen den blitz-ausgeschiedenen Kandidaten, der sich mittlerweile im Versace Hotel gesund pflegen lässt, in einem Einspieler noch einmal in seiner, nun ja, vollen Welke erleben.

Wesentlich schöner anzusehen ist die muddihafte Fürsorglichkeit von Mitcamper und Campmitte Sven Ottke im Schlumpf-Schlüpfer. Vorsichtige Prognose: der Mann hat Finalchancen.

Und wer rückt nach? Auf der Wunschliste der IBES-Fans standen ganz oben Laura Müller, die frisch playboygetaufte 19-jährige Freundin vom Wendler und Ernesto Monte, der Trash-TV-erprobte Streitgrund von Anastasyia und Danni. Der Sender machte es sich leicht und schickte einfach: niemanden.

Dschungelprüfung mit Elena Miras und Daniela Büchner: „Kannst du mich bitte Danni nennen?!“

Die Dschungelprüfung, zu der Danni Büchner und Elena Miras erst maximal unmotiviert und dann maximal hyperventiliert antreten, wird zum Totalausfall. Aus einem mit Wasser und allerlei Zwick-und Krabbeltier gefüllten Schacht sollen sie Sterne für ihre Mitcamper bergen, stattdessen bewerben sie sich gleich für die Kandidatur der nächsten Prüfung: mit einem Portfolio aus null Sternen und mindestens zwölf Panikattacken. Immerhin sorgt Büchner noch unbeabsichtigt für einen Schmunzeldialog:

Danni Büchner: „Ich kann mich nicht konzentrieren, was ist das hier alles?“

Sonja Zietlow: „Daniela, ihr müsst da rein!!!“

Danni Büchner: „Kannst du mich bitte Danni nennen?!“

Tag zwei im Dschungelcamp: Elena Miras will eine Bombe platzen lassen

Und sonst so? Im Australien fiel endlich Regen, Kirchberger bekam Boxunterricht von „Zwen“ und Anastasiya und Daniela, pardon, „Danni“ konnten sich auf eine Teilzeit-Versöhnung einigen. Ereignisreicher wurde es nicht – außer, dass Elena Miras Kronen-Strategie so langsam durchscheint. Cliffhanger zumindest kann sie: Sie wolle bald eine Bombe platzen lassen – „vielleicht auch eine größere“.

Falls sich jemand fragen sollte, was die Herren so machen: Die suhlen sich in geistiger wie körperlicher Lethargie. Hier der zum Dialog gewordene Beweis:

Markus Reinecke in die Runde: „Jemand, der was verkaufen möchte? Ihr habt alle gar nix, wa?“

Danni Büchner. „Deswegen sind wir hier.“

Raúl Richter: „Ich spiel Klavier, schon länger.“

Anastasiya: „Schön.“

In die Dschungelprüfung morgen muss, klar, Danni. Die beste Reaktion darauf kommt von, auch klar, Sven: „Reis mit Bohnen ist auch lecker, Danni. In allen Variationen!“.