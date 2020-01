Familienauto gerammt – Mutter stirbt, Kinder in Lebensgefahr

Georgensgmünd. Ein tragischer Unfall hat in Georgensgmünd in Mittelfranken eine junge Familie hart getroffen. Nachdem ein Transporter in das Auto mit Eltern und Kindern geprallt war, verstarb die 35 Jahre alte Mutter. Ihre drei Kinder schwebten am Sonntagabend noch in Lebensgefahr, der Vater wurde schwer verletzt.

Laut Polizei war zuvor ein 19-Jähriger mit einem Transporter auf der Bundesstraße 2 in Richtung Nürnberg in den Gegenverkehr geraten. Die Ursache für seine Irrfahrt war zunächst nicht bekannt.

Ein weiterer verheerender Unfall ereignete sich ebenfalls am Sonntag in Südtirol: Ein offenbar schwer betrunkenen Mann raste in eine Touristengruppe – sechs junge deutsche Reisende kamen dabei ums Leben.

(br/dpa)