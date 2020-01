Donnie Wahlberg gibt zu Neujahr 2020 Dollar Trinkgeld

Los Angeles. Der frühere „New Kids on the Block“-Star Donnie Wahlberg (50) hat einer Kellnerin am Neujahrstag mit einem riesigen Trinkgeld eine Freude bereitet. Zusätzlich zu seiner Rechnung über 75,45 Dollar zahlte der Sänger ein Trinkgeld von 2020 Dollar. Das sind rund 2500 Prozent des Rechnungsbetrags.

Wahlberg hatte am 1. Januar mit seiner Frau, Schauspielerin Jenny McCarthy, in St. Charles (US-Staat Illinois) in einer Filiale der US-Restaurantkette IHOP gegessen, wie die US-Zeitschrift „People“ berichtete.

Donnie Wahlberg macht mit dem Trinkgeld alleinerziehende Mutter glücklich

Er habe 2020 als der „tolle Mann, der er ist“, begonnen, schrieb McCarthy auf Twitter und postete dazu ein Foto der bezahlten Rechnung. Darauf hatte Wahlberg handschriftlich „Happy New Year“ und „Thanks Bethany“ geschrieben.

Die Kellnerin sei daraufhin in Tränen ausgebrochen und habe es kaum glauben wollen, sagte die Kellnerin Bethany Provencher laut „People“. Sie ist alleinerziehende Mutter und könne sie das großzügige Trinkgeld gut gebrauchen, erklärte die 37-Jährige.

Das Ganze ist Teil der „2020 Tip Challenge“, die gerade in den USA die Runde macht. Menschen, die an der Challenge teilnehmen, zahlen entweder 2020 Dollar oder 20,20 Dollar Trinkgeld an ein Lokal ihrer Wahl.

Donnie Wahlberg: Sänger, Schauspieler und Produzent

Donnie Wahlberg wurde in den 80er Jahren als Mitglied der Boyband „New Kids on the Block“ berühmt. Die Teenieband wurde weltweit als Pop-Phänomen gefeiert.

Seinen Durchbruch als Schauspieler erreichte Wahlberg in der Rolle des seelisch kranken Patienten Vincent Gray in M. Night Shyamalans Psycho-Thriller „The Sixth Sense“ (1999). Er arbeitet auch als Produzent. Donnie Wahlberg ist der ältere Bruder des Schauspielers Mark Wahlberg.

2016 knackte der US-Sänger Donnie Wahlberg einen Selfie-Rekord, indem er 122 Selfies in drei Minuten schoss. Damit schaffte er es ins Guinness-Buch der Rekorde.

Wer anderen Leuten nicht Geld, aber immerhin einen netten Gruß zum neuen Jahr wünscht, sollte einige Regeln beachten: Zum Beispiel die Frage, ob es „Frohes Neues Jahr“ oder „Frohes neues Jahr“ heißt – und wie lange man den Wunsch aussprechen sollte.

(dpa/bf)