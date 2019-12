Polizist erschießt Autofahrer (32) nach Unfall in Kreisel

Stuttgart. Zuerst wirkte es wie ein Verkehrsunfall, wie er täglich wahrscheinlich dutzendfach in Deutschland passiert – doch was Polizisten in der Nacht zu Samstag in Stuttgart erlebten, schockierte nicht nur die Beamten. Denn der Fahrer eines verunglückten Fahrzeuges ging auf die Polizisten los. Dabei schwang er einen schwertähnlichen Gegenstand.

Offenbar eine Bedrohungssituation für die Einsatzkräfte – die Beamten eröffneten das Feuer. Eine Kugel verletzte den Angreifer so schwer, dass er starb. Von dem Vorfall berichtet die Behörde in einer Mitteilung an die Presse.

Unfallfahrer erschossen: Er war gegen Litfaßsäule geprallt

32-Jähriger geht mit schwertähnlichen Gegenstand auf Polizisten los – die Beamten schossen auf ihn.

Foto: Christoph Schmidt / dpa

Vor dem Angriff im Stadtteil Vaihingen war der Mann den Angaben zufolge mit seinem Kleinwagen in falscher Richtung in einen Kreisverkehr gefahren und frontal gegen eine Litfaßsäule geprallt. Anschließend sei er mit einer Begleiterin von der Unfallstelle geflüchtet.

Als die Polizisten ihn stellten und ansprachen, habe er die Beamten mit einer rund 70 Zentimeter langen Stichwaffe angegriffen, berichtet die Behörde In Folge fielen die Schüsse, darunter auch der für den 32-Jährigen tödlichen. Inwiefern Alkohol oder Drogen eine Rolle bei der Tat gespielt hatten, ist bisher noch unbekannt.

Elf Menschen sind 2018 in Deutschland von der Polizei erschossen worden

Im vergangenen Jahr wurden in Deutschland elf Menschen erschossen. Im Jahr 2017 hatte die Deutsche Hochschule der Polizei in Münster 14 Fälle von tödlichem „Schusswaffengebrauch gegen Personen“ gezählt.

Erst vor wenigen Wochen erschossen Beamte in zwei Fällen Personen – in Lübeck und in Rheinland-Pfalz. Nach derartigen Vorfällen stellt sich immer wieder auch die Frage, ob die Schüsse notwendig waren. Oft müssen dann Polizisten gegen Polizisten ermitteln. (ses/dpa)