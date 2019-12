Zoo Krokodil beißt Pflegerin in die Hand und wird erschossen

Im Zoo in Zürich ist es am ersten Weihnachtsfeiertag zu einem Zwischenfall gekommen. An dessen Ende wurde ein Krokodil erschossen.