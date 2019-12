Bewusstloser Fahrer: Straßenbahn fährt führerlos durch Bonn

Bonn. Der Fahrer nicht mehr ansprechbar, die Notbremse funktioniert nicht: In einer Straßenbahn der Linie 66 in Bonn erlebten die etwa 20 Passagiere in der Nacht zu Sonntag dramatische Minuten. Die Bahn war gegen 0.40 Uhr bereits an mehreren Stationen durchgefahren, als die Fahrgäste nach Polizeiangaben bemerkten, dass der 47-jährige Fahrer plötzlich bewusstlos geworden war.

Alle Versuche, die Bahn per Notbremse zu Stoppen, schlugen fehl. Nach Rücksprache mit der Polizei haben die Passagiere schließlich die Tür zur Fahrerkabine aufgebrochen. An einer Haltestelle konnten sie die Straßenbahn schließlich zum Stehen bringen. Mit ihrem beherzten Eingreifen haben die Fahrgäste womöglich einen Unfall verhindert.

Straßenbahn in Bonn – darum funktionierte die Notbremse nicht

Der Fahrer kam umgehend in ein Krankenhaus. Zu seinem Gesundheitszustand machte die Polizei zunächst keine Angaben. Die Passagiere blieben unverletzt.

Warum die Notbremse nicht funktionierte, war zuerst unklar. Später klärte sich die Sachlage auf: „Die Notbremse wird auf freier Fläche und in Tunneln nicht ausgelöst“, sagte eine Sprecherin der Bonner Stadtwerke am Sonntag. Stattdessen bekommt der Fahrer ein Signal und kann über eine Sprechanlage mit den Fahrgästen Kontakt aufnehmen und die Bahn anhalten. Weil der Fahrer in diesem Fall aber nicht ansprechbar war, fuhr die Straßenbahn einfach weiter. (aky/dpa)