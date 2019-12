Rekord: Der größte Bierkasten-Weihnachtsbaum der Welt

Bad Kissingen. Ein Weihnachtsbaum muss schon lange keine Nordmanntanne mehr sein. Der Radiosender Antenne Bayern hat nun den größten Bierkasten-Baum der Welt gebaut und damit einen „Weihnachtsweltrekord“ aufgestellt.

Aus ganzen 4500 Kästen ist der Bier-Baum in Bad Kissingen in Unterfranken zusammengesetzt. Der Aufbau fand bereits seit Donnerstagmorgen statt und konnte über eine „Christbaum-Cam“ auf der Website von „Antenne Bayern“ verfolgt werden. Am Freitag stand der Baum und der Rekord dann fest. Bis zum 2. Januar bleibt der besondere Baum nun stehen.

Nach dem Bierkästen-Weihnachtsbaum kommt der Schnapsflaschen-Baum

Mit der Aktion will der Radiosender einen seit letztem Jahr bestehenden Weltrekord knacken.

Womöglich gibt es nun schon Nachahmer. Denn in Schleswig-Holstein gibt es nun einen Weihnachtsbaum aus ganz anderen Flaschen. Gut zwei Dutzend Männer haben nämlich am Samstag eine fast 6,50 Meter hohe Tannenbaum-Pyramide aus 5038 Kornflaschen aufgebaut. „Wir haben am Freitag und am Samstag morgens 6.30 Uhr angefangen“, sagte Mitinitiator Hauke Böge der Deutschen Presse-Agentur nach Abschluss der Aufbauarbeiten in Bendorf (Kreis im Kreis Rendsburg-Eckernförde).

Das beleuchtete Flaschenwerk hat einen Durchmesser von vier Metern und besteht aus 20 Etagen. Für den Tannenbaum aus Glas hat das etwa 25-köpfige Team aus Freunden, Nachbarn, Kollegen und Familie 0,7-Liter-Kornflaschen eines norddeutschen Unternehmens verbaut. „Die haben wir bei den Gastwirtschaften und bei Zeltfesten in der Region eingesammelt“, so Böge weiter. Allein hätten die Männer zwischen 16 und 55 Jahren diese Menge an Flaschen nicht leeren können. „Um Gottes willen! Das schaffst du ja gar nicht!“

Weihnachtsbaum – mehr zum Thema

Ein Ehepaar aus Niedersachsen hat kürzlich ebenfalls einen Weihnachtsbaum-Weltrekord aufgestellt – sie haben 350 geschmückte Tannen in ihrem Haus aufgestellt . Allerdings stellen sich viele im Zuge der Klimakrise immer wieder die Frage, wie sich Tradition und Klimaschutz verbinden lassen . Rund 25 Millionen Bäume werden jährlich in deutschen Haushalten aufgestellt. (lhel)

Hier lässt sich der Aufbau des Rekordbaumes aus Bierkästen per Webcam nachvollziehen.