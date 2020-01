„Rosenheim-Cops“-Star Joseph Hannesschläger ist tot

Berlin.

Joseph Hannesschläger war unheilbar krank – nun starb er in einem Hospiz

Er hatte in mehr als 40 Kino- und Fernsehproduktionen mitgespielt

Der beliebte Schauspieler wurde nur 57 Jahre alt – er hinterlässt seine Frau Bettina

Die beiden hatten erst 2018 geheiratet, konnten nicht einmal zweiten Hochzeitstag feiern

Hannesschläger war vor allem als „Rosenheim-Cop“ im ZDF bekannt – seine berufliche Karriere begann ganz anders

Der Ex-Oberbürgermeister Münchens schrieb bei Facebook über eine seine letzten Begegnungen mit dem Schauspieler

Wöchentlich bescheren die „Rosenheim-Cops“ dem ZDF gute Quoten. Die Erfolgsserie lebt dabei weniger von den ausgefeilten Kriminalfällen als vielmehr von den liebenswerten Protagonisten.

Doch einer von ihnen musste die „Rosenheim-Cops“ wegen schwerer Krankheit verlassen: Jetzt ist Schauspieler Joseph Hannesschläger (57), der fast zwei Jahrzehnte den Kommissar Korbinian Hofer mimte, gestorben. Das bestätigte seine PR-Agentur.

Nicht nur sein Engagement bei der ZDF-Serie hatte er bereits beendet, auch eine Rolle am Theater hatte er absagen müssen. Den Weg ins Schauspiel machte er mit einem kleinen Umweg – Hannesschläger ist gelernter Koch, wechselte erst nach der Ausbildung das Feld.

Der 57-Jährige hinterlässt seine Frau Bettina. Der „Bild“ hatte er über seine Partnerin gesagt: „Sie leistet Übermenschliches für mich. Sie ist die Liebe meines Lebens.“ Sie war bei seinem Tod bei ihm, berichte seine Agentur. Geheiratet hatten sie erst 2018.

Hannesschläger ist tot: Guter Freund berichtete von Besuch im Hospiz

Kürzlich noch bekam der Schauspieler Besuch von seinem guten Freund, dem ehemaligen Münchener Oberbürgermeister Christian Ude (72). Ude berichtete auf Facebook öffentlich über die Begegnung – mehrere Medien berichten, es handele sich um ein Hospiz, in dem Hannesschläger nun untergebracht sei.

„Gestern erschraken wir über Lähmungserscheinungen, über die auch der neue Haarwuchs nicht hinwegtrösten kann“, schrieb Ude Mitte Januar. „Josef, wir danken Dir für die Freundschaft, für Deinen ansteckenden Humor und für die Vermittlung der Einsicht, was wirklich wichtig ist im Leben. Viel Kraft für die Pläne, die Du noch verwirklichen willst.“

Joseph Hannesschläger: Tumor beendete Engagement bei „Rosenheim-Cops“

Zuvor hatte Hannnesschläger mit der „tz“ gesprochen: „Ich habe einen neuroendokrinen Tumor. Der ist leider nur palliativ zu behandeln“, sagte der gebürtige Münchner der Zeitung „tz“. Dem Bericht zufolge unterzog sich Hannesschläger einer Chemotherapie, die seine volle Aufmerksamkeit brauche. Die „Rosenheim-Cops“ wurden ohne ihn weitergedreht. Doch die Therapie konnte ihn nicht mehr retten.

„Es gibt Augenblicke, in denen ich sage, es geht mir beschissen. Aber dann nimmt mich Betty (seine Frau, Anm. d. Red.) bei der Hand, wir schauen uns an, und ich sage, okay, jetzt wird weiter gekämpft“, hatte er in dem Interview gesagt.

„Das war die Karriere von Joseph Hannesschläger

Nach Angaben auf seiner Homepage hat der Schauspieler im Laufe seiner Karriere in mehr als 45 Theaterstücken und rund 40 Kino- und Fernsehproduktionen mitgespielt

Er trat auch als Kabarettist auf und hatte mit „Discotrain“ auch seine eigene Band

Seine wichtigste Rolle aber war die des schwergewichtigen Kommissars Korbinian Hofer in den „Rosenheim-Cops“, in der er 17 Jahre lang zu sehen war – seit 2002

Der „echte“ Rosenheim-Cop, der Präsident des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd, Robert Kopp, sagte 2018 über Hannesschläger in seiner Paraderolle: „Mein ,Kollege’ und Hauptdarsteller Hauptkommissar Korbinian Hofer, den ich persönlich gut kenne, ist heimatverbunden und traditionsbewusst, Neuem gegenüber aber immer aufgeschlossen. Er hat ein besonderes Gespür für die Menschen und nicht zuletzt auch eine gesunde Portion trockenen Humors. Eigenschaften, mit denen wir uns auch im wahren Polizistenleben ebenfalls gerne identifizieren.“

Krebserkrankung: Das wünschten Kollegen Joseph Hannesschläger

Hannesschlägers Kollegen und das ZDF hatten betroffen auf die Diagnose reagiert. „Wir sind bestürzt und in großer Sorge um Joseph Hannesschläger“, teilte der Produzent der „Rosenheim-Cops“, Alexander Ollig, auf Instagram mit. Das ZDF hatte ihm von Herzen alles Gute gewünscht

Auch Schauspielkollegen nahmen bereits nach Bekanntwerden der Krankheit Anteil. Katrin Thaler, die in der Serie Korbinians Schwester Marie Hofer spielt, sagte der „tz“: „Wenn man 20 Jahre zusammenarbeitet, wächst man zusammen. Der Erfolg der Serie ist ja zu einem Großteil auch Hannes zu verdanken.“

Dieter Fischer, der immer mal wieder anstelle von Hannesschläger zu sehen und Hofers Vertreter Kommissar Anton Stadler mimt, sagte: „Wie er mit dieser Krankheit umgeht – und dass er sein Schicksal nun mit Millionen Fans teilt – davor ziehe ich den Hut.“ Gewinnen konnte er den Kampf nicht.

Erst im März mussten die „Rosenheim-Cops“-Schauspieler einen Trauerfall verkraften. Der ZDF-Schauspieler Matthias Messner war tot im Wald gefunden worden.

