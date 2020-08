Meteorologisch und kalendarisch: Wann fängt der Herbst an?

Berlin. Die Tage werden kürzer, die Jacken dicker, die Blätter bunter – der Herbst steht vor der Tür. Vom Gefühl her schleicht er sich bereits seit einigen Tagen an. Doch wann ist wirklich Herbstanfang – am 1. oder am 22. September?

Der meteorologische Herbstanfang fällt jedes Jahr auf den 1. September. Das liegt daran, dass die Wetter-Expertinnen und -Experten das Jahr in vier Teile aufgeteilt haben, sie dauern jeweils drei Monate. Der simple Grund: Damit lassen sich die Daten und Statistiken der Wetter-Experten besser einordnen. Bei ihnen gilt also: März bis Mai ist Frühling, Juni bis August ist Sommer, September bis November ist Herbst, und Dezember bis Februar ist Winter.

Der kalendarische bzw. astronomische Herbst beginnt in diesem Jahr hingegen erst am 22. September – um 15.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Dann ist die Nacht genauso lang wie der Tag. Laut Deutschem Wetterdienst heißen die beiden Tage, an denen der Herbst bzw. der Frühling beginnen Äquinoktien (von lateinisch aequus „gleich“ und nox „Nacht“. Die Sonne steht dann mittags senkrecht über dem Äquator.

Der kalendarische Herbstanfang findet aber nicht immer am 22. September, sondern manchmal auch am 23. September statt. Das Jahr hat nämlich nicht exakt 365 Tage, sondern durchschnittlich 365 Tage, 5 Stunden, 49 Minuten und eine Sekunde. Jeder Herbstanfang beginnt daher etwa sechs Stunden später als der ein Jahr zuvor. Schaltjahre gleichen das wieder aus.

Herbstanfang: In der Corona-Krise womöglich erhöhte Ansteckungsgefahr

Der Herbst gilt oft auch als Start der alljährlichen Grippesaison. Angesichts der zusätzlichen Belastung durch die Corona-Pandemie rechnet Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in diesem Jahr damit, dass die kälteren Jahreszeiten die bestehenden Probleme wieder schlimmer machen.

In ihrer Sommer-Pressekonferenz warnte sie vor einer erhöhten Ansteckungsgefahr, „wenn wir uns wieder drinnen aufhalten, an Arbeitsplätzen, Schulen und in Wohnungen“. Mehr dazu: Merkel warnt Deutschland vor dem nahenden Corona-Herbst.

(jb/reb/dpa)