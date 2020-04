Tiere Tropische Riesenzecke infiziert Mann in NRW mit Fleckfieber

Der Größenunterschied ist nicht zu übersehen: Ein Gemeiner Holzbock (links), wie er in Deutschland bekannt ist, und eine Hyalomma-Zecke, wie sie nun in NRW für eine Fleckfieber-Infektion verantwortlich war.

In NRW ist ein Mann nach dem Biss einer tropischen Riesenzecke an Fleckfieber erkrankt. Es ist der erste Fall dieser Art in Deutschland.