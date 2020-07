Urlaub in Griechenland: Welche Regeln für Touristen gelten

Athen. Griechenland gilt als eines der Länder, das in Europa am wenigsten von der Corona-Pandemie betroffen ist. Bislang werden dort 203 Covid-19-Opfer beklagt. Gemessen an der Bevölkerung von gut 10,5 Millionen ist das eine der geringsten Todesraten in Europa. Die Behörden reagieren aber auch weiterhin schnell auf vergleichbar kleine Anstiege bei der Zahl der Neuinfektionen. Wir erklären, was das für Urlauber bedeutet.

Wie ist das Infektionsgeschehen in Griechenland?

Insgesamt bewegt sich das Infektionsgeschehen in Griechenland auf einem relativ niedrigen Niveau. Vom 21. bis zum 27. Juli gab es laut dem European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) durchschnittlich 27 neue Corona-Fälle pro Tag. Das hielt die griechische Regierung jedoch nicht davon ab, selbst darauf mit einer Verschärfung der Corona-Regeln zu reagieren und die Maskenpflicht zu erweitern.

Nun gilt sie auch in Banken, Ministerien und im Einzelhandel. Zuvor galt die Maskenpflicht nur in öffentlichen Verkehrsmitteln und Krankenhäusern. „Wir haben es bislang gut geschafft. Wir müssen so weitermachen“, sagte der für den Zivilschutz zuständige Vizeminister Nikos Chardalias im Staatsfernsehen.

Wegen des geringen Anstiegs der

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.

bestehe kein Grund zur Panik, sagte der Vizeminister weiter. Es sei aber wegen des vergleichsweise geringen Infektionsgeschehens eine Nachlässigkeit in der Bevölkerung bemerkt worden. Wer sich nicht an die Maskenpflicht hält, muss mit Bußgeldern in einer Höhe von 150 Euro rechnen.

Griechenland: Ein Mitarbeiter mit Mundschutz desinfiziert einen Liegestuhl am Strand von Alimos in der Nähe von Athen. Auch wegen solcher Maßnahmen wird Griechenland nicht als Corona-Risikogebiet geführt.

Foto: Yorgos Karahalis / dpa

Ist Griechenland ein Corona-Risikogebiet?

Das Auswärtige Amt gibt derzeit keine Reisewarnung für Griechenland. Auch das Robert Koch-Institut weist Griechenland nicht als Risikogebiet aus.

Kann ich in Griechenland Urlaub machen?

Ja, die Einreise ist für Deutsche Urlauber möglich, wie das Auswärtige Amt mitteilt. Die internationalen Flughäfen in Griechenland werden von Deutschland aus wieder direkt angeflogen.

Wie die staatliche Nachrichtenagentur ANA unter Berufung auf einen Brief von Tourismusminister Harry Theoharis an mehrere Reiseunternehmen berichtete, sollen ab dem 1. August auch wieder Kreuzfahrtschiffe in Piräus, Rhodos, Heraklion, Volos, Korfu und Katakolo anlegen dürfen.

• Hintergrund: Urlaub während Corona: Griechische Hotels warten auf den Boom

Die Einreise mit dem Auto ist aktuell nur über Bulgarien und auch dort nur über den Grenzübergang Promachonas möglich, teilt das Auswärtige Amt mit.

Egal für welche Art der Einreise sich deutsche Urlauber entscheiden, sie müssen 24 Stunden vor der Einreise ein Online-Formular ausfüllen. Nach dieser Anmeldung erhalten sie einen QR-Code, der bei der Einreise gezeigt werden muss. Wer keinen QR-Code vorweisen kann, muss ein Bußgeld von 500 Euro zahlen. Außerdem müssen Urlauber vereinzelt damit rechnen, zum Corona-Test gebeten zu werden.

Mehr zum Thema Coronavirus

(jas/dpa/afp)