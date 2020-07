Urlauber in Kroatien – Land erwartet einen „positiven Trend“

Berlin.

In Kroatien sind die Behörden offenbar zufrieden mit der bisherigen Urlaubssaison. Im Juli sind laut dem kroatischen Tourismusamt rund zwei Millionen Touristen in das Land eingereist.

Zwar ist das die Hälfte weniger im Juli im Vorjahr. Aber: „Unter den gegebenen Umständen sind das exzellente Zahlen“, erklärte Behördenleiter Kristjan Stanicic angesichts der Corona-Pandemie. Im August erwarte Kroatien eine „Fortsetzung des positiven Trends“ bei den Touristenzahlen. Das Auswärtige Amt in Berlin stuft das Land derzeit nicht als Corona-Risikogebiet ein. Mit größeren Einschränkungen müssen Touristen also nicht rechnen.

Die meisten Urlauber in Kroatien kommen den Angaben zufolge aus Deutschland, Slowenien und Polen; von dort ist das Land per Auto erreichbar. Im vergangenen Jahr besuchten rund 20 Millionen Touristen das Land. Wer seinen Ferien in den Land plant, sollte sich vorher gut informieren: Kroatien-Urlaub: Das sollten Besucher wegen Corona beachten.

In Kroatien mit seinen rund 4,2 Millionen Einwohnern haben sich offiziellen Angaben zufolge bislang knapp 5000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Knapp 140 Menschen starben an den Folgen ihrer Infektion. (dpa/les)