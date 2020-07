Radfahren: So klappt es mit Versicherung und Pannenhilfe

Berlin. In Corona-Zeiten haben viele Deutsche das Fahrrad wieder für sich entdeckt. Während die Fahrgastzahlen im Nahverkehr eingebrochen sind, haben Fahrradhändler alle Hände voll zu tun. Die automatischen Zählstellen in Großstädten wie Berlin zeigen einen Anstieg des Radverkehrs um ein Viertel im Vergleich zum Vorjahr.

Die Vorteile liegen auf der Hand: geringe Ansteckungsgefahr, etwas Bewegung, keine Staus oder Parkplatzsuche. Und finanziell ist selbst ein E-Bike für mehr als 2000 Euro attraktiver als ein Auto. Tipps für Neuaufsteiger und alte Hasen.

Radfahren und Versicherungen: Wie sich Diebe aufhalten lassen

Die Zahl der Fahrraddiebstähle ist seit Jahren rückläufig. Dennoch werden in Deutschland immer noch etwa 280.000 Räder im Jahr als gestohlen gemeldet, die Dunkelziffer ist weitaus höher. Damit einem das nicht passiert, sollte man mindestens ein hochwertiges Schloss kaufen, besser zwei. Denn Diebe sind oft auf eine Schlossart spezialisiert und versuchen es erst gar nicht bei zwei Schlössern.

Beim jüngsten Test von Stiftung Warentest (05/2020) gehörten je zwei Bügel- und Kettenschlösser sowie ein Falt­schloss zu den Testsiegern. Die wehrhaftesten Modelle fanden sich unter den Bügelschlössern. Das Abus Granit Xplus 540/160HB2 erhielt die Gesamtnote 1,6 und kostet etwa 93 Euro. Gut und günstig (36 Euro) ist das Decathlon B’Twin.Faltschlösser sind laut Angaben der Stiftung oft weniger robust. Hier habe nur das schwerste Modell (Abus Bordo Granit XPlus 6500/110, ca. 128 Euro) zuverlässigen Schutz geboten. Bei den Kettenschlössern erhielten Abus City-Chain 1010/110 (ca. 122 Euro) sowie das Kryptonite Kryptolok 990 Combo (ca. 50 Euro) die Note „gut“.

Fahrräder sind nicht zuletzt wegen Corona sehr beliebt.

Foto: Mohssen Assanimoghaddam / dpa

Daneben bietet es sich an, das Fahrrad codieren zu lassen – bei der Polizei oder dem Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC). Das schreckt manche Diebe ab. Und kommt es doch zum Diebstahl, lässt sich das Rad leichter zuordnen, wenn Diebesgut gefunden wird. Eine weitere Empfehlung der Polizei ist der Einsatz von Ortungstechnik, zum Beispiel mithilfe von GPS-Satellitenlokalisation. Weil der Angebotsmarkt für diese Technik neu und daher sehr dynamisch ist, ließen sich hier Produkte zwischen etwa 30 und 200 Euro finden.

Richtig versichert auf dem Rad

Bei Diebstahl hilft auch eine gute Hausratversicherung: Die springt standardmäßig allerdings nur ein, wenn das Rad zu Hause gestohlen wird, zum Beispiel aus dem Keller. Soll das Fahrrad auch unterwegs gegen Diebstahl versichert sein, kann bei vielen Hausratversicherungen eine Zusatzklausel dafür abgeschlossen werden. Versicherungsnehmer sollten sich erkundigen, ob der Neu- oder Gebrauchtwert ersetzt wird, und auf eine ausreichend hohe Deckungssumme achten. Für hochwertige Räder kann die Summe angehoben werden. Eine passende Hausratversicherung findet man auf speziellen Vergleichsportalen wie Mr-Money.

Eine Kaskoversicherung fürs Rad gibt es auch – sie lohnt sich aber höchstens für sehr teure Räder und E-Bikes. Der Versicherungsschutz umfasst als Teilkaskovariante Diebstahl, Brand, Blitz, Sturm und Hagel. In der Vollkasko sind zusätzlich noch Unfall, Stürze und Vandalismus versichert. Je älter das Fahrrad ist, desto weniger bietet sich eine solche Fahrradversicherung an. Denn billig ist sie nicht: Häufig kostet die Versicherung für ein Rad im Wert von 1500 Euro mehr als 200 Euro pro Jahr.

Wichtig ist hingegen: Jeder Radler sollte eine private Haftpflichtversicherung haben (derzeit haben nur um die 80 bis 90 Prozent eine). Auch mit dem Fahrrad können Unfallschäden in die Millionen gehen; ohne Haftpflicht kann ein Unfall also existenzbedrohend sein. Gute Haftpflichttarife sind aus Sicht von Finanztip „Einfach Besser Plus“ von der Haftpflichtkasse, „Prestige“ von der Bayerischen und „Klassik-Garant Exklusiv“ von der VHV. Sie kosten etwa 75 Euro pro Jahr für Singles und 100 für Paare.

Pannenhilfe für Radler

Wer nur in seiner näheren Umgebung radelt und bei einer Panne das Rad notfalls auch nach Hause oder zur Fahrradwerkstatt schieben könnte, braucht so etwas nicht unbedingt. Aber für Radreisende oder Pendler über größere Distanzen kann Pannenhilfe fürs Rad einiges an Zeit und Nerven sparen.

Beispiel: Der Besitzer will sein Fahrrad aufschließen, das Schloss klemmt und der Schlüssel bricht ab. In dem Fall rücken die Pannenhelfer mit Schutzbrille und Flex an, um das Rad zu befreien. Es braucht sich auch niemand zu schämen, wenn er bei einem platten Reifen den Schlauch nicht selbst wechseln kann oder will. Auch in dem Fall kommt Pannenhilfe wie gerufen.

Mitglieder des Fahrrad-Clubs ADFC oder auch des Automobil-Clubs Verkehr (ACV) besitzen bereits einen Fahrradschutzbrief. Er ist in der Mitgliedschaft enthalten (ADFC: Singles 56 Euro im Jahr, Familien 68 Euro; ACV: Singles 59 Euro, Familien: 69 Euro). Beim Verkehrsclub Deutschland (VCD) kostet der Fahrradschutzbrief 9 Euro Aufpreis auf die Mitgliedschaft (Singles 60 Euro, Familien 75 Euro).

Tipp: Hinter den Fahrradschutzbriefen der Mobilitätsclubs steckt meist die Roland Schutzbrief Versicherung, die wiederum die Pannenhelferflotte von Assistance Partner („Silberne Engel“) losschickt. Den Schutzbrief gibt es auch einzeln: Singles zahlen dann knapp 20 Euro im Jahr, Familien rund 30 Euro.

Günstiger zum Traumrad – wenn der Chef mitspielt

Neben dem Kauf oder der Miete eines Fahrrads gibt es noch eine Option: das „Dienstwagenprivileg“. Es gilt seit ein paar Jahren auch für Fahrräder. Wer also von einem E-Bike, Lasten- oder Rennrad für mehrere Tausend Euro träumt, kann es als Dienstrad unter Umständen günstiger bekommen – vorausgesetzt, der Arbeitgeber spielt mit.

Das funktioniert in der Regel so: Die Firma least das Rad für drei Jahre und erlaubt dem Mitarbeiter, es auch in seiner Freizeit zu fahren. In manchen Fällen gibt der Arbeitgeber einen gewissen Betrag dazu, den Rest der Leasingraten finanziert der Mitarbeiter durch eine Gehaltsumwandlung.

Finanztip hat ein Beispiel berechnet für ein 2500 Euro teures E-Bike: Dieses Dienstrad würde unterm Strich nur 31 Euro im Monat kosten. Meist kann man nach Ablauf des Leasingvertrags das Dienstrad günstig abkaufen.

Dieser Beitrag erscheint in einer Kooperation mit finanztip.de. Der Verbraucher-Ratgeber ist Teil der Finanztip Stiftung.