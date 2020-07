300 Euro teuer: Was bringt ein Airbag-Helm für Radfahrer?

Berlin. Beim Radeln durch die Stadt sind regelmäßig Radfahrer ohne Helm zu sehen. Laut Bundes­anstalt für das Straßenwesen trug 2018 gerade einmal knapp jeder fünfte Radfahrer (18 Prozent) einen Helm. Äußerst nachlässig, sagen Unfallchirurgen. Doch letztlich muss jeder Erwachsene selbst abschätzen, was wichtiger ist: Schutz oder sitzende Frisur.

Mitunter lohnt es aber, vermeintliche Helmverweigerer zweimal zu begutachten. Sitzt unter dem helmlosen Haupt eine Art Halskrause, dann legt der Radler vielleicht doch viel Wert auf Sicherheit – und hat dafür besonders tief in die Brieftasche gelangt.

Üppige 299 Euro verlangt der schwedische Hersteller Hövding für seinen „Helm, der keiner ist“, wie die Eigenwerbung verspricht. Hövding ist schwedisch für „Häuptling“. Und optisch ähnelt der Helmersatz durchaus dem Kopfschmuck eines Stammesführers, zumindest wenn sich der Hövding bei einem Sturz aufplustert.

Hövding: So funktioniert der Airbag-Helm für Radfahrer

Das Prinzip des Hövding ist schnell erklärt: Er wird statt des Helms wie eine Halsmanschette auf den Schultern getragen und vor dem Losradeln per Knopfdruck scharf gestellt. Eingebaute Sensoren prüfen laut Hersteller 200 Mal pro Sekunde die Bewegung des Fahrers.

Stellen die Sensoren einen Sturz fest, löst der eingebaute Airbag innerhalb von einer Zehntelsekunde aus und bildet ein sicheres Luftkissen über Kopf und Nacken. Um die Bewegung eines Sturzes zu erkennen, wurden über 3000 Tests durchgeführt, heißt es.

Studien: Hövding bis zu acht Mal sicherer als normale Radhelme

Bis zu acht Mal besser als ein traditioneller Fahrradhelm soll der Hövding gegen Gehirnerschütterungen bei Stürzen schützen. Das ergab 2016 eine Untersuchung der US-Universität Stanford. Bei einer großen Fahrradhelmstudie des schwedischen Versicherers Folksam erlangte das aktuelle Modell in diesem Jahr mit Abstand die besten Testergebnisse bei der Stoßdämpfung und bei seitlichen Aufprällen.

Die versprochene Sicherheit gepaart mit optischen Vorzügen dürfte für viele Berufspendler ein Kaufargument sein: Der Kopf schwitzt beim Radeln im Sommer weniger und die Frisur bleibt auf dem Weg zur Arbeit unbeschadet.

Der „Helm, der keiner ist“ kam erstmals 2011 auf den Markt. Vergangenes Jahr hat die Firma aus dem schwedischen Malmö, nach vier Jahren Entwicklungszeit, die dritte Generation des Hövding vorgestellt.

Hövding-Helm: Dritten Generation verschickt beim Unfall SMS an Notfallkontakte

Neben einer insgesamt verbesserten Sicherheit bekam der unsichtbare Helm, wie es sich für 2019 gehört, eine Begleit-App verpasst. Auf dem Smartphone kann der Fahrer nun dank Bluetooth-Funk den Batteriestand seines Halstuch-Helms ablesen oder sehen, wie viele Kilometer er geradelt ist und wie viel CO er so eingespart hat. Wer will, kann sich so mit anderen Hövding-Nutzern vergleichen.

Neu ist auch die ICE-Funktion. Diese hat nichts mit Schnellzügen der Deutschen Bahn zu tun, sondern schickt bei einem Unfall (In Case of Emergency) mit ausgelöstem Airbag SMS-Nachrichten an hinterlegte Notfallkontakte mit den genauen Koordinaten des Unfallorts. Der Akku des Hövding soll für 15 Stunden aktives Radfahren ausreichen. Das Aufladen darf man nur nie vergessen.

Wann der Airbag-Helm bequem ist – und wann eher nicht

Allerdings: Die Hightech-Halskrause hat mit 299 Euro einen stolzen Preis. Hinzu kommen knapp 200 Euro für jeden Austausch des Helms beim Hersteller, falls der Airbag ausgelöst hat. Die Kosten hätte ein schuldhafter Unfallgegner zu tragen. Stürzt man aber von allein oder gibt es eine Fehlzündung, theoretisch möglich durch ein riskantes Manöver, dann zahlt man selbst.

Solange der Hövding-Träger aufrecht fährt, etwa auf dem Holland- oder Trekkingrad, soll die Krause trotz ihrer rund 800 Gramm Gewicht nicht weiter stören, berichten Tester. Beim Fahren in sportlich geneigter Position, etwa auf dem Rennrad, und beim Tragen von Rucksäcken, könne der breite Kragen jedoch mitunter drücken.

ADFC-Experte: Schutzwirkung lässt sich kaum beziffern

„Das Luftkissen kann viel mehr Stoßenergie aufnehmen als so ein bisschen Styropor“, sagt René Filippek, Technikexperte des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC). „Außerdem deckt der Hövding den Kopf viel mehr ab, als das ein Fahrradhelm kann.“ In der Theorie hält er das Konzept für durchaus sinnvoll.

Schon gewusst? Laut Umfrage ist die Hälfte der Deutschen für eine Kennzeichenpflicht an Fahrrädern

Wie sicher der Helm tatsächlich in der Praxis ist, lasse sich laut Filippek aber nur schwerbewerten. Dazu gebe es noch zu wenig Erfahrungswerte, erklärt er. „Nicht mal bei normalen Helmen kann man die Schutzwirkung wirklich beziffern“. Jeder Unfall sei einzigartig, was die Bewegung und die Landung angeht. Hövding selbst spricht von mehr als 5000 bisher gemeldeten Unfällen.

Airbag-Helm schützt nicht bei allen Unfällen

Eine Schwäche aus Sicht des Experten: Der Airbag-Helm ist für Radstürze auf den Boden gebaut. „Wenn ich aber mit einer sich plötzlich öffnenden Autotür kollidiere und mein Kopf direkt dagegen schlägt, dann würde er nicht rechtzeitig auslösen können, weil die Zeit zu gering ist“, sagt Filippek. Gleiches gelte für einen Frontalcrash mit einem anderen Radler oder mit einer Wand. Für E-Roller ist der Hövding laut Hersteller auch nicht geeignet.

Der Airbag-Helm scheint dennoch seine Käufer zu finden. Allein in Deutschland konnte Hövding eigenen Angaben zufolge den Umsatz im vierten Quartal 2019 im Vorjahresvergleich mit 117 Prozent mehr als verdoppeln. Gerade in Städten könnten also bald noch mehr Häuptlinge auf dem Sattel zu sehen sein.

So findet man den richtigen Fahrradhelm

Wer weniger Geld ausgeben möchte, kann auch zu günstigeren Helmen greifen. Gute klassische Fahrradhelme ohne Airbag gibt es schon für deutlich weniger als 300 Euro.

Sieben von 15 im April 2017 von Stiftung Warentest getestete Helme bekamen die Note gut. Sie kosteten zwischen 30 und 140 Euro.

Der Testsieger Casco Activ 2 (Note 1,7) kostete etwa 80 Euro,

(Note 1,7) kostete etwa 80 Euro, der Zweitplatzierte ( Cratoni Pacer ) etwa 60 Euro

) etwa 60 Euro und der Drittplatzierte (Lazer Beam Mips) etwa 55 Euro.

Wichtig beim Kauf ist die in Deutschland verpflichtende CE-Kennzeichnung, eine möglichst exakte Passform und gute Belüftung, sagt ADFC-Technikexperte René Filippek. Vor allem die Passform des Helms entscheidet dabei über die Sicherheit bei Unfällen.

Preisunterschiede entstehen eher durch Vorzüge bei Komfort und Design. Teurere Helme sind leichter und besser belüftet. Das ist bietet vor allem beim sportlichen Radeln Vorteile.