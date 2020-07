Musik zum Mitnehmen – fünf Bluetooth-Boxen im Test

Berlin. Im Sommer gibt es viele Gelegenheiten, um in entspannter Atmosphäre Musik zu hören: beim Grillen, beim Sport mit Freunden oder einfach auf der Liege am Strand. Mit einer mobilen Bluetooth-Box, die sich per Funk mit dem Smartphone verbinden lässt, ist der mobile Konzertsaal künftig immer dabei.

IMTEST, das Testmagazin der Funke Mediengruppe, hat fünf Modelle in der Preisklasse 25 bis 126 Euro getestet. Ein sehr spannender Aspekt dabei: Je nach Farbausführung lässt sich beim Kauf viel Geld sparen. Wer aufs Standard-Schwarz verzichten und sich etwa mit Türkis anfreunden kann, für den sind Preisunterschiede von bis zu 30 Euro drin.

Diese Bluetooth-Boxen sind robuste Wegbegleiter

Die Bluetooth-Boxen in diesem Test sind gemacht für den robusten Einsatz im Freien und für unterwegs. Die Modelle von Sony, JBL und Teufel vertragen sogar ein 30-minütiges Tauchbad. Im Test spielten sie selbst in der Badewanne unter Wasser munter weiter.

Ein basslastiges Musikstück vorausgesetzt, befördern die Membranen das Wasser nach dem meist unfreiwilligen Bad wieder nach draußen. Die Modelle von Sharp und AmazonBasics sind allerdings nur vor Spritzwasser geschützt.

Intuitive Bedienung wird bei Bluetooth-Boxen immer wichtiger

Mal eben auf der Sonnenliege umdrehen und hinter sich „blind“ nach den richtigen Tasten auf der Bluetooth-Box suchen – Besitzer älterer Modelle kennen diese Herausforderung. Deshalb ist eine intuitive Bedienung ein Muss. Einschaltknopf, Tasten für laut und leise, Pause und Abspielen und zur Kopplung mit dem Smartphone müssen groß, leicht erreichbar und über die verwendeten Symbole verständlich sein.

Diesen Testpunkt kann der Teufel Rockster Go klar für sich entscheiden. Ebenfalls gut machen es JBL mit der Flip 5 (ca. 92 Euro) und die Sharp GX-BT280 (ca. 79 Euro). Letztere kann optisch ohnehin als Klon der JBL-Box durchgehen. Das Bedienfeld der XB32 von Sony ist gemessen an der Gesamtgröße der Box zu klein und die Doppelbelegung der Ein-/Ausschalttaste mit der Bluetooth-Kopplungsfunktion (Pairing) verwirrend.

Welche Bluetooth-Boxen haben den besten Klang?

Klanglich müssen die Lautsprecher durch einen ganzen Parcours an Musikstücken, Podcasts und Hörspielen, um ihre Qualitäten für jede Hörerschaft unter Beweis zu stellen. Die Mischung aus knackigem, basslastigem Rock, gefühlvoller Popmusik oder anspruchsvollen Klassikstücken stellte die Boxen vor große Herausforderungen.

Beim Thema Bass macht der Sony SRS-XB32 niemand etwas vor. Auch ohne die Zusatzfunktion Extrabass sorgt die Box für einen ausgesprochen kräftigen Bass, liefert aber trotzdem einen sehr ausgewogenen Sound mit ordentlichen Höhen. Wer mag, kann über zwei kostenlose Apps für iOS- und Android-Smartphones den Klang und die Optik individuell anpassen. Denn die Sony macht nicht nur Musik, sondern leuchtet in verschiedenen Farben, blinkt und blitzt wie eine mobile Disco-Anlage aus den 1970er-Jahren. Alle Effekte lassen sich aber auch abschalten.

Klanglich liegt die Teufel Rockster Go einen Tick hinter der Sony, mit etwas Abstand folgen JBL, Sharp und AmazonBasics. Die Sharp ist dabei eine interessante Alternative, da sie einen ordentlichen Klang für ein Gerät dieser Preisklasse aufweist. Die Bässe sind zudem nicht zu kraftvoll und lassen Platz für Höhen. Von der AmazonBasics darf man keine Wunder erwarten, auch keine kräftigen Bässe, dafür aber respektable Ergebnisse bei Höhen und Mitten.

Bis auf die JBL und die AmazonBasics bieten die Boxen auch eine Freisprechfunktion, um etwa ein Telefonat direkt an der Box anzunehmen und so im Kreise von Freunden oder Familie zu telefonieren. Leider ist es mit der Sprachqualität nicht so weit her – nur die Sony XB32 kann hier punkten.

Welcher Lautsprecher hat die längste Laufzeit?

Die Akkulaufzeit lag bei durchschnittlich zehn Stunden – mit zwei Ausreißern. Die AmazonBasics spielte im Test bei 80 Prozent Lautstärke etwas mehr als sechs Stunden, was für einen Tag am Strand etwas knapp werden dürfte.

Beste Box auch in dieser Kategorie: die Sony XB32, die ohne eingeschalteten Extrabass auf eine Laufzeit von rund 22 Stunden kommt. Wer so viel Energie gar nicht benötigt, kann sie auch an andere Geräte wieder zurückgeben: Die Sony-Box verfügt über einen USB-Ladeanschluss für Smartphone oder Tablet.

Welche Box schneidet insgesamt am besten ab?

Der Lautsprecher XB32 von Sony (ca. 99 Euro) bietet das beste Gesamtpaket. Wer es optisch dezenter mag, macht klanglich mit dem Teufel Rockster Go (ca. 126 Euro) alles richtig. Preislich geht an AmazonBasics kein Weg vorbei. Für etwa 25 Euro ist das kleine Kästchen ein echter Kauftipp.