Urlaub in Niederlanden und Belgien: Ab wann er möglich ist

Stufenweise öffnen Bungalowparks in den Niederlanden wieder – auch Ferienwohnungen werden vermietet

Ab dem 1. Juli sollen alle Campingplätze und Ferienparks wieder ganz geöffnet werden, ebenso wie die sanitären Einrichtungen an Stränden und in Naturparks

Seit dem 1. Juni empfangen Museen wieder Besucher. Voraussetzung ist, dass sie sich vorher online anmelden

Ein Einreiseverbot ins Nachbarland gibt es aktuell nicht. Bis zur Aufhebung der Reisewarnung am 15. Juni raten die niederländische und deutsche Regierung jedoch von Reisen ins Nachbarland ab

Allerdings gelten in den Niederlanden wie auch in Belgien noch strikte Regeln, mit denen die Ausbreitung des Coronavirus verlangsamt werden soll

In den Niederlanden gilt der Mindestabstand für Menschen aus unterschiedlichen Haushalten auch im Auto

In Belgien werden ab Mitte Juni wieder Touristen ins Land gelassen

Die Ausbreitung des Coronavirus macht die Urlaubs-Planung 2020 zu einer komplizierten Angelegenheit. In die weite Ferne reisen, ist für viele Deutsche erstmal undenkbar. Sie planen den Ferienzeit im eigenen Land zu verbringen – oder bei den Nachbarn. Der Blick vieler deutscher Touristen richten sich daher nun auf die Niederlande und Belgien als Reiseziel.

Sommerurlaub in den Niederlanden: Besuch des Landes wieder möglich

Die Grenze zu den Niederlanden war zwar die ganze Zeit offen, dennoch gab es für Reisende Einschränkungen – auch abseits der weltweiten Reisewarnung. Ist Urlaub also möglich?

„Kurzum: Deutsche können über die niederländische Grenze einreisen und Urlaub in den Niederlanden machen, solange sie sich an die hier geltenden Regeln halten“, teilte eine Sprecherin der niederländischen Regierung unserer Redaktion mit. Ferienparks und Campinggelegenheiten in den Niederlanden seien offen. Alle News im Überblick: Aktuelle Nachrichten zum Coronavirus im News-Ticker

Aufgrund von Sicherheitsbedenken könnten Bürgermeister die Parks ihrer Gemeinden aber schließen lassen oder haben dies bereits getan. Bisher waren Campingplätze auch nur eingeschränkt nutzbar, weil Duschen und Toiletten geschlossen bleiben mussten.

Vom 1. Juli an sollen Ferienparks und Campingplätze allen Urlaubern wieder ohne Beschränkungen zur Verfügung stehen. Lesen Sie hier: Die wichtigsten Fragen und Antworten zu Urlaub im Ausland.

Corona-Regelungen sind nicht überall gleich

Der Strand von Zandvoort.

Foto: - / AFP

Touristische Einrichtungen sind nicht grundsätzlich geschlossen. Eine landesweit einheitliche Regelung gibt es nicht. Jede der 25 sogenannten Sicherheitsregionen (Veiligheidsregio) entscheidet und agiert für sich und sperrt je nach Lage Parkplätze oder Zufahrtsstraßen, etwa zu den Stränden. So geschehen beispielsweise am Osterwochenende in der Sicherheitsregion Kennemerland, rund um Zandvoort und Egmond. Eine Übersicht über die Sicherheitsregionen und allgemeine Sicherheitsregeln gibt es hier.

Seit dem 1. Juni dürfen Restaurants, Cafés, Kneipen und Stadtpavillons wieder bis zu 30 Gäste empfangen. Ab Juli sind sogar bis zu 100 Menschen erlaubt.

Allgemein gilt noch bis zum 1. Juli: Sanitäre Einrichtungen auf Campingplätzen und an Jachthäfen sind geschlossen – das macht den Aufenthalt dort mindestens unkomfortabel.

Zeeland öffnet sich langsam wieder für Touristen

Eine besonders weitreichende Lockerung hat die bei Urlaubern beliebte Provinz Zeeland bereits vorgenommen. Nachdem dort touristische Übernachtungen seit dem 30. März grundsätzlich verboten waren, durften Tourismusbetriebe schließlich 15 Prozent ihrer Bettenkapazität an Schlafgäste vermieten. Dies wurde bis zum 29. Mai schrittweise auf 75 Prozent erhöht. Am 1. Juli folgt die Ausweitung auf volle 100 Prozent.

Das sind die aktuellen Corona-Regeln in den Niederlanden

Inzwischen dürfen in den Niederlanden wieder Märkte besucht werden, wie in Rotterdam.

Foto: PIETER STAM DE JONGE / AFP

Derzeit gelten in den Niederlanden noch strikte Regeln, mit denen die Ausbreitung des Coronavirus verlangsamt werden soll. Die ersten Lockerungen sind seit dem 11. Mai, die neuesten seit dem 1. Juni in Kraft: Grundschulen und Kitas sind wieder offen. Auch sportliche Aktivitäten ohne direkten Körperkontakt sind erlaubt, etwa Golf, Tennis und Schwimmen.

Für Touristen sind derzeit die Möglichkeiten noch leicht eingeschränkt:

Solange es für jede Familie ein eigenes Badezimmer gibt, dürfen mehrere zusammen in einem Haus Urlaub machen

Kinos , Museen , Bibliotheken und andere kulturelle Einrichtungen mit Publikumsverkehr laufen ab dem 1. Juni wieder an. Allerdings müssen Besuche online reserviert werden und die Besucherzahl ist auf maximal 30 Personen beschränkt.

, , und andere kulturelle Einrichtungen mit Publikumsverkehr laufen ab dem 1. Juni wieder an. Allerdings müssen Besuche online reserviert werden und die Besucherzahl ist auf maximal 30 Personen beschränkt. Auch Theateraufführungen und Konzerte starten wieder, ebenfalls mit Reservierung und Begrenzung der Besucherzahl.

Großveranstaltungen wie Festivals , Sportwettkämpfe und auch Profifußball bleiben sogar bis zum 1. September verboten.

wie , und auch Profifußball bleiben sogar bis zum 1. September verboten. In bestimmten Gebieten ist es Verboten sich in Gruppen zu treffen

Mindestabstand ist in den Niederlanden ein Muss

Trotz erster Lockerungen gelten weiterhin auch Kontaktbeschränkungen: Die Einhaltung des Mindestabstands von anderthalb Metern ist die wichtigste Regel in den Niederlanden. Die gilt zum Beispiel auch für den Aufenthalt im Garten oder im Auto. Personen, die nicht aus dem gleichen Haushalt stammen, dürfen im Auto sowieso maximal zu zweit unterwegs sein.

In der Öffentlichkeit dürfen sich Menschen auch in Gruppen treffen, solange der Mindestabstand eingehalten wird. Eine Maskenpflicht gibt es nur für den öffentlichen Nahverkehr.

Die Regeln werden von der Polizei kontrolliert und es drohen Bußgelder. Menschen in den Niederlanden sind grundsätzlich dazu angehalten, möglichst zuhause zu bleiben. Und auch von einer Reise aus Deutschland ins Nachbarland wird noch bis mindestens 15. Juni abgeraten.

Rückreise ist kein Problem mehr

Die größte Hürde für einen Urlaub in den Niederlanden war nicht die Ausreise oder die Einhaltung der örtlichen Regeln. Vielmehr war es die spätere Einreise nach Deutschland, die mit einer zweiwöchigen Quarantäne verbunden war. Nordrhein-Westfalen hatte diese Regelung jedoch aufgehoben und die anderen Bundesländern folgten kurz darauf.

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hatte zuvor eine Empfehlung ausgesprochen, die entsprechende Quarantäne-Verordnung ab dem 16. Mai zu lockern. Zu diesem Zeitpunkt wurden die Grenzkontrollen zu den deutschen Nachbarländern gelockert. Darauf hatten sich Bund und Länder geeinigt. Vollständig eingestellt werden sollen die Kontrollen erst ab dem 15. Juni.

Urlaub in Belgien 2020: Einreise für Urlauber bald wieder möglich

Und wie sieht es mit Belgien aus? Die Grenzen sind für nicht notwendige Reisen geschlossen. Dazu gehört auch Urlaub. Das ändert sich aber bald, wie Belgiens Regierungschefin Sophie Wilmès am 3. Juni bekannt gab. Mitte Juni sollen Deutsche Touristen und Urlauber aus 30 weiteren Nationen wieder einreisen dürfen.

Dann öffnen auch wieder Hotels und andere Übernachtungsmöglichkeiten. Geschäfte sind unter ähnlichen Auflagen wie in Deutschland bereits geöffnet. Im öffentlichen Nahverkehr gilt die Mundschutzpflicht.

Lockerungen treten in Belgien schrittweise in Kraft

Der sonst so bei Touristen beliebte Grand Place in Brüssel ist fast menschenleer.

Foto: John Thys / AFP

Die Lockerungen in Belgien treten laut Informationen des belgischen Innenministeriums in mehreren Phasen in Kraft. Phase 1 gilt seit dem 11. Mai. Seitdem sind beispielsweise Natursehenswürdigkeiten wie Tierparks geöffnet.

Die zweite Phase begann am 18. Mai. Seitdem dürfen auch Museen wieder öffnen und Reisen innerhalb Belgiens sind erlaubt. Der Unterricht in Schulen soll ebenfalls nach und nach wieder aufgenommen werden. Mit Zustimmung der lokalen Behörden werden auch wieder Märkte veranstaltet.

Restaurants, Cafés und Bars öffnen in der dritten Phase, die am 8. Juni beginnt – allerdings nur bis 1 Uhr nachts. Premierministerin Wilmès gab bekannt, dass sich dann Belgier auch mit bis zu zehn statt wie bisher vier verschiedenen Personen pro Woche treffen dürfen.

Veranstaltungen sind dann zwar auch wieder erlaubt, jedoch zunächst ohne Publikum. Ab dem 1. Juli sollen dann bis zu 200 Teilnehmer erlaubt sein. Auch Kinos öffnen dann wieder.

Belgiens Ministerpräsidentin Sophie Wilmès hat zuvor schon klargemacht, dass alle Lockerungen von der weiteren Ausbreitung des Coronavirus abhängig seien. Hygieneregeln müssten ebenso wie der Abstand zu den Mitmenschen weiter eingehalten werden.

