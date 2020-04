Coronavirus: Wann wird der Kita-Betrieb wieder aufgenommen?

Berlin. Für Eltern bedeuten sie Stress, für die Kinder häufig Langeweile und Sehnsucht nach den Freunden, und Wegfahren ist auch nicht erlaubt: Die „Corona-Ferien“, wie manche die pandemiebedingten Schließungen von Schulen und Kitas nennen, haben mit echten Ferien wenig zu tun. Auch, weil völlig unklar ist, wann sie enden werden.

Viele Familien blicken deshalb mit Spannung auf den Mittwoch, wenn Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder beraten wollen, wie es weitergehen soll mit den geltenden Einschränkungen. Dabei soll es auch um die Situation in den Kitas gehen.

Coronavirus: Weniger als fünf Prozent der Kinder in der Notbetreuung

Die fahren derzeit auf Notbetrieb – betreut werden nur Kinder von Eltern, die in sogenannten systemrelevanten Berufen tätig sind, zum Beispiel medizinisches Personal oder Polizeibeamte. In Anspruch nehmen können das nur wenige: Von 3,7 Millionen Kindern, die in Deutschland Kitas besuchen, kommen derzeit weniger als fünf Prozent in den Notbetreuungsangeboten unter, schätzt man beim Deutschen Städtetag.

Die allermeisten Familien müssen deshalb Wege finden, die Kleinsten zu Hause zu versorgen. Manche Eltern versuchen, im Homeoffice Beruf und Familie gleichzeitig gerecht zu werden. Andere bauen Überstunden ab oder nehmen Urlaub, um daheim bleiben zu können.

Doch spätestens wenn der aufgebraucht ist, stehen viele Familien vor einem Problem – einem, das sich absehbar nicht lösen wird. Denn wenn sich die Politik an den Empfehlungen der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina orientiert, bleiben die Kitas vorerst weitgehend geschlossen. Lesen Sie mehr: Schulen, Kitas, Partys – Wie könnten Lockerungen aussehen?

Experten wollen Zustand bis zum Sommer beibehalten

In einer am Montag veröffentlichten Stellungnahme empfahl die Akademie zwar, Schulen unter Einhaltung von Hygieneregeln so bald wie möglich teilweise zu öffnen. Für den Kita-Bereich waren die Wissenschaftler aber wesentlich zurückhaltender: Da kleinere Kinder sich nicht an die Distanzregeln und Schutzmaßnahmen halten können, gleichzeitig aber die Infektion weitergeben, sollte der Betrieb in Kindertagesstätten nur sehr eingeschränkt wieder aufgenommen werden, hieß es in dem Papier.

Foto 1 von 89 Foto: Joe Giddens / dpa Das Coronavirus hat die Welt derzeit fest im Griff. Diese Fotos zeigen, wie die Menschen weltweit mit der Pandemie leben. Eine Vogelscheuche auf einem Feld in Cambridge (Großbritannien) trägt einen Arztkittel und Mundschutz.

Nur im Vorschulbereich – also für Fünf- und Sechsjährige – soll es demnach in sehr kleinen Gruppen wieder losgehen. Die Kleinsten sollten laut Leopoldina dagegen bis zu den Sommerferien zu Hause bleiben.

„Inakzeptabel“ sei dieser Vorschlag, sagte Ulrike Grosse-Röthi g, Sprecherin der Bundeselternvertretung der Kindertagesstätten, unserer Redaktion. Für die Eltern verschärfe sich das Problem, je länger die Schließungen andauern. Nicht zu überlegen, welche Möglichkeiten einer teilweisen Öffnung es gebe, gehe „an der Lebenswirklichkeit von Millionen Menschen vorbei“, sagt sie.

Gestaffelte Rückkehr der Kinder als Möglichkeit

Dass nach dem 19. April der Normalbetrieb wieder aufgenommen wird, daran hatte allerdings schon vor der Stellungnahme der Leopoldina unter Eltern, Kita-Trägern und Personal niemand geglaubt. Diskutiert werden stattdessen Modelle, in denen die Zahl der Kinder, die zurückkommen, gestaffelt wird. „Naheliegend ist, erst einmal mit einer geringeren Zahl von Kindern zu beginnen“, sagte Helmut Dedy, Hauptgeschäftsführer des Städtetags, unserer Redaktion.

„Dafür könnte man sich zum Beispiel an Berufsgruppen der Eltern orientieren, Alleinerziehende besonders berücksichtigen oder auch stufenweise nach dem Alter der Kinder vorgehen.“ Der Vorschlag der Leopoldina, zunächst nur die Fünf- bis Sechsjährigen wieder in die Kitas aufzunehmen, könne Teil einer solchen Stufenlösung sein. Wichtig aus Sicht der Kommunen seien vor allem bundesweit einheitliche Regeln.

Auch bei der Erziehungsgewerkschaft GEW hält man eine gestaffelte Rückkehr der Kinder für denkbar, vor allem in Hinblick auf Familien, die die aktuelle Lage besonders belastet. Eine Möglichkeit für die schrittweise Öffnung der Einrichtungen sei es, zuerst wieder Betreuung für die Kinder zu garantieren, bei denen es dringender als bei anderen angezeigt sei, Druck aus der Familie zu nehmen, sagt Björn Köhler, Mitglied im GEW-Vorstand. „Das können zum Beispiel Kinder mit Behinderungen sein oder Familien, in denen Elternteile besonders psychisch belastet sind. Aber auch beengte Wohnverhältnisse sollten eine Rolle spielen.“

Bundesländer sollen vergleichbare Regelungen bekommen

Die Länder zeigten sich vor dem Gespräch mit Merkel zurückhaltend mit Äußerungen zu konkreten Modellen und Kriterien. Man sei in enger Abstimmung mit Kommunen und Trägern, hieß es aus Baden-Württemberg. „Selbstverständlich bereiten wir uns auch darauf vor, wie man in kleinen Schritten auch bei den Kindertageseinrichtungen wieder zur Normalität kommen könnte“, sagte Susanne Eisenmann (CDU), Kultusministerin des Landes, unserer Redaktion.

Corona- In Dänemark öffnen Kitas und Schulen ab Mittwoch

Auch in Nordrhein-Westfalen werde intensiv über verschiedene Varianten diskutiert, „auf Basis der Gespräche mit Hygienikern und Kindheitspädagogen“, wie der nordrhein-westfälische Familienminister Joachim Stamp (FDP) betont. „Zudem streben wir an, mit den anderen Bundesländern zu einheitlichen oder zumindest vergleichbaren Regelungen zu kommen.“

Aus Elternsicht sei ein Modell, das sich am individuellen Bedarf der Familien orientiert und zumindest einigen Kindern die Rückkehr ermöglicht, „das kleinere Übel“ im Vergleich zu vollständigen Schließungen, so Elternvertreterin Grosse-Röthig. Besser wäre aber, wie in Dänemark, die schnellstmögliche Rückkehr zum normalen Betrieb – „am besten mit viel zusätzlichem Personal, um kleinere Gruppen bilden zu können und so Abstand zu halten“.

Vor der Corona-Krise fehlten bereits 100.000 Fachkräfte

Wo zusätzliches Personal herkommen könnte, wussten allerdings viele Einrichtungen schon vor der aktuellen Krise nicht. Eine Studie aus dem vergangenen Jahr diagnostizierte eine Lücke von mehr als 100.000 Fachkräften, die derzeit fehlen. Die Pandemie verschärft das Problem zusätzlich. Denn ein erheblicher Teil der Erzieherinnen und Erzieher gehört selbst zur Risikogruppe.

So war 2018 laut dem Fachkräftebarometer Frühe Bildung fast ein Drittel des Kitapersonals älter als 50 Jahre, in jeder fünften Einrichtung betraf das mehr als die Hälfte des Teams. Für einige Erzieher und Kinder werden die Corona-Ferien deshalb noch länger gehen als für andere.