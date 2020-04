Darf ich in der Corona-Krise einfach ins Flugzeug steigen?

Berlin. Der Flugplan ist in der Corona-Krise massiv ausgedünnt, die Nachfrage in Deutschland um 95 Prozent zurückgegangen. An den Flughäfen ist kaum noch etwas los, teilweise wurden ganze Terminals geschlossen. Darf man in dieser Situation noch einfach einsteigen in einen der verbleibenden Flieger?

Fluggesellschaften wie die Lufthansa und ihre Tochter Eurowings halten derzeit die Verbindungen in Deutschland, in wichtige europäische Städte und zu einigen internationalen Metropolen mit einem Grundangebot aufrecht. Auch ausländische Airlines verbinden die wichtigsten Knotenpunkte und Hauptstädte mit wenigen Flughäfen in Deutschland.

Coronavirus: Reisebeschränkungen gelten vorerst bis Mitte April

Grundsätzlich sind Flugreisen auch in dieser Zeit weiterhin möglich, erläutert ein Sprecher von Lufthansa, Europas umsatzstärkster Airline, auf Nachfrage. Wer reisen muss, könne weiterhin Tickets kaufen und ins Flugzeug steigen.

Dabei gibt es aber einiges zu beachten. Denn innerhalb Deutschlands schränken in der Corona-Krise etwa die strengen Ausgangsbeschränkungen von Bundesländern wie Berlin und Bayern die Bewegungsfreiheit erheblich ein.

Innerhalb der Europäischen Union setzen die stark eingeschränkten Einreisebestimmungen derzeit Flugreisen enge Grenzen. Gegebenenfalls kontrolliert das auch die Bundespolizei am Flughafen. Die am 17. und 18. März verhängten Reisebeschränkungen für Flüge mit Ziel innerhalb und außerhalb Europas gelten zunächst für 30 Tage.

Beamte am Flughafen entscheiden, welche Privatreise notwendig ist

Ausnahmen sind nach Angaben des Bundesinnenministeriums etwa bei familiären Todesfällen sowie dringenden Dienstreisen möglich oder der Flug führt zurück ins Heimatland. Bei der Einreise aus EU-Ländern wie Italien, Spanien und Frankreich ist ein Nachweis für einen „dringenden Reisegrund“ zu erbringen.

Die Grenzbeamten entscheiden im Zweifelsfall vor Ort, welche Privatreise als zwingend notwendig anzusehen ist. Das Ministerium ruft jedoch alle Bürger dazu auf, nicht zwingend notwendige Reisen zu unterlassen.

Um die Ansteckungsgefahr mit Corona-Viren auch in den engen Flugzeugen zu minimieren, blieben zum Beispiel bei den Flugzeugen des Lufthansa-Konzerns derzeit die mittleren Plätze frei. Der Billigflieger Easyjet hat dagegen sein Flugprogramm komplett eingestellt – auch der Rivale Ryanair lässt seine Flieger wohl noch bis mindestens Ende Mai weitgehend am Boden.

