Lungenkrankheit: So gefährlich ist das Virus aus China

Berlin. Ende Dezember wird das Büro der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in China über das Auftreten einer mysteriösen Lungenkrankheit mit unbekannter Ursache in der zentralchinesischen Stadt Wuhan informiert. Keine drei Wochen später ist die Zahl der bestätigten Fälle auf mindestens 220 gestiegen, drei Menschen sind bislang gestorben. Was die Erkrankungen verursacht ist mittlerweile bekannt: Ein Erreger, der dem Sars-Virus ähnelt, das 2002/2003 mehrere Hundert Menschen das Leben kostete.

Inzwischen wurde das Virus auch an anderen Orten in China und bei chinesischen Reisenden in Thailand, Japan und Vietnam nachgewiesen – und die Gefahr einer Verbreitung könnte wachsen. Denn in diesen Tagen begeben sich einige Hundert Millionen Chinesen auf die Reise – das chinesische Neujahrsfest steht vor der Tür.

Viele Flughäfen in den Nachbarländern und drei US-Flughäfen haben aus diesem Grund Fieberkontrollen bei der Einreise aus Wuhan eingeführt. Aber reicht das? Und besteht hierzulande das Risiko einer Ansteckung? Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Was steckt hinter der Lungenkrankheit aus China?

Die Erkrankungen werden nach Erkenntnissen von Wissenschaftlern durch ein neuartiges Virus ausgelöst, das zu der Gruppe der Coronaviren (CoV) gehört und den Namen 2019-nCoV trägt. Das „n“ steht dabei für „neu“.

Coronaviren verursachen vor allem bei Tieren ganz unterschiedliche Leiden – etwa Erkrankungen der Atemwege oder des Verdauungstrakts. Doch auch der Mensch dient den Erregern als Wirt, weiß Professor Christian Drosten vom Institut für Virologie der Berliner Charité: „Jeder Erwachsene hatte schon einmal Kontakt mit Coronaviren, die zum Beispiel Erkältungen auslösen.“

In seltenen Fällen lösen sie auch schwere Erkrankungen aus. So starben Anfang der 2000er-Jahre Hunderte Menschen an den Folgen der Infektion mit dem Sars-Virus – auch ein Coronavirus. Genauso wie das Mers-Virus, das seit 2012 im Nahen und Mittleren Osten kursiert.

Im aktuellen Fall haben chinesische Virologen inzwischen die Gensequenz des neuartigen Virus veröffentlicht: Es ist eine Variante des Sars-Virus. „Diese Sars-ähnlichen Viren kommen vor allem in Fledermäusen vor“, sagt Drosten, „ich würde deswegen erwarten, dass sich im aktuellen Fall Fledermäuse als Ursprung herausstellen.“

Welche Symptome treten bei Infektion mit dem Virus auf?

Die Infizierten haben laut der WHO Atemwegsprobleme, Fieber, Husten, leiden unter Kurzatmigkeit. „Es ist primär eine Lungeninfektion“, sagt Drosten. Die Betroffenen hätten also eher Reizhusten als zum Beispiel eine laufende Nase. „Die Symptome ähneln zunächst sehr denen einer Grippe.“ In schweren Fällen entwickeln die Infizierten eine Lungenentzündung, ihre Nieren versagen, oder sie versterben sogar.

Ist eine Übertragung von Mensch zu Mensch möglich?

Laut WHO liegt der Ursprung der aktuellen Fälle auf einem inzwischen geschlossenen Fischmarkt in Wuhan, auf dem auch Wildtiere verkauft wurden. Doch von wo und wie das Virus auf den Menschen überging, ist noch unklar.

Normalerweise hätten die Viren ein bestimmtes Wirtsspektrum, sagt Professor Franz J. Conraths, Vizepräsident des Friedrich-Loeffler-Instituts, dem Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit. „Aber wir können beobachten, dass Coronaviren auch einen Sprung von der eigentlichen Zielspezies auf eine andere machen können“, sagt der Veterinärmediziner. Die große Frage sei dann: Schafft es das Virus sich in seinem neuen Wirt effizient zu vermehren und sich auch weiter zu verbreiten? Im aktuellen Fall: Ist eine Übertragung von Mensch zu Mensch möglich?

Die Hinweise darauf verdichten sich. So sagte der Lungenexperte und Chef der chinesischen Gesundheitskommission Zhong Nanshan am Montag nach Angaben des staatlichen Fernsehsenders CCTV, zwei Fälle in der Provinz Guangdong gingen nachweislich auf eine Übertragung von Mensch zu Mensch zurück. Auch eine Infektion medizinischen Personals sei bestätigt, teilte die Gesundheitskommission laut der Nachrichtenagentur Xinhua mit.

Wie ist die aktuelle Situation in China?

Mit dem plötzlichen Anstieg auf gut 220 haben sich die bisher bekannten Fälle über Nacht mehr als verdreifacht. Experten des Imperial College London gehen allerdings davon aus, dass die Krankheit schon wesentlich weiter verbreitet ist. Nach ihrer Hochrechnung könnte es bereits mehr als 1700 Infizierte geben.

Außer in der Stadt Wuhan, wo es 198 bestätigte Fälle gibt, wurde von 14 Patienten in der Südprovinz Guangdong sowie fünf in Peking im Norden berichtet. Zudem wurden sieben Verdachtsfälle in mehreren anderen Städten gemeldet. Hinzu kommen Fälle aus Thailand, Japan und Südkorea. Alle Patienten, die im Ausland erkrankten, waren zuvor in Wuhan.

• Afrikanische Schweinepest: So kämpfen die Behörden vor Ort

• Rizin: So bekämpfen Experten den Bioterror aus dem Internet

Besteht in Deutschland eine Gefahr?

Das Robert-Koch-Institut (RKI) schätzt das Risiko für die deutsche Bevölkerung noch als sehr gering ein. Diese Einschätzung könne sich jedoch aufgrund neuer Erkenntnisse kurzfristig ändern, hieß es. Christian Drosten sagt: „Wir sehen, dass Fälle exportiert werden und auch bei uns kommen Reisende aus China an.“ Man dürfe sich nichts vormachen und sagen: Es kann bei uns nicht zu einer Infektion kommen. „Die Frage ist, wie können wir das verhindern oder erkennen“, sagt Drosten. Denn man könne davon ausgehen, dass sich der Reisende in der Regel noch in der Inkubationszeit befindet, eine Erkrankung also noch nicht ausgebrochen ist.

Eine Reisewarnung des Auswärtigen Amts gibt es derzeit jedoch nicht. Das Risiko für deutsche Reisende in Wuhan wird als „moderat“ eingeschätzt. Sie sollten Kontakt mit kranken Menschen und Tieren meiden und auf eine „adäquate Handhygiene“ achten, schreibt das Auswärtige Amt auf seiner Internetseite. Wer Fieber entwickle, solle sich sofort bei einem Arzt vorstellen.