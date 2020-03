Coronavirus: Symptome, Behandlung, Verlauf der Erkrankung

Berlin.

Außer in Sachsen-Anhalt wurde das Coronavirus in allen Bundesländern registriert

Angesichts der verbreiteten Sorge vor dem Virus fürchten Ärzte um die allgemeine medizinische Versorgung der Bevölkerung

In China, wo das Virus erstmals festgestellt worden war, stieg die Zahl der Toten bis Mittwoch auf fast 3000

Zum Vergleich: In Deutschland zählt das Robert Koch-Institut (RKI) bislang rund 200 nachgewiesene Infektionen

Doch ist das Coronavirus wirklich so gefährlich? Was sind die Unterschiede zur Grippe? Wie lange ist die Inkubationszeit?

Wie wird das Coronavirus übertragen? Was sind die Symptome der durch das Virus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19 und wie kann man sie behandeln?

Ende Dezember wird das Büro der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in China über das Auftreten einer mysteriösen Lungenkrankheit in der zentralchinesischen Stadt Wuhan informiert. Wenig später ist klar: Sie wird verursacht durch das neuartige Coronavirus.

Seitdem haben sich Zehntausende mit dem Virus angesteckt, Tausende sind an der Atemwegserkrankung Covid-19 gestorben. Der Erreger breitet sich nun auch in Deutschland aus. Was sind die Symptome? Wir klären auf:

Coronavirus-Symptome: Was weiß man über den Erreger?

Bei dem Erreger handelt es sich um ein Virus aus der Gruppe der Coronaviren (CoV). „Wir kennen diese Virusgruppe seit vielen Jahren und jeder zehnte Deutsche hat schon einmal mit ihr Kontakt gehabt“, sagt Professorin Marylyn Addo vom Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE). Coronaviren können harmlose Erkältungen auslösen, aber eben auch schwere Erkrankungen wie Sars oder Mers.

Corona- Symptome und Übertragungswege

Die neue Variante des Virus trägt den Namen SARS-CoV-2. Man geht bislang davon aus, dass das Virus von einem Tier – welches ist unklar – auf den Menschen übergegangen ist. Seitdem überträgt es sich auch von Mensch zu Mensch auszubreiten. Als Quelle gilt ein inzwischen geschlossener Fischmarkt in der chinesischen Metropole Wuhan, auf dem auch Wildtiere angeboten wurden.

Sterblichkeitsrate: Wie gefährlich ist das Coronavirus?

Die sogenannte Mortalität, also die Sterblichkeitsrate, liegt basierend auf Daten von chinesischen Behörden bei 2,8 Prozent. Allerdings ist das je nach Alter unterschiedlich. Laut dem Robert-Koch-Institut (RKI) liegt die Sterblichkeitsrate jedoch zwischen 0,3 und 0,7 Prozent.

Desinfektionsmittel selbst herstellen- So wird es gemacht

Dass der Wert in China möglicherweise deutlich höher ist, liege daran, dass dort eine andere Ausgangssituation herrsche. „Es ist derzeit fast unmöglich zu sagen, wie gefährlich das Virus ist“, sagte Christian Drosten, Virologe an der Berliner Charité, auf der Bundespressekonferenz am Montag. „In den sozialen Medien wird hierzu viel Drama gemacht. Und es gibt auch viele Bestrebungen, Drama zu machen.“

Und: „Zum Vergleich: Bei Mers liegt die Mortalität bei 30 bis 40 Prozent“, sagt Addo, die die Infektiologie am UKE leitet. So schützt sich Deutschland vor dem Coronavirus.

Das wahre Ausmaß der Epidemie in China scheint aber unklar, da die Zählweise mehrfach geändert wurde, was sich spürbar auf die amtliche Statistik auswirkt. Wie das chinesische Magazin „Caixin“ berichtete, können beispielsweise Personen, die nachweislich infiziert sind, aber keine Symptome der Krankheit zeigen, seit Anfang Februar nicht mehr als neu bestätigte Ansteckungen mitgerechnet, sondern anderweitig aufgelistet werden. Solche Personen können auch ansteckend sein.

Die Änderungen können nach Angaben von Experten auch Auswirkungen auf statistische Erhebungen wie etwa die Sterblichkeitsrate haben. „Es zeigt, dass es weiter verbreitet und schwieriger einzudämmen sein könnte, als wir denken, was vielleicht die wichtigste Komponente zu diesem Zeitpunkt ist“, zitierte „Caixin“ den Experten Michael Mina von der Harvard School of Public Health.

Covid 19: Welche Symptome treten bei Infektion mit dem Coronavirus auf?

Die Inkubationszeit – der Zeitraum zwischen Infektion und Beginn von Symptomen – beträgt 2 bis 14 Tage. Die Lungenerkrankung äußert sich durch

Fieber

trockenen Husten

Abgeschlagenheit

Atemnot

Weil das Virus die unteren Atemwege infiziert, haben Betroffene keinen Schnupfen. Letztlich ähneln die Symptome denen einer Sars-Infektion. Kein Wunder, denn das neue Virus dockt am gleichen Rezeptor an. Der Test auf das Virus basiert meist auf der Analyse von Sputum (Auswurf) und dauert etwa zwei Stunden.

Foto 1 von 10 Foto: Kin Cheung / dpa Das Coronavirus: Mehr als 41 Millionen Menschen sind in China Ende Januar 2020 von den Quarantänemaßnahmen betroffen, landesweit gibt es mehr als 830 bestätigte Infektionsfälle, 26 Patienten starben.

Grippe vs. Coronavirus – Was sind die Unterschiede?

Nach den bisher bekannten Zahlen ist das neuartige Coronavirus laut Robert Koch-Institut (RKI) tödlicher als die Grippe. Wie viel höher die Sterberate ausfalle, werde man nach dem Ende der Epidemie sehen, sagte Institutspräsident Lothar Wieler.

Grippepandemien – nicht die saisonale Grippe – hätten eine Fallsterblichkeit von 0,1 Prozent bis hin zur allerschwersten Pandemie im Jahr 1918 von 2,5 Prozent. „Das sind die Zahlen, über die wir uns hier Sorgen machen.“

Lesen Sie hier: Coronavirus auf Teneriffa festgestellt – Tausend Urlauber in Quarantäne

Der Höhepunkt der diesjährigen Grippewelle in Deutschland scheint Experten zufolge überschritten. Das geht aus einem Bericht der Arbeitsgemeinschaft Influenza am Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin hervor.

Nach einer kürzlich von Chinas Gesundheitsbehörde vorgestellten Analyse sterben im Land 2,3 Prozent der mit Sars-CoV-2 Infizierten. Betroffen sind demnach vor allem alte Menschen und solche mit schweren Vorerkrankungen wie Herzkreislauf-Erkrankungen und Diabetes.

Häusliche Quarantäne- Die wichtigsten Infos auf einen Blick

Bei Menschen über 80 Jahren liegt die aus den dort vorliegenden Daten errechnete Todesrate bei knapp 15 Prozent, es sterben also in dieser Altersgruppe in China im Mittel etwa 15 von 100 Infizierten. In der Gruppe der 10 bis 39 Jahre alten Menschen sterben 0,2 Prozent der Infizierten, also etwa 2 von 1000 Betroffenen.

Experten gehen davon aus, dass die Sterblichkeit eigentlich geringer ist als in China errechnet, unter anderem weil in der chinesischen Statistik viele mild verlaufende Infektionen gar nicht erfasst werden. Gesicherte Analysen zur Sterblichkeit aus anderen Ländern gibt es bisher aber nicht. Lesen Sie hier: Coronavirus auf Aida-Kreuzfahrtschiff vor Norwegen?

Coronavirus-Hotline: Wen im Notfall anrufen?

Wer denkt, sich mit dem Coronavirus infiziert zu haben, sollte nicht gleich einen Arzt aufsuchen, sondern zunächst Rat am Telefon oder im Internet suchen.

Viele Ministerien auf Bundes- und Landesebene haben auf ihren Internetseiten umfassende Informationen zum Coronavirus zusammengestellt. Auch Hotlines für telefonische Fragen wurden in einigen Bundesländern eingerichtet. Eine Auswahl:

Infotelefon des Bundesgesundheitsministeriums zum Coronavirus:

Telefon: (030) 346465100 (Montag bis Donnerstag: 8 bis 18 Uhr; Freitag: 8 bis 16 Uhr)

Infotelefon des Bundeswirtschaftsministerims (für wirtschaftsbezogene Fragen):

Telefon: (030) 18 615 0 (Montag bis Freitag: 9 bis 17 Uhr)

E-Mail: buergerdialog@bmwi.bund.de

Hotline des Senats in Berlin

Telefon: (030) 90 28 28 28

Hotline der Hamburger Gesundheitsbehörde:

Telefon: (040) 428 284 000

Bürgertelefon zum Coronavirus der NRW-Landesregierung:

Telefon: (0211) 9119 10 01 (Montag bis Freitag: 8 bis 18 Uhr)

Hotline des Thüringer Landesamtes für Verbraucherschutz:

Telefon: (0361) 57 381 50 99

Der Ärztliche Bereitschaftsdienst:

Telefon: 116 117

Unabhängige Patientenberatung Deutschland

Telefon: 0800 011 77 22

Wie überträgt sich das Coronavirus?

Die anfängliche Vermutung, das Virus könne nur von Menschen übertragen werden, die bereits Symptome zeigen, ist längst widerlegt. Das zeigen auch die bislang erfassten Fälle in Deutschland. „Der Erreger kann auch in der Inkubationszeit übertragen werden“, sagt Addo.

Die Übertragung erfolgt nach bisherigen Erkenntnissen über Tröpfchen- und Schmierinfektion:

Niesen

Husten

Händeschütteln

Corona-Virus in China- Das müssen Sie über die Lungenkrankheit wissen

Wie ansteckend das neue Virus ist, lässt sich nur schwer beurteilen. Chinesische Behörden gehen davon aus, dass ein Infizierter durchschnittlich 1,4 bis 2,5 Menschen ansteckt – das wäre ähnlich wie bei Sars.

„Solche Zahlen sind extrem unzuverlässig“, sagt Virologe Drosten von der Charité in Berlin. Demnach hängt die Übertragungsrate von sehr vielen Faktoren ab – etwa ob Menschen sozial aktiv sind oder eher zuhause bleiben. Genau darauf zielen nach Ansicht Drostens die Maßnahmen in China ab. „Ich denke, diese Maßnahmen bringen etwas.“

Wie viele Menschen sich bei einem Kontakt mit einem Infizierten mit dem Virus infizieren, lasse sich schwer einschätzen, sagt Drosten. Die aktuellen Zahlen liegen hier bei 5 bis 10 Prozent“, erklärt der Virologe.

Wie kann man sich schützen?

Das Robert Koch-Institut (RKI) verweist auf die Maßnahmen, die auch zum Beispiel in der aktuellen Grippesaison gelten: gute Händehygiene, Husten- und Niesetikette und sich fern von Erkrankten halten. Seuchen-Experten raten zur Händedesinfektion, um sich vor dem Coronavirus zu schützen. Experten empfehlen, sich an Basishygiene-Empfehlungen zu halten. Dazu gehöre auch, sich zum Beispiel nicht ins Gesicht zu fassen.

Helfen Atemschutzmasken gegen das Coronavirus?

Trotz der steigenden Zahl von Coronavirus-Infektionen sieht RKI-Präsident Wieler, Deutschland dem Erreger „nicht schutzlos“ ausgeliefert. Alle könnten selbst etwas dafür tun, angefangen von „banalen Dingen“ wie Händewaschen bis hin zum Meiden von Großveranstaltungen oder dem öffentlichen Verkehr bei Infektionen. Lesen Sie hier: Helfen Mundschutz oder FFP-Masken gegen das Coronavirus?

Wie gefährdet sind Kinder?

Ob Kinder besonders anfällig für das neue Virus sind, ist nicht klar. „Bislang wurden keine Fälle von infizierten Kindern gemeldet“, sagt Dr. Marylyn Addo vom UKE. Bisher gebe es keine Informationen, die nahelegten, dass Kinder besonders anfällig seien. SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach empfiehlt auch Kindern die klassischen Maßnahmen wie eine gute Handhygiene. Coronavirus-Risikogruppen: Männer ab 50 sind gefährdet.

Wie funktioniert der Virus-Schnelltest?

Ein Abstrich und nur wenige Stunden später ist klar: Ein Mensch ist mit dem neuartigen Coronavirus Sars-CoV-2 infiziert – oder eben nicht. Die Testmethode, entwickelt von einem Team des Deutschen Zentrums für Infektionsforschung an der Berliner Charité, basiert auf einer Standardprozedur, die seit Jahren in der Virusdiagnostik angewendet wird.

Dabei wird Material zum Beispiel vom Rachen des Patienten genommen und das darin befindliche Erbmaterial extrahiert, erklärt Dr. Thorsten Wolff vom RKI. „Jedes Virus hat sein eigenes Erbmaterial, das einzigartig ist“, sagt Wolff – der Fingerabdruck des Virus. Anschließend wird eine Methode angewandt, für die es in den 90er-Jahren den Nobelpreis gab: die sogenannte Polymerase-Kettenreaktion (PCR).

So schützt man sich vor dem Coronavirus

Mithilfe dieser Methode können kleine Abschnitte des Erbmaterials (Nukleinsäurestücke) gezielt vermehrt werden. „Dann wird noch eine Sonde hinzugefügt, die ein fluoreszierendes Signal abgibt“, sagt Wolff. Auch bei dieser Sonde handelt es sich um ein kleines Nukleinsäurestückchen. 45 Vermehrungszyklen durchläuft das Erbmaterial mit der Sonde. Auch interessant: Ist Deutschland bereit für den großen Coronavirus-Ausbruch?

Schließlich lässt sich an der Stärke des Signals ablesen, wie viel Erbmaterial in der Probe enthalten war. Wie hoch also die Viruslast ist. Neu an dem aktuellen Test ist das Sonden-Set, sagt Wolff: „Es ist in der Lage, nur das neue Coronavirus zu erkennen und nicht auch bei ähnlichen Coronaviren ein Signal abzugeben.“ Außerdem kann noch während der Vermehrungszyklen die Viruslast ermittelt werden.

Wer wird auf das Coronavirus getestet?

Getestet werden soll bisher nur, wer Kontakt mit einem bestätigten Fall hatte oder in den 14 Tagen zuvor in Wuhan gewesen ist und nun Symptome habe, die auf eine Coronavirus-Infektion hinwiesen, erklärt Addo. Diese Kriterien werden kontinuierlich evaluiert. Lesen Sie hier: Coronavirus in Italien – Diese Reisen sind kostenlos stornierbar.

Coronavirus breitet sich aus: Wie sieht die Therapie aus?

Eine spezielle Therapie für die vom neuen Coronavirus ausgelöste Lungenerkrankung Covid-19 gibt es nicht. „Die Therapie ist supportiv, das heißt unterstützend und begleitend. Bei schwerer Atemnot würden wir den Patienten beatmen. Um eine bakterielle Super-Infektion zu vermeiden, könnten unterstützend Antibiotika gegeben werden“, sagt Addo. Diese interaktive Karte zeigt die Ausbreitung des Coronavirus.

Gibt es eine Impfung gegen das Coronavirus?

Eine Impfung wäre das beste Mittel, die Epidemie einzudämmen. Laut Jonas Schmidt-Chanasit vom Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin werden derzeit Impfstoff-Kandidaten gegen Mers am Menschen getestet. Sie seien – erfolgreiche Resultate vorausgesetzt – frühestens in einigen Monaten verfügbar. „Darauf ließe sich dann aufbauen“, sagt Schmidt-Chanasit.

Die Maßnahmen zur Eindämmung – China riegelt Millionenstädte ab, Staaten schließen Grenzen, Infizierte werden isoliert – zielten darauf ab, möglichst viele weitere Krankheitsfälle zu verhindern, sagt Bernd Salzberger, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Infektiologie.

Es gehe auch darum, Zeit zu gewinnen: „Je langsamer das geht, umso mehr wissen wir über Gegenmaßnahmen wie zum Beispiel antivirale Medikamente – die in China auch eingesetzt werden – und schaffen vielleicht auch die Entwicklung einer Impfung.“ (lary/bekö)