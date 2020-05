Coronavirus: Typische Symptome und Anzeichen der Infektion

Berlin. Inhalte dieses Artikels:

Welche Symptome treten bei Infektion mit dem Coronavirus auf? Grippe vs. Coronavirus – Was sind die Unterschiede? Heuschnupfen oder Coronavirus? Ist Schnupfen ein Symptom? Coronavirus: Wann muss ich zum Arzt? Coronavirus-Hotline: Wen im Notfall anrufen? Coronavirus-Tests – Wie funktionierten sie?

Die Corona-Pandemie hat die Welt weiter fest im Griff. Insgesamt sind mehr als 4,3 Millionen Menschen mit dem neuartigen Coronavirus Sars-CoV-2 infiziert. Rund 300.000 sind an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben, die der Erreger auslöst.

Die Zahlen sind aber nur bedingt belastbar. Gut 50 Prozent der Menschen, die sich angesteckt haben, würden das gar nicht merken, sagte RKI-Chef Lothar Wieler: „Die sehen wir gar nicht.“

Wieder andere Menschen zeigen Symptome einer Coronavirus-Infektion, werden aber nicht getestet. Lesen Sie hier: Aktuelle RKI-Fallzahlen und Corona-Reproduktionsfaktor.

Zudem gibt es durchaus Überschneidungen der Symptome von Covid-19 und anderen Erkrankungen wie der Grippe. Mittlerweile hat sich die Datenlage jedoch wesentlich verbessert. Denn es liegen inzwischen viele Informationen über die Beschwerden der Patienten mit nachgewiesenen Coronavirus-Infektionen aus Deutschland und vielen anderen Ländern vor. Auf viele drängende Fragen gibt es klare Antworten.

Covid-19: Welche Symptome treten bei Infektion mit dem Coronavirus auf?

Die Verläufe der Lungenerkrankung Covid-19 variieren laut dem Robert-Koch-Institut (RKI) stark. Sie reichten von Verläufen ohne Symptome bis hin zu schweren Lungenentzündungen mit Lungenversagen. Nach Auswertung vieler Fälle lässt sich aber sagen, die häufigsten Symptome sind

Fieber

trockener Husten

Es gibt auch Berichte über

Schnupfen,

Kurzatmigkeit,

Gliederschmerzen,

Geruchs- und Geschmacksverlust

Hals- und Kopfschmerzen

Manche Infizierte litten auch unter Durchfall oder Erbrechen.

App sammelt Daten über Symptome

Das Robert-Koch-Institut hat eine App namens „Corona-Datenspende“ entwickelt. Mehr als eine halbe Millionen Menschen übermitteln mittlerweile per App freiwillig Informationen. Diese werden mit Hilfe von Fitness-Armbändern und Smartwatches gesammelt.

Das RKI will sich zunutze machen, dass Smartwatches und Fitness-Armbänder unter anderem den Ruhepuls sowie Informationen zum Schlaf und dem Aktivitätsniveau ihrer Nutzer und Nutzerinnen aufzeichnen können. Ein erhöhter Ruhepuls kann zum Beispiel ein Hinweis auf Fieber sein. Das wiederum ist eines der Schlüsselsymptome für eine Covid-19-Erkrankung.

Allerdings ist Fieber auch Symptom einer Grippe. Genauso wie Halsschmerzen auch bei einer Erkältung auftreten können. Wichtig ist auf eine Kombination der Symptome zu achten und zu wissen, wie häufig sie bei welcher Erkrankung vorkommen.

Einige Corona-Patienten leiden unter schweren Komplikationen. Um diese früh zu erkennen, haben Ärzte nun ein Verfahren entwickelt. Dabei spielt ein Urintest eine besondere Rolle.

Coronavirus: Tabelle zeigt Symptome

Die unterschiedlichen Symptome bei einer Infektion mit dem Coronavirus, bei Grippe und Erkältung.

Foto: Babette Ackermann-Reiche / bm infografik

Grippe vs. Coronavirus – Was sind die Unterschiede?

Nach Auswertung der bisher bekannten Daten, liegt der größte Unterschied laut RKI in der Sterblichkeitsrate. Das neuartige Coronavirus ist demnach tödlicher. Wie viel höher die Sterberate ausfalle, werde man nach dem Ende der Epidemie sehen, sagte Institutspräsident Lothar Wieler. Bisheriger Verlauf: Coronavirus-Ausbreitung – Aktuelle weltweite Zahlen zur Coronavirus-Pandemie.

Grippepandemien – nicht die saisonale Grippe – hätten eine Fallsterblichkeit von 0,1 Prozent bis hin zur allerschwersten Pandemie im Jahr 1918 von 2,5 Prozent.

Die diesjährige Grippewelle ist laut RKI nun vorbei. Bislang sind 2020 schon rund 500 Menschen in Deutschland an der Grippe gestorben und mehr als 180.000 haben sich infiziert.

Heuschnupfen oder Corona? Was sind die Unterschiede?

Mediziner betonen, dass die Symptome bei einer Allergie deutlich andere sind, als bei einer Infektion mit Coronaviren.

So heißt es auf der Website des deutschen Allergie- und Asthmabundes: Während Infektionen mit dem SARS CoV-2 Virus in den meisten Fällen durch Fieber und trockenen Husten gekennzeichnet sind, weisen Allergiker kein Fieber auf, dafür oft juckende Augen- und Nasenschleimhäute, tränende Augen, Niesreiz und Schnupfen.

Wann sollte man wegen Corona zum Arzt?

Ganz unabhängig von auftretenden Symptomen gilt: Wer Kontakt zu Infizierten hatte, sollte sich bei seinem Gesundheitsamt melden. Gleiches gilt für Reisende aus Risikogebieten, bei denen Symptome auftreten. Das RKI bietet online eine Postleitzahlsuche an, um das zuständige Gesundheitsamt zu finden.

Alle anderen wenden sich bei verdächtigen Symptomen und einem begründeten Verdacht auf Infektion mit dem Sars-CoV-2-Virus an das Amt oder den Hausarzt. Dieser kann eine Laboruntersuchung veranlassen. Betroffene sollten vor dem Gang in die Praxis unbedingt dort anrufen – um nicht noch schlimmstenfalls andere anzustecken. So soll man sich beim Verdacht auf Covid-19 verhalten.

Coronavirus-Hotline: Wen im Notfall anrufen?

Wer denkt, sich mit dem Coronavirus infiziert zu haben, sollte nicht direkt einen Arzt oder eine Ärztin aufsuchen, sondern zunächst Rat am Telefon oder im Internet suchen.

Viele Ministerien auf Bundes- und Landesebene haben auf ihren Internetseiten umfassende Informationen zum Coronavirus zusammengestellt. Auch Hotlines für telefonische Fragen wurden in einigen Bundesländern eingerichtet. Eine Auswahl:

Infotelefon des Bundesgesundheitsministeriums zum Coronavirus:

Telefon: (030) 346465100 (Montag bis Donnerstag: 8 bis 18 Uhr; Freitag: 8 bis 16 Uhr)

Infotelefon des Bundeswirtschaftsministerims (für wirtschaftsbezogene Fragen):

Telefon: (030) 18 615 0 (Montag bis Freitag: 9 bis 17 Uhr)

E-Mail: buergerdialog@bmwi.bund.de

Hotline des Senats in Berlin

Telefon: (030) 90 28 28 28

Hotline der Hamburger Gesundheitsbehörde:

Telefon: (040) 428 284 000

Bürgertelefon zum Coronavirus der NRW-Landesregierung:

Telefon: (0211) 9119 10 01 (Montag bis Freitag: 8 bis 18 Uhr)

Hotline des Thüringer Landesamtes für Verbraucherschutz:

Telefon: (0361) 57 381 50 99

Der Ärztliche Bereitschaftsdienst:

Telefon: 116 117

Unabhängige Patientenberatung Deutschland

Telefon: 0800 011 77 22

Coronavirus-Tests – Wie funktionieren sie?

Es muss zunächst zwischen zwei verschiedenen Arten der Tests unterschieden werden. Es gibt die sogenannten RT_PCR Tests, die auch als Coronavirus-Schnelltests bekannt sind. Sie können eine akute Infektion mit dem Coronavirus Sars-Cov-2 nachweisen. Mit Hilfe eines Rachenabstrichs kann innerhalb weniger Stunden festgestellt werden, ob ein Mensch infiziert ist oder nicht. Alles was man über den Coronavirus-Schnelltest wissen muss.

Es gibt außerdem noch den Antikörpertest. Mit Hilfe dieses Tests werden vor allem überstandene Corona-Infektionen nachgewiesen. Er funktioniert über die Analyse einer Blutprobe. Diese wird durch spezielle Maschinen in Laboren analysiert.

Coronavirus- Was sind Antikörpertests?

Coronavirus-Test: Wer wird getestet?

Die Testkapazitäten in Deutschland sind hoch, aber nicht unbegrenzt. Deshalb wird nicht jeder, der es möchte, auf eine Coronavirus-Infektion getestet. Getestet werden

Menschen, die grippeähnliche Symptome haben und innerhalb der letzten zwei Wochen Kontakt zu einem bestätigten Coronavirus-Fall hatten

Menschen, die Symptome haben und zuvor in einem Risikogebiet waren.

Antikörpertests können je nach Verfügbarkeit in Arztpraxen und Krankenhäusern von jedem gemacht werden, der sie selbst bezahlt. Noch ist nicht sicher ob Krankenkassen die Kosten übernehmen

Coronavirus-Monitor weltweit, Deutschland und Europa

Alle aktuellen Coronavirus-Fallzahlen aktualisieren wir in Echtzeit in unserem Coronavirus-Monitor. Auf dieser Karte finden Sie alle bestätigten Infektionen. Hinweis: Die Karte aktualisiert sich in Echtzeit, ist damit also aktueller, weshalb die Zahlen meist von denen des RKI abweichen, weil unterschiedliche Datenquellen (Johns Hopkins University CSSE, NHC, DXY (China) und Meldungen der deutschen Behörden und RKI verwendet werden).

