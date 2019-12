DHL erhöht die Paketpreise – so teuer wird es ab Januar 2020

Bonn. Neues Jahr, neue Preise – das gilt 2020 für Pakete bei der Deutschen Post DHL. Zum 1. Januar steigen die Paketpreise für Privatkunden im Schnitt um drei Prozent, wie der Bonner Konzern am Dienstag mitteilte. Die letzte Preiserhöhung liegt mindestens drei Jahre zurück, für einige Paketarten auch länger.

Die Anhebung fällt unterschiedlich aus. Ein bis zu zwei Kilo schweres, mittelgroßes Päckchen zum Beispiel kostet in der Filiale künftig 4,79 Euro, bisher sind es 4,50 Euro. Wer sein Paket online frankiert und nur abgibt, zahlt weniger. Das Unternehmen begründete die Preiserhöhung mit gestiegenen Personal- und Transportkosten.

DHL-Paketpreise: Das gilt ab 1. Januar 2020

DHL Päckchen S: 3,79 Euro - vorher: 3,79 Euro

3,79 Euro - vorher: 3,79 Euro DHL Päckchen M: 4,79 Euro (Online: 4,49 Euro) - vorher: 4,50 Euro (Online: 4,39 Euro)

4,79 Euro (Online: 4,49 Euro) - vorher: 4,50 Euro (Online: 4,39 Euro) DHL Paket bis 2 kg: n.a. (Online: 5,49 Euro) - vorher: n.a. (Online: 4,99 Euro)

n.a. (Online: 5,49 Euro) - vorher: n.a. (Online: 4,99 Euro) DHL Paket bis 5 kg: 7,49 Euro (Online: 6,49 Euro) - vorher: 7,49 Euro (Online: 5,99 Euro)

7,49 Euro (Online: 6,49 Euro) - vorher: 7,49 Euro (Online: 5,99 Euro) DHL Paket bis 10 kg: 10,49 Euro (Online: 9,49 Euro) - vorher: 9,49 Euro (Online: 8,49 Euro)

10,49 Euro (Online: 9,49 Euro) - vorher: 9,49 Euro (Online: 8,49 Euro) DHL Paket bis 31,5 kg: 18,49 Euro (Online: 17,49 Euro) - vorher: 16,49 Euro (Online: 16,49 Euro)

18,49 Euro (Online: 17,49 Euro) - vorher: 16,49 Euro (Online: 16,49 Euro) Nachnahme national: n.a. (Online: 7,90 Euro) - vorher: n.a. (Online: 6,90 Euro)

n.a. (Online: 7,90 Euro) - vorher: n.a. (Online: 6,90 Euro) Transportversicherung bis 2500 Euro: 7,00 Euro - vorher: 6,00 Euro

7,00 Euro - vorher: 6,00 Euro Pluspäckchen: 6,99 Euro - vorher: 5,99 Euro

Wer noch Geschenke zu Weihnachten verschicken will, zahlt zwar noch den geringen Preis, muss sich aber langsam sputen: Abgabefristen: So kommen Ihre Weihnachtspakete pünktlich an.

Das sind die Preise für DHL-Pakete im Überblick. Das Bild eignet sich auch zum Ausdrucken und abheften.

Foto: Babette Ackermann-Reiche / bm infografik

Trotz aller Voraussicht kann es zu unerwarteten Komplikationen kommen. Nicht nur Verzögerungen sind ärgerlich, auch Beschädigungen oder gar der Verlust von Sendungen ärgert natürlich. So funktioniert die Beschwerde bei Problemen beim Paket-Versand.

(dpa/cho)