Kretschmann in Autounfall verwickelt

Das Fahrzeug von Ministerpräsident Kretschmann (l-r), ein Begleitfahrzeug sowie ein anderer am Unfall beteiligter Pkw stehen nach einem Unfall am Straßenrand. Kretschmann hat den Verkehrsunfall unverletzt überstanden.

Möckmühl/Stuttgart. Bei einem Unfall im Autokorso von Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) sind am Montagabend zwei Menschen schwer verletzt worden, darunter ein einjähriges Mädchen.

Der Regierungschef blieb unverletzt, sagte aber einen Teil seiner für Dienstag geplanten Sommertour ab. Ob auch auf den Rest des Besuchsprogramms in den kommenden Tagen verzichtet wird, soll sich im Laufe des Tages entscheiden. Nach Angaben der Polizei hatte sehr wahrscheinlich Aquaplaning auf regennasser Straße den Unfall auf der A81 nördlich von Heilbronn verursacht.

Nach dem Unfall mit seinem Dienstwagen hat sich Ministerpräsident Winfried Kretschmann besorgt gezeigt über den Gesundheitszustand von zwei Menschen, die bei einem Folgecrash schwer verletzt worden sind. "Meine ganze Sorge gilt den beiden Schwerverletzten", sagte der baden-würtembergische Regierungschef am Dienstag in Tuttlingen. "Meine Gedanken sind natürlich bei ihnen."

Nach Auskunft eines Regierungssprechers war der Wagen Kretschmanns am Montagabend zwischen Möckmühl und Boxberg ins Schleudern geraten, gegen die Leitplanke geprallt und dann auf der Standspur zum Stehen gekommen. Alle Beteiligten blieben dabei unversehrt. Das Mädchen in seinem Kindersitz und ein 33 Jahre alter Mann wurden laut Polizei wenig später schwer und eine 29-Jährige auf dem Beifahrersitz leicht verletzt, als ihr Auto an der gleichen Stelle ebenfalls in Schleudern geriet und in ein Begleitfahrzeug aus Kretschmanns Kolonne rutschte. Es hatte ebenso wie ein Streifenwagen der Polizei hinter dem verunglückten Dienstwagen des Regierungschefs auf dem Seitenstreifen gestanden.

Kretschmann saß nach Angaben seines Sprechers nicht am Steuer seines Wagens. Zum Zeitpunkt des Unfalls habe er sich auf dem Standstreifen etwas weiter vorne aufgehalten. Der Grünen-Politiker sei mit einem Ersatzfahrzeug nach Stuttgart gebracht worden. Er hatte den Tag über mehrere Termine zum Auftakt seiner Sommertour in der Region Heilbronn absolviert.

