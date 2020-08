Corona-Demo Berlin: Polizei mit Großaufgebot vor Ort

Berlin. Der umstrittene Demonstrationszug sowie die Kundgebung gegen die Corona-Politik können an diesem Samstag in Berlin stattfinden. Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg bestätigte am frühen Samstagmorgen in zweiter Instanz, dass das Verbot der Berliner Polizei keinen Bestand hat. Diese Entscheidung ist nun rechtskräftig.

Nach seinem Beschluss teilte das Gericht mit, die von mehreren Initiativen für den 29. August 2020 geplanten Versammlungen gegen die Corona-Politik von Bund und Ländern könnten stattfinden.

Corona-Demo in Berlin: Alle aktuellen Entwicklungen im Ticker

Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg habe zwei Eilbeschlüsse des Verwaltungsgerichts Berlin vom 28. August 2020 im Wesentlichen bestätigt. „Damit sind die beiden Versammlungsverbote des Polizeipräsidenten in Berlin für diesen Tag vorläufig außer Vollzug gesetzt.“

Wir berichten von der Corona-Demo in unserem Newsblog fortlaufend:

Berliner Polizei bereitet sich auf Zehntausende Demonstranten vor

10.40 Uhr: Die Lage am Hauptbahnhof ist ruhig und übersichtlich, berichtet ein Reporter der „Berliner Morgenpost“. Die Bundespolizei wird von Einheiten aus Nordrhein Westfalen unterstützt. Werde beim Anreiseverkehr festgestellt, dass sich Reisende nicht an die Maskenpflicht halten, werde man eingreifen und die Personalien feststellen, hieß es. In der Friedrichstraße versammelt sich unterdessen der Demonstrationszug. Die Stimmung ist friedlich. Ordner bitten Teilnehmer über Megafone, sich an die Abstandsregeln zu halten.

10.20 Uhr: Die Polizei bereitete sich mit rund 3000 Kräften - unabhängig vom konkreten Ausgang des Gerichtsstreits - auf einen großen Einsatz am Wochenende vor. Die Veranstalter der Initiative Querdenken 711 hatten zu der Kundgebung am Samstag aufgerufen und erwarteten rund 22 000 Teilnehmer auf der Straße des 17. Juni nahe dem Brandenburger Tor.

Zuvor war ein längerer Demonstrationszug durch Berlin-Mitte geplant. Die Versammlungsbehörde der Polizei hatte diese größeren Aktionen und mehrere kleinere Veranstaltungen verboten.