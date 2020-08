Corona-Demo Berlin: Polizei löst Demonstration auf

Berlin. Der umstrittene Demonstrationszug sowie die Kundgebung gegen die Corona-Politik haben am Samstag in Berlin begonnen. Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg bestätigte zuvor am frühen Samstagmorgen in zweiter Instanz, dass das Verbot der Berliner Polizei keinen Bestand hat. Diese Entscheidung ist nun rechtskräftig.

Nach seinem Beschluss teilte das Gericht mit, die von mehreren Initiativen für den 29. August 2020 geplanten Versammlungen gegen die Corona-Politik von Bund und Ländern könnten stattfinden.

Corona-Demo in Berlin: Alle aktuellen Entwicklungen im Ticker

Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg habe zwei Eilbeschlüsse des Verwaltungsgerichts Berlin vom 28. August 2020 im Wesentlichen bestätigt. „Damit sind die beiden Versammlungsverbote des Polizeipräsidenten in Berlin für diesen Tag vorläufig außer Vollzug gesetzt.“ Lesen Sie hier: Aktuelle Nachrichten zum Coronavirus im News-Ticker

Wir berichten von der Corona-Demo in unserem Newsblog fortlaufend:

Polizei löst Demonstration auf - Organisatoren rufen zu Sitzblockaden auf

13.20 Uhr: Nach der Anordnung der Polizei zur Auflösung der Demonstration fordern die Organisatoren die Teilnehmer dazu auf, sich zu setzen und auf der Friedrichstraße zu bleiben. „Bleibt alle hier, bleibt bitte alle sitzen“, so ein Sprecher an der Friedrichstraße. An der Torstraße ergeht derweil die Aufforderung an die Polizeibeamten, ihre Helme aufzusetzen. In der Umgebung stehen Wasserwerfer bereit.

13.13 Uhr: Die Demonstration wird aufgelöst. Das teilte die Polizei per Lautsprecher-Durchsage mit. Bei Twitter hieß es dazu: „Es bleibt uns leider keine andere Möglichkeit: Wir sind an den Versammlungsleiter der Demo herangetreten und haben ihm mitgeteilt, dass seine Versammlung polizeilich aufgelöst wird. Alle bisherigen Maßnahmen haben nicht zu einem Einhalten der Auflagen geführt.“ Die Demonstranten werden aufgefordert, die Friedrichstraße in kleinen Gruppen über die Hannoversche Straße zu verlassen. Jetzt ist die spannende Frage, ob es ruhig bleibt.

13.10 Uhr: Die Organisatoren sprechen von einer „bewussten Provokation“ durch die Polizei, den Demonstrationszug nicht ziehen zu lassen. Innensenator Geisel und Berlins Regierender Bürgermeister Müller (beide SPD) müssten deshalb noch heute zurücktreten, so der Anwalt der Organisatoren.

13.00 Uhr: Die Demonstration soll aufgelöst werden. Das hat die Polizei soeben dem Veranstalter mitgeteilt und diesen aufgefordert, die Auflösung den Teilnehmern mitzuteilen. Der Veranstalter weigert sich aber nach Rücksprache mit einem seiner Anwälte. Dieser spricht zurzeit per Lautsprecherdurchsage zu den Demonstranten.

Corona-Demo in Berlin - erste Zwischenbilanz:

18.000 Teilnehmer, Polizei verhängt Maskenschutz, auch Rechtsextreme bei Demonstration

12.45 Uhr: Aus Protest gegen die Corona-Politik haben sich in Berlin-Mitte nach Schätzungen der Polizei fast 18.000 Menschen versammelt. Allerdings verzögerte sich der Start des Demonstrationszuges massiv. Es gebe noch Zustrom zu einem geplanten Demonstrationszug, sagte eine Sprecherin am Samstagmittag.

Die Polizei teilte per Twitter zudem mit, dass die Demo-Teilnehmer mehrmals vergeblich aufgefordert wurden, die Mindestabstände zum Schutz vor Corona-Infektionen einzuhalten. Daher wurde vom Einsatzleiter das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes „zur Auflage“ gemacht.

Die Sprecherin der Polizei sagte auch, wenn die Abstandsregeln nicht eingehalten werden und dann auch keine Masken getragen werden, wäre es „das letzte Mittel“, den Demonstrationszug nicht starten zu lassen und die Versammlung aufzulösen.

Teilnehmer trugen teils große Schilder, auf denen unter anderem zu lesen war: „Wir sind das Volk“. Auch wurden Foto-Montagen von Kanzlerin Angela Merkel, Gesundheitsminister Jens Spahn oder Vizekanzler Olaf Scholz in Sträflingskleidung und mit dem Schriftzug „Schuldig“ gezeigt. Demonstranten verlangten den Rücktritt der Bundesregierung und eine Rücknahme der Corona-Einschränkungen.

Unter den Teilnehmern bewegten sich nach Angaben von Augenzeugen und Reportern auch zahlreiche Rechtsextreme. NPD und AfD hatten zur Teilnahme an der Demonstration „Querdenken 711“ in Berlin mit aufgerufen.

Corona-Demo in Berlin: Polizei zieht Kräfte an der Friedrichstraße zusammen

12.11 Uhr: Aus Protest gegen die Corona-Politik haben sich in Berlin-Mitte nach Schätzungen der Polizei fast 18.000 Menschen versammelt. Es gebe aber noch Zustrom zu einem geplanten Demonstrationszug, sagte eine Sprecherin am Samstagmittag. Am Bahnhof Friedrichstraße zieht die Polizei Einsatzkräfte zusammen.

Am Brandenburger Tor sammeln sich Menschen zur Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen und halten eine Reichsflagge und ein Banner "Please, Mr. President, Make Germany Great Again!".

Foto: Kay Nietfeld / dpa

Organisatoren warnen Polizei, die Demonstration aufzulösen

12.04 Uhr: Die Polizei hat die Kreuzung Torstraße, Friedrichstraße weiterhin abgeriegelt und lässt den Demonstrationszug nicht starten. Die Teilnehmer werden von den Organisatoren per Lautsprecherwagen aufgefordert, die Auflagen Abstand und Maske zu beachten. Fast alle Demonstranten folgen dem jedoch nicht. Die Organisatoren sagen aber auch: Falls die Polizei den Demonstrationszug auflösen wolle, würde man mit „aller Härte zurückschlagen“. Außerdem kündigen sie an, notfalls ihre Kundgebung in der Friedrichstraße durchzuführen.

Wasserwerfer fahren zur Demonstration

11.43 Uhr: Nachdem die Polizei eine Maskenpflicht durchsetzen will, rufen die Organisatoren die Teilnehmer auf, sich auf den Boden zu setzen. Lautsprecher-Durchsagen der Polizei werden von Rufen der Demonstranten und Durchsagen der Organisatoren übertönt. Wie Reporter der „Berliner Morgenpost“ beobachten, sind zwei Wasserwerfer der Polizei mit Sirene und Blaulicht aus der Lehrter Straße losgefahren und auf dem Weg zur Demonstration.

11.32 Uhr: Die Berliner Polizei gibt eine neue Auflage bekannt: Die Teilnehmer der Demonstration, die von Unter den Linden über die Friedrichstraße, Alexanderplatz, Leipziger Platz zum Brandenburger Tor laufen wollen, seien „mehrfach vergeblich“ aufgefordert worden, die Abstände einzuhalten. „Daher wird nun von unserem Einsatzleiter das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes zur Auflage gemacht“, twitterte die Einsatzleitung.

Innensenator ermahnt Teilnehmer zu friedlichem und gewaltfreien Protest

Teilnehmer sammeln sich in der Friedrichstraße zur Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen. Da Abstände nicht eingehalten werden, rufen Veranstalter zum Maskentragen auf.

Foto: Paul Zinken / dpa

11.15 Uhr: Auf der Friedrichstraße vor dem berühmten Varieté Friedrichstadtpalast rufen Teilnehmer der Demonstration lautstark „Widerstand“ und „Schließt euch an“. Eine Absperrung der Polizei ignorieren sie, die Beamten lassen die Demonstranten passieren. Abstandsregeln werden nicht mehr beachtet. Am Brandenburger Tor soll es erste Festnahmen gegeben haben, berichtet der „rbb“.

11.00 Uhr: Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) ruft die Teilnehmer der Demo auf, friedlich und gewaltfrei zu bleiben und die Auflagen der Gerichte einzuhalten. Das Oberverwaltungsgericht (OVG) habe den Versammlungsteilnehmern „eine zweite Chance“ gegeben, sich an die Auflagen zu halten, erklärte Geisel am Samstag. Große Sorge bereite ihm „nach wie vor die europaweite Mobilisierung unter Rechtsextremisten, die unabhängig von der Verbotsdiskussion im Vorfeld stattgefunden hat“. Geisel hatte die Corona-Demo zunächst verboten - vor Gericht hatte diese Entscheidung aber keinen Bestand.

Berliner Polizei bereitet sich auf Zehntausende Demonstranten vor

10.40 Uhr: Die Lage am Hauptbahnhof ist ruhig und übersichtlich, berichtet ein Reporter der „Berliner Morgenpost“. Die Bundespolizei wird von Einheiten aus Nordrhein Westfalen unterstützt. Werde beim Anreiseverkehr festgestellt, dass sich Reisende nicht an die Maskenpflicht halten, werde man eingreifen und die Personalien feststellen, hieß es. In der Friedrichstraße versammelt sich unterdessen der Demonstrationszug. Die Stimmung ist friedlich. Ordner bitten Teilnehmer über Megafone, sich an die Abstandsregeln zu halten.

10.20 Uhr: Die Polizei bereitete sich mit rund 3000 Kräften - unabhängig vom konkreten Ausgang des Gerichtsstreits - auf einen großen Einsatz am Wochenende vor. Die Veranstalter der Initiative Querdenken 711 hatten zu der Kundgebung am Samstag aufgerufen und erwarteten rund 22 000 Teilnehmer auf der Straße des 17. Juni nahe dem Brandenburger Tor.

Zuvor war ein längerer Demonstrationszug durch Berlin-Mitte geplant. Die Versammlungsbehörde der Polizei hatte diese größeren Aktionen und mehrere kleinere Veranstaltungen verboten.