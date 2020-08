Die GroKo muss sich beim Thema Wahlrecht schnell einigen

Berlin. Es ist eine unendliche Geschichte: Das Thema Wahlrechtsreform beschäftigt die Bundestagsfraktionen seit Jahren. Es ist eines dieser Themen in der Politik, bei dem alle die Augen verdrehen: unglaublich technisch und gleichzeitig die Quadratur des Kreises, wenn man allen gerecht werden will.

Und doch: Es ist ein Kernthema unserer parlamentarischen Demokratie. Wie verteilen sich die Wählerstimmen gerecht auf die Parteien und ihre Abgeordneten? Das deutsche personalisierte Verhältniswahlsystem setzt auf Ausgleich, erteilt dem einfachen „The Winner takes it all“-System (der Sieger bekommt alles) eine Absage.

Anders als zum Beispiel in Großbritannien oder Frankreich bildet in Deutschland die Stärke der Fraktionen ziemlich genau den Stimmenanteil ab, den die Parteien bei Wahlen erzielen. Die Bürger wählen mit der Erststimme in aktuell 299 Wahlkreisen einen Direktkandidaten, den sogenannten Wahlkreisabgeordneten. Alle anderen Sitze werden über Parteilisten vergeben.

Wahlrechtsreform dringend benötigt – Der Bundestag ist viel zu groß

Doch damit entstehen Probleme: Während vor allem CDU und CSU – aber auch die SPD – viele Direktmandate in den Wahlkreisen gewinnen, schicken die kleineren Parteien hauptsächlich über ihre Landeslisten gemäß ihrem Anteil an den sogenannten Zweitstimmen Abgeordnete ins Parlament. Durch Überhang- und Ausgleichsmandate wird das Parlament dabei immer größer. Laut Gesetz hat das Parlament 598 Mitglieder, derzeit sind es 709.

Politik-Chefreporterin Kerstin Münstermann kommentiert das Ringen um eine Wahrechtsreform.

Foto: Reto Klar

Der Koalitionsausschuss aus Union und SPD will – wenn es gut läuft – am Dienstag einen Kompromissvorschlag finden, wie für künftige Legislaturperioden ein aufgeblähter Bundestag verhindert werden kann. Zu viele Abgeordnete stellen das Parlament nicht nur vor praktische Herausforderungen wie zu geringen Raumgrößen. Die Arbeit wird ineffizient, die Ausschüsse sind zu groß, das politische Gewicht des einzelnen Abgeordneten verschwimmt. Auch sind den Bürgern die Kosten nicht mehr vermittelbar. Der Bundestag ist schon jetzt eines der größten Parlamente weltweit.

Eine Einigung der Koalitionsspitzen eilt, eigentlich ist man schon zu spät dran, denn die Bundestagswahl 2021 rückt deutlich näher. Das Zeitfenster für eine Lösung schließt sich. Änderungen am Wahlrecht sollten weniger als ein Jahr vor der Wahl nicht mehr vorgenommen werden, auch um Manipulationsvorwürfen zuvorzukommen.

• Hintergrund: So mühsam ist das Gezerre der Koalition um das Wahlrecht

Eine Verringerung der Wahlkreise ist unvermeidlich

Deswegen muss am Dienstag etwas passieren, beide Seiten werden Zugeständnisse machen müssen und dann muss die Opposition schnell ins Boot geholt werden. Zwar ist aus der Sicht jeder Partei verständlich, dass man die eigenen „Besitztümer“ nicht hergeben will. So ist zum Beispiel das Argument, dass die Wahlkreise bei einer Verringerung so groß werden, dass es für einen einzelnen Abgeordneten gar nicht zu schaffen ist, einen persönlichen Kontakt zu seinen Wählern aufzubauen, sehr nachvollziehbar. Und doch: Eine Verringerung der Wahlkreise ist unvermeidlich, wenn man substanziell die Zahl der Abgeordneten begrenzen will.

Auch an der Zahl der Ausgleichsmandate muss gedreht werden. Das Bundesverfassungsgericht hat hier bereits einen Spielraum eingeräumt. Und das Thema eignet sich nicht für parteipolitisches Hickhack. Die Opposition aus FDP, Grünen und Linke war sich untereinander schnell einig, die Parteien haben weniger zu verlieren. Die jüngste Idee der Grünen, den Fraktionszwang bei der Abstimmung aufzuheben, ist jedoch durchschaubar. Die Idee spielt damit, dass sich die Abgeordneten der Koalition nicht einigen – dann kann die Opposition der Koalition ein peinliches Schauspiel unterstellen. Für den Wähler ist dabei nicht das Geringste gewonnen.