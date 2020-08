Hotels ausschließlich für Erwachsene – Pro und Contra

Pro: Familien haben ganz andere Sorgen als kinderfreie Hotels

Das Tolle am Tourismus 2020 ist, dass es (mal abgesehen von Corona-Einschränkungen) für alle das passende Angebot gibt. Kulinariktrip, Aktivurlaub, Wellnessressort, lesbisch-schwule Kreuzfahrt, Themenhotel mit Bratwurst-Tapete. Wir haben die Wahl. Und dann sollen sich Familien diskriminiert fühlen, weil es neben unzähligen ausdrücklich familienfreundlichen Arrangements ein paar „Adults only“-Hotels gibt?

Ich habe Familie. Und meine Frau und ich fühlen uns durch die Existenz kinderfreier Hotels nicht diskriminiert, sondern beinahe sehnsuchtsvoll angesprochen. Wie schön, mal ohne Gekreische, Gekleckere und Gemeckere beim Frühstück, am Pool und beim Dinner zu sitzen. Wir fühlen uns dank dieser Angebote als Familie sogar wohler in „normalen" Hotels, weil wir wissen, dass alle, die kinderfreien Urlaub wollen, uns aus dem Weg gehen können.

Zum Teil in Bruchbuden untergebracht

Zu dieser Gruppe gehören nicht selten dauerbeschallte Menschen, die in Kitas und Schulen arbeiten. Einrichtungen, die zu wenig Personal haben, die zum Teil in Bruchbuden untergebracht werden und die ungefähr so digitalisiert sind wie das Kinderzimmer meiner zweijährigen Tochter. Ob sich die Kleine mit 20 wohl mehr aufregt, weil sie früher nicht in alle Hotels dieser Welt reisen durfte oder weil sie an schlechten Schulen war?

Vor diesem Hintergrund ist jede Minute, in der an Gesetzen gegen kinderfreie Hotels gearbeitet wird und nicht an echten Problemen, die eigentliche Diskriminierung.

Contra: Dicke? Alte? Migranten? Wer fliegt als Nächstes raus?

Jörg Quoos

Das Hotel lag hinter der Düne und nach einem langen Strandspaziergang mit den Kindern war ein Teller Nudeln im Schatten auf der Terrasse sehr verlockend. Dann der Schreck. „Adults only“. Mitten in Deutschland.



„Papa, warum dürfen wir denn da nicht rein?“, fragte der enttäuschte Sohn. Was antwortet man da als Vater? Ich hab’s mit der Wahrheit probiert. „Ähm, die finden wohl, dass Kinder nerven.“

Mit Pollern Kinderwagen fernhalten?

Seitdem gibt es kaum etwas, das ich unsympathischer finde als „kinderfreie" Hotels. Oder Hipster-Cafés, die mit künstlich errichteten Pollern Kinderwagen fernhalten.

Ja, auch Erwachsene brauchen Ruhe und Erholung. Eltern und Kinder müssen das respektieren. Und Manieren, Mittagsruhe und Rücksicht sind auch nicht schlecht. Aber den Nachwuchs grundsätzlich aussperren? Das ist himmelschreiend ungerecht.

Keinen Fuß in kinderfreie Hotels

Wo endet bitte diese Auslese? Wann sperrt das erste Hotel die Alten aus – weil man jungen Hedonisten den Anblick von erschlafftem Bindegewebe ersparen will? Oder Behinderte? Dicke? Migranten? Homosexuelle?

Auch interessant: Eurowings bietet jetzt gegen Bezahlung freien Mittelplatz an

Gerichte würden in jedem dieser Fälle zu Recht Amok laufen. Nur Kinder, die dürfen mal eben draußen bleiben. Ja, jeder muss selbst wissen, wo er sich wohlfühlt. Ich jedenfalls setze keinen Fuß in kinderfreie Hotels.

Übrigens: In dem „kinderfreien“ Luxushotel waren Hunde – egal ob erzogen oder nicht – herzlich willkommen.