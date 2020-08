AfD: Andreas Kalbitz tritt als Fraktionschef zurück

Potsdam. Andreas Kalbitz, der frühere Brandenburger AfD-Chef, ist als Fraktionsvorsitzender zurückgetreten. Nach Informationen der Deutschen Presseagentur gab er am Dienstag sein Amt auf, das er zuvor bereits hatte ruhen lassen. Unter anderem soll ihm auch die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Birgit Bessin die Unterstützung entzogen haben.

Zuvor hatte die Verletzung des AfD-Landtagsabgeordneten Dennis Hohloch zu Rücktrittsforderungen gegen Kalbitz geführt. Wie die JF aus Fraktionskreisen erfuhr, forderten mehrere Abgeordnete während einer Sitzung am Dienstag in Potsdam Kalbitz auf, er solle sich zurückziehen.

Kalbitz soll dem Parlamentarischen Geschäftsführer Hohloch zur Begrüßung einen freundschaftlichen Boxschlag versetzt haben. Hohloch, der derzeit Kalbitz als Fraktionschef vertritt, erlitt innere Verletzungen und wird seitdem wegen eines Milzrisses im Krankenhaus behandelt.

Andreas Kalbitz: Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den Politiker

Die Potsdamer Staatsanwaltschaft nahm am Dienstag morgen laut Spiegel Ermittlungen zu dem Vorfall auf. Es werde der „Anfangsverdacht der fahrlässigen Körperverletzung“ gegen Kalbitz geprüft, zitierte das Blatt einen Sprecher der Behörde. Der Vorfall ist auch Thema bei der seit Dienstag morgen laufenden Sitzung der AfD-Landtagsfraktion in Potsdam.

Kalbitz sagte laut Spiegel: „Das ist alles viel unspektakulärer, als es teilweise bewusst aufgebauscht wird. Diese bedauerliche Sache wird sich völlig aufklären.“

Allerdings kursierten in der AfD auch Schilderungen, die alles andere als friedlich klingen. Demnach sollen Kalbitz und Hohloch gestritten haben, woraufhin der Ex-Landeschef seinen jüngeren Kollegen geboxt haben soll. In einer WhatsApp-Gruppe, in der auch AfD-Abgeordnete mitschreiben, heißt es laut „Junge Freiheit“ unter anderem, Kalbitz habe schon einmal einen Parteifreund geschlagen.

Landgericht entscheidet über Annullierung von Parteimitgliedschaft

Kalbitz lässt derzeit seinen Posten als Fraktionschef im Brandenburger Landtag ruhen, nachdem das Bundesschiedsgericht der AfD Ende Juli die Annullierung seiner Parteimitgliedschaft bestätigt hatte.

Der Bundesvorstand der AfD hatte mit dieser Maßnahme im Mai auf die Vorwürfe reagiert, wonach Kalbitz bei seinem Parteieintritt 2013 eine frühere Mitgliedschaft bei der inzwischen verbotenen Heimattreuen Deutschen Jugend (HDJ) und bei den Republikanern verschwiegen habe. Kalbitz bestreitet, jemals HDJ-Mitglied gewesen zu sein. Der Bundesverfassungsschutz schrieb in einem Gutachten, die HDJ habe eine „Familie Andreas Kalbitz“ geführt.

Der vom Verfassungsschutz als rechtsextrem bezeichnete Politiker will sich aber in die AfD zurückklagen. Das Landgericht Berlin verhandelt am Freitag über Kalbitz’ Eilantrag gegen die Annullierung seiner Parteimitgliedschaft.

(dpa / amw)