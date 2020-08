Nach den Ferien: Grünen-Chefin will Lehrer auf Corona testen

Berlin. Annalena Baerbock winkt in die Kamera. Kurzfristig findet das Gespräch mit der Grünen-Chefin im Rahmen der Funke-Sommerinterviews doch nicht in ihrem Berliner Bundestagsbüro statt, sondern per Videoschalte aus dem Wohnzimmer der 39 Jahre alten Politikerin in Brandenburg. In der nächsten Stunde geht es um den Scholz-Schachzug der SPD und ganz viel um die Corona-Lage an Schulen und Kitas.

Baerbock hat zwei Kinder und in den vergangenen Monaten hautnah erlebt, wie Familien im Lockdown unter Home-Office, Home-Cooking und Home-Schooling litten. Der Bundesregierung und den Ländern wirft sie vor, über die Sommerferien Zeit verschwendet zu haben, um die Schulen besser auszustatten.

Frage: Frau Baerbock, die SPD hat überraschend schnell ihre Karten auf den Tisch gelegt und mit Olaf Scholz einen profilierten Kanzlerkandidaten präsentiert. Was bedeutet das für den Bundestagswahlkampf der Grünen?

Annalena Baerbock: Nichts Überraschendes. Olaf Scholz tritt als Spitzenkandidat der SPD an, das haben die Spatzen ja von den Dächern gepfiffen. Aber die Wahl ist im September 2021, wir sind mitten in der Pandemie und mitten in einer Hitzewelle. Jetzt ist nicht die Zeit für Wahlkampf. Ich erwarte vom Finanzminister, dass er sich mit den aktuellen Problemen befasst, den Wirecard-Skandal aufklärt und sich nicht im Wahlkampfmodus verliert.

Auch die Union wird mit einem Mann ins Rennen gehen. Jetzt wird’s höchste Zeit für eine grüne Kanzlerkandidatin, oder?

Ich kann Ihre Neugier verstehen. Wenn bei der SPD der interne Druck so groß ist, es jetzt, in der Sommerpause zu tun, kann sie das natürlich machen. Unser Weg ist das nicht. Wir sind als Partei geschlossen, Robert Habeck und ich arbeiten gut im Team zusammen und konzentrieren uns jetzt auf unsere Aufgaben. So werden wir das in den nächsten Monaten weiter tun.

Wenn nach 16 Jahren Angela Merkel abtritt, können doch ausgerechnet die feministischen Grünen nicht sagen, wir machen den Frauen in Deutschland kein Angebot.

Okay, ich sehe, Sie wollen nicht locker lassen (lacht). Keine Sorge: Wir haben als progressive, gestaltende Kraft einen Führungsanspruch für dieses Land. Aus diesem Anspruch heraus werden wir alle wahlstrategischen Fragen im Jahr rechtzeitig vor dem Wahlkampf treffen.

In Potsdam werden Sie im Kampf um ein Direktmandat auf Scholz treffen, der dort erstmals kandidiert. Muss er sich warm anziehen?

Derzeit braucht man bei 36 Grad im Schatten eher einen kühlen Kopf. Dass Olaf Scholz hier bei uns in Potsdam antritt, hat mich ehrlich gesagt etwas überrascht.

Was wäre die erste Amtshandlung einer Bundesregierung unter grüner Führung?

Die Liste von Dingen, die wir anpacken müssen, ist lang. Anders als die Große Koalition wollen wir nicht nur verwalten, sondern grundlegende Dinge ändern. Sonst verliert die Gesellschaft in dieser krisengeschüttelten Zeit Halt. Das letzte halbe Jahr hat ja deutlich gemacht, wie verletzlich wir sind. Fast über Nacht stand unser Gesundheitssystem auf der Kippe, Hunderttausende bangen um ihren Arbeitsplatz, Millionen Kinder und Jugendliche mussten zu Hause bleiben. Die Klimakrise verschärft sich. Also müssen wir umsteuern: das Gesundheitssystem krisenfest machen, dafür sorgen, dass Pflegerinnen gut bezahlt werden, dass jeder und jede eine gute soziale Absicherung hat. Und ganz grundlegend: die Wirtschaft klimaneutral machen, auch, damit sie in Zukunft wettbewerbsfähig bleibt. Das ist der große Auftrag unserer Generation.

Annalena Baerbock, Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen.

Foto: Fabian Sommer / dpa

SPD und Linke sind offen für Rot-Rot-Grün oder Grün-Rot-Rot, Schwarz–Grün hat eine klare Mehrheit. Welches Bündnis bevorzugen Sie?

… und just nachdem die SPD-Vorsitzenden die Offenheit gegenüber der Linken angekündigt haben, zeigt sich der frisch gekürte SPD-Spitzenkandidat Scholz schon wieder ganz skeptisch…. Wir schließen keine demokratische Option aus. Politik ist auch kein Wunschkonzert. Wöchentlich ändern sich in den Umfragen die Möglichkeiten. Deshalb: Koalitionsdebatten stehen bei einer Wahl am Ende, und nicht am Anfang.

Der Wähler hat doch ein Recht darauf zu erfahren, in welches Lager seine Stimme für die Grünen am Ende fließt…

Wir erleben in vielen Bundesländern verschiedensten Farbschattierungen. Die Gesellschaft ist viel stärker in Bewegung. Wenn ich mich in nur eine Schublade schieben lasse, bin ich starr, habe ich weniger Gestaltungsoptionen. Das ist das Gegenteil von der Veränderung, für die wir antreten.

Die Wirtschaft steht vor einer historischen Rezession. Die Bürger haben Angst um ihren Arbeitsplatz. Mit welcher Politik wollen Sie Deutschland aus dieser Krise führen?

Ja, die wirtschaftliche Lage ist schwierig. Viele kleine Unternehmen bangen um ihre Existenz, Menschen um ihren Job. Um Insolvenzen zu vermeiden, brauchen Firmen mehr Spielraum zur rechtzeitigen Restrukturierung und Sanierung. Und wir sollten Impulse geben für Neugründungen – etwa durch ein Gründungskapital von bis zu 25.000 Euro. Das könnte unter bestimmten Voraussetzungen auch in Insolvenzverfahren genutzt werden, wenn so ein Unternehmen weitergeführt werden kann. Insgesamt müssen wir nach vorne denken: Nur eine sozial-ökologische Transformation wird den Industriestandort Deutschland zukunftsfest machen. Die Märkte der Zukunft sind klimaneutral und digital. Wir sollten wichtige Schlüsseltechnologien, etwa Bestandteile des 5G-Netzes, vermehrt in Europa produzieren, sollten die künstliche Intelligenz vorantreiben und eigene Standards setzen.

Was droht einem Motorenbauer in Stuttgart, Wolfsburg oder München, dessen Job am Benziner oder Diesel hängt? Muss der für den Klimaschutz bald zum Sozialamt gehen?

Nein. Er muss beim Umbau der Automobilindustrie mitgenommen werden. Leider hat die Bundesregierung hier ziemlich viel Zeit verplempert. Statt die Autohersteller und Zulieferer auf die ökologische Transformation einzustellen, haben Union und SPD vernünftige europaweite E-Auto-Quoten verhindert und dazu beigetragen, dass der Umbau der deutschen Autoindustrie verpennt wurde. Das fällt den deutschen Konzernen jetzt richtig auf die Füße. Statt ihnen kommt ein Elon Musk aus den USA und baut das größte deutsche E-Auto-Werk – mit etwa 10.000 Beschäftigten. Immerhin in Brandenburg. Sowas will ich auch von VW, BMW und Daimler sehen.

Kritiker Ihrer Partei sagen schon länger, grün zu wählen muss man sich leisten können. Sind Sie so eine Art Öko-FDP für Besserverdiener?

Es ist eine Mär, dass es günstiger oder sozial gerechter wird, wenn wir beim Klimaschutz lieber nichts machen. Im Gegenteil. Unter der Hitze leiden die, die in den unsanierten, kleinen Wohnungen leben, ohne schattigen Garten. Und je später wir handeln, desto teurer wird’s. Deshalb habe ich auch die Ausreden von Wirtschaftsminister Peter Altmaier und der CDU, was bei der Energiewende alles nicht geht, wirklich satt. Es braucht endlich eine Offensive für die Erneuerbaren. Banale Dinge wie: auf jedes neue Dach eine Solaranlage – das wäre so einfach und sinnvoll. Das kostet auf lange Sicht nichts, sie bringen einen Mehrwert für Investoren und Klima.

Die Regierung feiert sich für ihre Besonnenheit in der Corona-Krise. War sie wirklich so gut? Was lief falsch?

Im Frühjahr ist ein Kollaps des Gesundheitssystems mit vereinten Kräften zum Glück verhindert worden. Danach hieß es von der Bundesregierung, jetzt werde die Vorsorge gestärkt. Von vorausschauendem Handeln sehe ich aber wenig. Die Regierung fährt in vielen Bereichen weiter auf Sicht. In einem Drittel der Bundesländer sind die Sommerferien vorbei, da fällt dem Gesundheitsminister ein, die Urlaubsrückkehrer flächendeckend zu testen. Wir können uns diese Schludrigkeit nicht leisten.

Markus Söder tritt seit Monaten als Corona-Superman auf. Nach dem Test-Chaos in Bayern: Stimmen da Anspruch und Wirklichkeit?

Naja, wer sich als Ministerpräsident ständig selbst auf die Schulter klopft und als bester, schnellster und härtester Krisenmanager geriert, sollte sicherstellen, dass es auch läuft. Also dass seine Ankündigungen - auch die der freiwilligen Tests - umgesetzt werden und die Behörden seines Landes das stemmen können. Das ist seine Verantwortung.

Werden die Erfolge vom Start der Pandemie in der beginnenden zweiten Welle womöglich verspielt?

Die Gefahr ist da. In der Pandemiebekämpfung zählt jeder Tag. Wenn 900 Menschen positiv getestet sind, aber das bis zu zwei Wochen lang nicht erfahren, ist das nicht nur für diese Menschen ein Riesenproblem, sondern für den Pandemieschutz insgesamt – nach all den Anstrengungen der gesamten Gesellschaft, Corona einzudämmen.

Kein digitaler Unterricht, keine provisorische Belüftungstechnik, zu wenig Lehrer – warum versagen die Schulen in der Corona-Pandemie so?

Jede Familie, jedes Kind in diesem Land hat schon nach den Osterferien aufs schmerzlichste festgestellt: Mist, die Schulen sind nicht für einen Unterricht unter Pandemie-Bedingungen vorbereitet. Alle Politiker haben geschworen, nach den Sommerferien wird es besser. Und jetzt? Ein halbes Jahr nach Pandemiebeginn setzt sich die Kanzlerin mit der SPD-Chefin und einigen Bildungsministern zusammen, um zu überlegen, was man so tun könnte. Was kommt raus? Ein Laptop für jeden Lehrer, als Absichtserklärung. Dabei hätte es längst gemeinsame Leitlinien mit den Ländern geben müssen, längst Geld und Unterstützung für Schulen und Kitas, Hilfe beim Personal. Es droht, dass Kinder wieder die Leidtragenden sein werden.

Ist das nicht der Beweis, dass der Bildungsföderalismus scheitert?

Klar macht es der Föderalismus nicht leichter. Aber Kinder in Schulen und Kitas haben keine Zeit dafür, dass Politiker sich drei Jahre lang die Köpfe über den Föderalismus heißreden. Die haben schon ein halbes Jahr in ihrem Bildungsleben verloren. Keine faulen Ausreden mehr. Wir müssen die Probleme pragmatisch anpacken. Wenn man Kinder und Jugendliche in ihrem Recht auf Bildung nicht gerecht wird, hat das jahrelange massive negative Folgen.

Was muss konkret passieren?

So simple Dinge wie: Jede Schule braucht ein Durchlüftungskonzept. Fenster müssen regelmäßig geöffnet werden. Wenn Fenster mancherorts nur gekippt werden können, dann muss ein Handwerker kommen und notfalls neue Fenster einbauen. Dafür muss Geld da sein. Wenn für den zusätzlichen organisatorischen Aufwand, den Pandemieschutz für Schulen bedeutet, Personal fehlt, sollten Kräfte aus dem Bundesfreiwilligendienst in die Schulen geholt werden – finanziert durch einen Bundesbildungsfonds. In Dänemark findet mehr Nachmittagsunterricht statt, um in Kleingruppen zu arbeiten. So verhindert man, dass bei einem positiven Fall sofort ganze Jahrgänge in Quarantäne müssen. Ich weiß, dass viele Lehrerinnen, viele Schulen echt engagiert sind, um die Situation zu meistern. Aber politisch haben Kinder, Familien und Bildung leider immer noch nicht die nötige Priorität.

Manche Schüler haben über Monate von ihren Lehrern kaum etwas gehört oder gesehen, beim Digitalunterricht scheint Deutschland Entwicklungsland zu sein.

Jede Schule hätte über den Sommer so ausgestattet werden müssen, dass Schüler notfalls über digitalen Unterricht zu Hause den Lernstoff in regelmäßigem Kontakt mit den Lehrkräften vermittelt bekommen – und das Personal dafür geschult wird. Das Irre ist: Es steht ja Geld über den Digitalpakt bereit. Die Bundesregierung müsste aber mit einer Pauschalgenehmigung dafür sorgen, dass das unbürokratisch abgerufen werden kann. Schüler müssen auch wirklich digital unterrichtet werden, wenn sie in Quarantäne kommen. Gerade Grundschulkinder können sich doch nicht 14 Tage lang allein Mathe und Englisch beibringen – erst recht nicht, wenn es zu Hause an Unterstützung fehlt. Das vertieft die soziale Spaltung.

Wären regelmäßige Tests von Lehrern und Schülern sinnvoll?

Testangebote gibt es ja mittlerweile in vielen Bundesländern – allerdings freiwillig und stichprobenartig. Die ersten Ausfälle von Schulen und Kitas nach den Sommerferien zeigen aus meiner Sicht, dass jede Lehrerin und jeder Erzieher, die aus dem Urlaub kommen, erstmal getestet werden sollten. Während die Kinder und Jugendlichen zum Pandemieschutz nach Jahrgängen getrennt werden, wechseln an vielen Schulen die Lehrer ja.

Viele Menschen misstrauen Politik und Medien, halten die Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie für staatliche Gängelung. Sind das für Sie alles „Covidioten“? Kann Politik diese Menschen noch erreichen?

Menschen pauschal zu beleidigen, davon halte ich gar nichts. Wichtig ist zu erklären, warum man Dinge tut. Aber Politik darf sich von Fake News und Hetze nicht treiben lassen.

