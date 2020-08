Unternehmen achten selten auf Einhaltung der Menschenrechte

Berlin. Die Ernüchterung war groß, als das Entwicklungsministerium vor einem Monat erste Ergebnisse einer Befragung von 2254 Unternehmen ab 500 Mitarbeitern zur Sicherstellung von Menschenrechten und sozialen Mindeststandards in ihren Wertschöpfungsketten vorlegte. Nur 455 Firmen hatten sich überhaupt daran beteiligt. Jetzt liegen unserer Redaktion weitere Details vor.

Nach Angaben des Ministeriums hätten weniger als 17 Prozent der Auskunft gebenden Unternehmen die Vorgaben aus dem Nationalen Aktionsplan Wirtschaft und Menschenrechte erfüllt und würden ihrer unternehmerischen Sorgfaltspflicht nachkommen.

Damit dürfte das von der Bundesregierung geplante Lieferkettengesetz weiteren Schub erhalten. Ziel des hoch umstrittenen Vorhabens ist es, dass bei der Herstellung etwa von Kleidern, Schokolade oder Elektrogeräten auch im Ausland die Menschenrechte eingehalten werden.

Wirtschaftsverbände stemmen sich dagegen – eine lückenlose Überprüfung globaler Lieferketten sei sehr schwierig, argumentierte etwa der Bundesverband der Deutschen Industrie.

Noch schlechtere Ergebnisse als vor einem Jahr

Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) wird nach der Detailauswertung der Befragung deutlich: Die Ergebnisse seien „absolut enttäuschend“, sagte er unserer Redaktion. Das Resultat liege sogar noch unter dem Wert der ersten Erhebung im Vorjahr. Damals gaben weniger als 20 Prozent der Unternehmen in der Selbsteinschätzung an, dass sie Menschenrechtsstandards im Ausland einhalten.

„Die Wirtschaftsverbände sollten angesichts dieser eindeutigen Rückmeldungen der Unternehmen jetzt ihren Widerstand gegen die Erarbeitung eines Lieferkettengesetzes aufgeben und offen und konstruktiv an der Vorbereitung einer gesetzlichen Grundlage mitarbeiten", betonte Müller.

Ein Prozent der Unternehmen hat Umsetzungsplan bis zum Jahresende

Ziel ist es, dass die Hälfte der Unternehmen die Kernelemente aus dem Nationalen Aktionsplan angemessen umsetzt. Dies wurde auch in der zweiten Befragung weit verfehlt. Nur 13 bis 17 Prozent hätten nach Angaben aus dem Auswärtigen Amt die Anforderungen erfüllt. Zehn bis zwölf Prozent seien auf einem guten Weg, ein Prozent habe einen Umsetzungsplan bis spätestens Ende 2020.

Die Befragung führte die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY für die Bundesregierung durch. Unternehmensnamen werden nicht genannt. Ein ähnliches Bild zeigte eine EU-Studie, heißt es aus dem Ministerium. Weniger als ein Drittel der 300 befragten Unternehmen komme seinen Pflichten nach.

Frankreich, die Niederlande, Großbritannien oder die USA haben bereits Regeln zur Einhaltung von Menschenrechten in den Lieferketten. Die EU plant eine Gesetzesinitiative für 2021.

Marktverzerrung zulasten verantwortungsvoller Firmen

Die früheren Bundestagsabgeordneten Bärbel Höhn (Grüne) und Josef Göppel (CSU), Afrikabeauftragte des Entwicklungsministeriums für erneuerbare Energien, betonen die Notwendigkeit eines Lieferkettengesetzes: Nur so könnten lokale Erzeuger faire Bedingungen gegen die Marktmacht großer Abnehmer durchsetzen. Die Entwicklungsorganisation Oxfam stellte kürzlich fest: Supermärkte kümmern sich zu wenig um Menschenrechte

„Es muss Schluss sein damit, dass Gewinne gemacht werden auf Kosten der Menschen und durch die Zerstörung der Natur in den Ländern des Südens“, sagte Höhn. Sie verwies zudem auf unfaire Marktverzerrungen für Unternehmen, die ihrer Verantwortung und Sorgfaltspflicht nachkommen.

Höhn betonte zudem, dass sich die ohnehin prekäre Lage in Afrika durch die Corona-Krise weiter zuspitze. Allein in Ghana und der Elfenbeinküste, die Länder decken etwa 60 Prozent des deutschen Kakaobedarfs, seien bis zu zwei Millionen Kinder nach Aussagen von Menschenrechtsorganisationen von ausbeuterischer Kinderarbeit betroffen.

Die Grünen-Politikerin warnte, dass die Kinderarbeit durch steigende Lebensmittelpreise nun weiter zunehme: „Viele Kinder verlieren so dauerhaft die Möglichkeit in die Schule zu gehen. Aber ohne Ausbildung haben sie eine schlechtere Zukunft.“

Lieferkettengesetz soll Weltwirtschaftsordnung gerechter machen

Die beiden Politiker entgegnen Bedenken der Wirtschaft – kein deutsches Unternehmen müsse eine Gewerbeaufsicht im Ausland organisieren. Die Aufnahme von Menschenrechtsstandards in Lieferverträge werde eine rechtliche Verantwortlichkeit erzeugen, die heute nicht bestehe. Ein Lieferkettengesetz mache die Weltwirtschaftsordnung wesentlich gerechter.

Insgesamt 90 Unternehmen wie Rewe, Ritter Sport, Tchibo, Nestlé, dm Drogeriemarkt und der Sportartikelhersteller Vaude unterstützen ein Lieferkettengesetz. Der Geschäftsführer von Ritter Sport, An­dreas Ronken, nennt es „unabdingbar“: „Alle Unternehmen müssen gleichermaßen ihrer Verantwortung gerecht werden. Das erwartet nicht nur der Verbraucher“, sagte er unserer Redaktion.