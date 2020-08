Hartz IV: In der Krise gibt es sieben Euro mehr – und Kritik

Berlin. „Teilhabe“ ist für viele ein schwammiger Begriff. In der Hochphase der Corona-Krise wurde er aber plötzlich sehr konkret. Als wegen des Virus die Schulen schlossen und der Unterricht von zu Hause aus stattfand, wurde überdeutlich, wie sehr arme Familien und vor allem deren Kinder im Nachteil sind. Denn auf einmal fand der Schulunterricht nur noch per Computer statt.

Für gut situierte Haushalte mit einem oder mehreren Rechnern ließ sich das sogenannte Homeschooling vergleichsweise problemlos organisieren. Anders sah es für Familien aus, die sich keinen Computer leisten können oder in denen sich mehrere Kinder ein Geräte teilen müssen. Die Corona-Krise mache schnell klar, wie eng bei uns gesellschaftliche Teilhabe vom Portemonnaie abhängt.

Bund reagiert: Corona-Bonus und Hartz-IV-Zuschuss für Kinder

Die Regierung hat in der Pandemie reagiert. Für die rund 1,5 Millionen Kinder in Hartz IV ist ein Zuschuss von 150 Euro zum Kauf eines Computers vorgesehen. Zudem gibt es im Herbst für jedes Kind in Deutschland einen einmaligen Corona-Bonus in Höhe von 300 Euro.

Besonders dabei ist, dass auch Hartz-IV-Familien voll davon profitieren sollen. Denn anders als viele andere Leistungen wird er nicht mit den Regelsätzen verrechnet. Es ist also tatsächlich Geld, das die Familien zusätzlich in der Tasche haben werden.

Wie sich zeigt, bleibt diese Großzügigkeit des Staates gegenüber Hartz-IV-Empfängern jedoch eine Ausnahme. Inmitten der Pandemie will das Bundeskabinett an diesem Mittwoch die neuen Regelsätze für die rund sechs Millionen Hartz-IV-Empfänger beschließen.

Einen direkten Zusammenhang zu Corona gibt es nicht. Es ist eher Zufall, dass die bevorstehende Entscheidung in diese Pandemie-Zeit fällt. Doch wegen der besonderen Situation armer Familien in den zurückliegenden Monaten ist die Aufmerksamkeit diesmal eine andere.

Tierfutter und Schnittblumen gehören nicht dazu

Alle fünf Jahre ermittelt die Regierung neu, wie sich das Existenzminimum zusammensetzt – was also ein Mensch zum Leben braucht. Viele Einzelposten werden durchgerechnet: von Nahrungsmitteln und Schuhen über Zahnpasta und Möbel bis hin zu Busfahrkarten und Friseurbesuchen. Und es geht zugleich um eine akribische Definition dessen, was in den Augen des Staates eben nicht zum Existenzminimum gehört – etwa Tierfutter für Haustiere, Schnittblumen, chemische Reinigung, Café-Besuche, Tabak und Spirituosen.

Derzeit liegt der Regelsatz für einen alleinstehenden Erwachsenen bei 432 Euro pro Monat. Miete und Heizung werden gesondert übernommen. Ab Januar 2021 sollen es laut der Neuberechnung 439 Euro sein. Sieben Euro mehr.

Regelsätze Hartz IV

Foto: Funkegrafik NRW Selina Sielaff

Bei den Sätzen für Kinder und Jugendliche sind die Zuwächse zum Teil etwas größer. Für Kinder unter sechs werden ab kommendem Jahr 278 Euro veranschlagt. 250 Euro sind es bislang. Bei Jugendlichen zwischen 14 und 17 Jahren steigen die Sätze von 328 Euro auf 367 Euro. Für Kinder zwischen sechs und 13 sind dagegen unverändert 308 Euro im Monat vorgesehen. So sieht es das neue „Regelbedarfsermittlungsgesetz“ vor.

Umstritten ist vor allem das Verfahren zur Berechnung des Existenzminimums. Denn wie legt man allgemeingültig fest, was zwingend zum Leben benötigt wird und was verzichtbar ist? Die Regierung nutzt hierfür seit Jahren einen Mechanismus, bei dem sie die Ausgaben der unteren Einkommensgruppen im Land betrachtet. Sie dienen als Maßstab dafür, womit Menschen in Deutschland auszukommen haben.

Im Gesetzesentwurf aus dem Haus von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) heißt es, dieses Verfahren sei vom Bundesverfassungsgericht eingehend geprüft und 2014 in einem Beschluss „grundsätzlich als verfassungsgemäß beurteilt“ worden.

DGB kritisiert: Versorgung und Teilhabe muss möglich sein

Anders als noch vor einigen Jahren hat die Regierung diesmal nicht die 20 Prozent der Einpersonenhaushalte mit dem niedrigsten Einkommen als Grundlage genommen, sondern nur die untersten 15 Prozent. Das bedeutet, dass statistisch eine größere Gruppe von Armen das künftige Existenzminimum definiert. Die Frage, ob womöglich schon dieser Kreis von Personen kaum über die Runden kommt, spielt nach Einschätzung von Kritikern wie den Gewerkschaften keine Rolle.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) bemängelt, Einzelpersonen in der niedrigsten Einkommensgruppe gäben monatlich 632 Euro für den laufenden Lebensunterhalt aus. Heil streiche hiervon 197 Euro heraus. Das gelte für Weihnachtsbäume und Adventsdekoration ebenso wie für Bastelutensilien für Kinder ab sechs Jahren. Besonders ins Gewicht fielen die Streichungen der Ausgaben für Benzin und Diesel, da vor allem in entlegenen Regionen auf dem Land nicht zwingend öffentliche Verkehrsmittel bereitstünden. Auch bei Kantinen und Mensen werde gekürzt. Viele dieser Ausgaben gehörten aber durchaus zum Existenzminimum.

„Offenbar hat der politische Wille, die Regelsätze niedrig zu halten, das ganze Herleitungsverfahren dominiert“, kritisiert DGB-Vorstandsmitglied Anja Piel. Das Grundübel bei der Ermittlung der Sätze sei: „Das Wenige, was die ärmsten 15 Prozent der Singlehaushalte ausgeben können, wird mit dem Existenzminimum gleichgesetzt“, sagte Piel unserer Redaktion.

Notwendig sei dagegen ein ganz neues Berechnungsverfahren anhand von qualitativen Kriterien, die sicherstellten, dass für jeden Menschen eine akzeptable Versorgung und soziale Teilhabe möglich sei. „Wenn die Regelsätze so kommen wie jetzt geplant, zementieren sie Armut“, erwartet Piel.

Wohlfahrtsverband: Wende in der Armutsbekämpfung bleibt

Ihre Kritik richtet sich auch gegen Arbeitsminister Heil. Zwar habe sein Ministerium „angesichts der Pandemie viele gute Hilfsmaßnahmen entwickelt, die die sozialen Krisenfolgen erheblich abmildern“. Umso mehr sei es vor diesem Hintergrund „vollkommen unverständlich“, dass es jetzt bei den „Armut erzeugenden Regelsätzen“ bleiben solle. Piels nüchternes Fazit: „Von einem sozialdemokratisch geführten Ministerium kann man mehr erwarten.“

Deutlich fällt auch die Kritik des Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverbands aus. „Die Berechnung der neuen Regelsätze ist ein riesiger Mumpitz“, sagte dessen Geschäftsführer Ulrich Schneider unserer Redaktion. „Das Ziel ist es, den Regelsatz so gering wie möglich zu halten, damit der Staat Geld spart.“

Die Politik habe „rigoros alles aus den Regelsätzen herausgestrichen, was mit sozialer Teilhabe zu tun hat“. Schneider kritisiert, Bundesarbeitsminister Heil schreibe „die Tricks seiner einstigen CDU-Amtsvorgängerin Ursula von der Leyen fort“. Das sei enttäuschend. „Ich hatte mir von ihm eine grundsätzliche Wende in der Armutsbekämpfung erhofft.“

