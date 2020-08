Tik-Tok-Dekret: Donald Trump schwingt die Anti-China-Keule

Berlin. Die Lust an der Konfrontation ist die wichtigste politische Antriebskraft von US-Präsident Donald Trump. Polarisierung und Gegnerschaft treiben seinen Adrenalinspiegel nach oben. In diesen Tagen hat Trump die Anti-China-Keule ausgepackt. Mit seiner Verbotsdrohung setzt er den Eigentümern der chinesischen Apps Tik-Tok und We-Chat die Pistole auf die Brust: Entweder sie verkaufen ihr US-Geschäft – oder der lukrative amerikanische Markt wird abgeknipst.

Trumps Argument der „nationalen Sicherheit“ ist vorgeschoben. Dass die Kommunistische Partei Chinas die Videofilmchen von mehr als 100 Millionen US-Nutzern ausschlachtet, darf als Propagandamythos verbucht werden. Die Vereinigten Staaten waren bislang nicht als Hochburg des Datenschutzes bekannt. Vielmehr haben Social-Media-Größen wie Facebook mit der Vermarktung von Daten Milliarden verdient.

Trump betreibt Wahlkampf, China auf der Überholspur

Der kraftmeierische Auftritt des Präsidenten hat zwei Gründe. Zum einen erhofft sich Trump Rückenwind im Wahlkampf. Bei seiner Kernklientel – weiße Männer – kommt Polit-Machismo an. Mit dem Schlachtruf „America First“ will der Chef des Weißen Hauses sein Image als Schutzherr der US-Bürger und der heimischen Wirtschaft untermauern. Die Attitüde des Haudrauf-Politikers wird umso stärker, je mehr er innenpolitisch unter Druck ist.

Infolge seines Missmanagements der Corona-Krise und des Einbruchs der US-Wirtschaft steht der Republikaner mit dem Rücken zur Wand: Der Vorsprung seines demokratischen Herausforderers Joe Biden in den Umfragen hat sich zementiert.

Die zweite Ursache für Trumps Muskelspiele ist struktureller Natur. Hinter dem Duell Amerika/China steckt ein sich anbahnender Machtwechsel der beiden ökonomischen Supermächte. Noch erwirtschaften die Vereinigten Staaten das größte Bruttoinlandsprodukt der Welt vor China. Aber die US-Investmentbank Goldman Sachs rechnet bereits für 2028 mit dem Gleichstand, bevor das Reich der Mitte davonzieht.

Peking macht Druck auf das Silicon Valley

Die Spitzenposition Amerikas bröckelt auch deshalb, weil das Land außer den IT-Riesen Amazon, Apple, Google, Facebook oder Microsoft wenige Flaggschiffe hat. Dagegen verfolgt die Regierung in Peking einen langfristigen Plan. Die „Made in China 2025“-Zielmarke ist hoch ambitioniert. Die Volksrepublik will in fünf Jahren Weltmarktführer in zehn Schlüsseltechnologien sein. Die Palette reicht von Elektromobilität über künstliche Intelligenz bis hin zu Luft- und Raumfahrt.

Mit dem wirtschaftlichen Erfolg von Huawei in der 5G-Mobilfunktechnologie hat China gezeigt, dass es in die Domäne der Amerikaner eindringen kann. Das Silicon Valley war plötzlich nicht mehr das Nonplusultra der Tech-Standorte. Entsprechend aggressiv fiel die Reaktion von Trump aus. Doch in den USA gibt es eine parteiübergreifende Opposition gegen Huawei. So bezeichnete die Sprecherin des Repräsentantenhauses, die Demokratin Nancy Pelosi, Peking als „digitale Autokratie“.

China wird Hightech-Überwachungsstaat – und die EU?

Man sollte nicht naiv sein: In China gibt es weder politische Teilhabe noch Gewaltenteilung, wie wir sie im Westen kennen. Die Führung in Peking fährt eine Politik der eisernen Faust gegen demokratische Bewegungen, wie derzeit in Hongkong zu beobachten ist. Das Land befindet sich auf dem Weg in einen Hightech-Überwachungsstaat.

Dennoch bringt Larmoyanz wenig. Chinas Aufholjagd sollte für Europa und Amerika Ansporn sein. Was ist die wirtschaftliche Langzeitstrategie der EU? Welche Branchen sind die Paradepferde für den globalen Wettbewerb? Darüber sollte man sich in Brüssel, Berlin oder Paris Gedanken machen. Trumps Polterkurs ist die falsche Antwort.

