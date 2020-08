Schulsport trotz Corona: Die Regeln in den Bundesländern

Berlin. Schweres Atmen, Schweiß, Körperkontakt: Gruppensport ist zwar wieder erlaubt, stellt aber weiter ein Infektionsrisiko dar. Trotzdem planen die Bundesländer, den Sportunterricht in allen Klassenstufen wieder in vollem Umfang stattfinden zu lassen – natürlich mit Infektionsschutz-Auflagen. Dabei weichen die Regelungen der einzelnen Landesregierungen teilweise stark voneinander ab.

Vor allem in der Frage, inwiefern beim Trainieren und Bewegen auf den Mindestabstand von 1,5 Metern geachtet werden muss, sind sich die Bundesländer nicht einig. Grundsätzlich gilt, dass beim Unterricht das Hygienekonzept der jeweiligen Sportstätt e beachtet werden muss. Schließlich hat nicht jedes Schwimmbad dasselbe Regelwerk. So soll sich auch die Belegung der Turnhallen, das Betreten von Umkleiden und der Schwimmunterricht regeln.

Schulsport trotz Corona: Hygieneregeln variieren von Bundesland zu Bundesland

Manche Bundesländer nehmen es aber von vornherein beim Infektionsschutz im Sportunterricht genauer: In Bayern gilt beispielsweise in Umkleidekabinen pauschal das Mindestabstandsgebot, in Sporthallen darf maximal zwei Stunden am Stück trainiert werden. Auch Schulen selbst können weitere Regelungen in ihren eigenen Hygieneplänen festlegen.

Wir geben einen Überblick, was es im Allgemeinen beim Schulsport zu beachten gilt.

Schleswig-Holstein:

Während im normalen Schulunterricht kein Mindestabstand eingehalten werden muss, soll im Sportunterricht ein Abstand von 1,5 Metern gewahrt werden. Sportarten, die nicht unter Einhaltung der allgemeinen Hygienebestimmungen vermittelt werden können, müssen ersetzt werden.

Niedersachsen:

Sportunterricht muss „kontaktlos“ und nach Möglichkeit im Freien stattfinden. Das Kultusministerium hat zudem detailliert festgelegt, welche Sportarten mit Einschränkungen geübt werden können und welche gar nicht: Judo, Gruppentänze und Wasserball dürfen demnach zum Beispiel nicht angeboten werden, ohne Einschränkungen können die Schüler dagegen bei Step Aerobic angeleitet werden.

Hamburg:

Der Schulsport soll stattfinden, Sportarten mit Körperkontakt sind aber nicht erlaubt. Dazu zählen zum Beispiel alle Disziplinen des Kampfsports oder Partner- und Gruppenakrobatik. Im Sportunterricht ringen und raufen – das wird es 2020 nicht mehr geben.

Bremen:

Sportunterricht findet unter Einhaltung der allgemeinen Hygieneregeln statt.

Mecklenburg-Vorpommern:

Sportunterricht ist in festen Gruppen möglich, bevorzugt im Freien.

Berlin:

Der Schulsport findet – bevorzugt draußen – statt, direkter Körperkontakt soll zumindest vermieden werden. Beim Aufenthalt in Umkleiden soll der Mindestabstand eingehalten werden, in Sporthallen ohne Trennwand darf nur ein Klassenverband unterrichtet werden.

Brandenburg:

Sportunterricht wird gemäß Rahmenlehrplan erteilt und sollte nach Möglichkeit im Freien stattfinden. Es soll lediglich darauf geachtet werden, dass die „einfachsten Hygienestandards“ eingehalten werden.

Nordrhein-Westfalen:

Sportunterricht ist erlaubt und darf ohne Mindestabstand stattfinden. Nach Möglichkeit soll dabei aber auf Kontakt verzichtet werden. Bis zu den Herbstferien soll an der frischen Luft unterrichtet werden.

Sachsen-Anhalt:

Beim Schulsport sind Abweichungen vom Abstandhalten zulässig. Die Betreiber der Turnhallen, Sportplätze und Schwimmbäder sind für die genaueren Hygienebestimmungen zuständig.

Hessen:

Schulsport wird im festen Klassen- oder Kurssystem und mit Abstand durchgeführt. Körperliche Kontakte sollen auf das sportartspezifische Mindestmaß reduziert werden. Beim Umkleiden muss eine Alltagsmaske getragen werden.

Thüringen:

Der Sportunterricht wird kontaktlos in Kleingruppen stattfinden. Es gelten die Hygienebestimmungen der jeweiligen Sportstätte.

Rheinland-Pfalz:

Anfang August wurde noch an einem Leitfaden für den Sportunterricht gearbeitet.

Saarland:

Der Schulsport soll stattfinden, allerdings wird Stand Anfang August noch an genauen Maßgaben gearbeitet.

Sachsen:

Im Mittelpunkt des Schulsports sollen Sportarten stehen, die keinen intensiven Körperkontakt erfordern. Auch hier wird die Durchführung des Unterrichts an der frischen Luft empfohlen.

Baden-Württemberg:

Hier startet die Schule erst Mitte September, bisher sind noch keine gesonderten Regelungen für den Sportunterricht bekannt.

Bayern:

Im Schulsport ist Körperkontakt erlaubt – dort wo er aber über einen längeren Zeitraum erforderlich ist, zum Beispiel beim Kampfsport, muss die Gruppengröße auf fünf Schüler beschränkt werden.