Joe Biden: Mit welcher Frau will er Trump besiegen?

Washington.

Die US-Präsidentschaftswahl rückt näher – und Joe Biden möchte, dass eine Frau Vizepräsidentin wird

Eine Gruppe von fünf Frauen scheint besonders interessant für den Posten zu sein

Welche Kandidatinnen kommen für den Posten der zukünftigen US-Vizepräsidentin in Frage? Ein Überblick

Es wird eine Frau. So viel steht für Joe Biden fest. Der Rest ist Spekulation. Aus dem Pool von rund einem Dutzend Kandidatinnen für die Vizepräsidentschaft, für die sich der designierte demokratische Herausforderer Donald Trumps bei der Wahl im November näher interessiert, hat sich – ohne Gewähr – nach US-Medienberichten eine Gruppe von fünf herausgeschält. In der nächsten Woche sollen die Würfel fallen. Hier die Namen:

Kamala Harris: Ex-Generalstaatsanwältin attackierte Biden in TV-Debatte

Kamala Harris, 55-jährige Tochter eines Jamaikaners und einer Inderin, war 2019 selbst Präsidentschaftskandidatin. Ihre Kampagne, enthusiastisch gestartet, endete auch wegen fehlender Eindeutigkeit bei ihren Zielen als Flop.

Die frühere Generalstaatsanwältin Kaliforniens und heutige Senatorin verfügt neben einer scharfen, juristisch geschulten Zunge über einen hohen Bekanntheitsgrad – auch bei politischen Spendern – und über eine stattliche Zahl von Gegnern. Hauptvorwurf: überambitioniert.

Kaliforniens Hauptstadtzeitung „Sacramento Bee“ sprach sich in einem überraschenden Kommentar just gegen Harris aus. Außerdem sickerte aus Kreisen des Auswahlkomitees durch, dass Harris’ überraschende Frontalattacke gegen Joe Biden bei einer der ersten TV-Debatten der demokratischen Präsidentschaftsaspiranten noch nachwirkt.

• Alle Infos zur US-Wahl 2020: Trump gegen Biden – Was man jetzt wissen muss

Kamala Harris ist Senatorin und war früher Generalstaatsanwältin Kaliforniens.

Foto: Sait Serkan Gurbuz / dpa

Karen Bass: Setzt Biden auf die empathische Verhandlerin?

So erklärt sich der erst in den vergangenen zwei Wochen vonstattengegangene Aufstieg von Karen Bass. Die 66-Jährige aus Los Angeles führt die Gruppe der schwarzen Abgeordneten im Repräsentantenhaus in Washington an.

Sie hat sich den Ruf einer geschickten, überaus empathischen und ergebnisorientierten Verhandlerin erarbeitet, die auch in schwierigen Zeiten mit Top-Republikanern wie Kevin McCarthy ein exzellentes Verhältnis pflegt. Bass könnte Biden zeitraubende Kärrnerarbeit mit dem Kongress abnehmen, ohne dabei überehrgeizig zu wirken oder den Präsidenten in puncto Eloquenz und Charisma in den Schatten zu stellen.

Wie ernst Bass zu nehmen ist, zeigen ihre jüngsten medialen „Aufräumaktionen“. Als junge Frau hatte sie mehrfach Kuba besucht und dort bei Hilfsprojekten mitgeholfen. Als dort 2016 der für schwere Menschenrechtsverletzungen verantwortliche ehemalige Staatschef Fidel Castro starb, schrieb sie von einem „großen Verlust“ für das kubanische Volk. Töne, die bei Exil-Kubanern im für die Wahl wichtigen Bundesstaat Florida auf den Magen schlagen. Bass betonte am Sonntag im Fernsehen: „Lektion gelernt, würde ich heute nicht mehr so sagen.“

• Kommentar: Warum die Wahl von Joe Bidens Vizepräsidentin so wichtig ist

Karen Bass ist Abgeordnete im Repräsentantenhaus in Washington.

Foto: Drew Angerer / AFP

Susan Rice: Obamas Nationale Sicherheitsberaterin als Biden-Vize?

An frühere Aussagen, etwa zum tödlichen Anschlag auf das US-amerikanische Konsulat im libyschen Bengasi 2012, müsste sich auch Susan Rice erinnern lassen. Die 55-jährige Schwarze war von 2009 bis 2013 Amerikas Botschafterin bei den Vereinten Nationen und danach Nationale Sicherheitsberaterin von Präsident Obama.

Rice und Biden kennen sich aus dieser Zeit ausgiebig. Sie teilen den außenpolitischen Blick und die Regierungserfahrung. Nachteilig: Rice hat noch nie für ein Amt Wahlkampf geführt. Ihre innenpolitischen Stärken müssten in der Breite erst noch entdeckt werden.

• Enthüllungsbuch-Autorin: Nichte Trump hat ein Problem mit starken Frauen wie Merkel

Susan Rice.

Foto: Jim Lo Scalzo / dpa

Tammy Duckworth: Militärveteranin punktet mit Patriotismus

Das gilt gewissermaßen auch für Tammy Duckworth. Die 52-jährige Senatorin aus Illinois ist thailändisch-chinesisch-amerikanischer Abstammung und steht bei Biden in der Kategorie Patriotismus weit oben. Duckworth ist Militärveteranin. Sie verlor 2004 im Irakkrieg beide Beine, als eine Rakete ihren Helikopter traf, und trägt Prothesen.

• Gegner in den eigenen Reihen: „Lincoln Project“ – Diese Republikaner wollen Trump stoppen

Senatorin Tammy Duckworth ist Kriegsveteratin.

Foto: Shawn Thew / dpa

Elizabeth Warren: Beliebt bei jüngeren Wählerinnen und Wählern

Als unverändert aussichtsreich gilt auch Senatorin Elizabeth Warren, wie Kamala Harris lange Zeit bei der Präsidentschaftskandidatur mit Biden auf Augenhöhe. Die 71-jährige Weiße, die sozial- und finanzpolitisch bewandert ist und links tickt, wäre Musik in den Ohren progressiver Demokraten und jüngerer Wählerinnen und Wähler.

Gegen sie könnte sprechen, dass sie für die Trump-Kampagne ein breites Angriffsziel böte. Die Jura-Professorin hatte vor Jahren mit ihrer indianischen Herkunft gewuchert, die es nicht gibt. Donald Trump verhöhnt sie seither als „Pocahontas“. Auch würde durch ihren Wechsel in die Regierung ein strategisch wichtiger Senatssitz im Bundesstaat Massachusetts an die Republikaner fallen.

• Im Fox-Interview: Donald Trump blamiert sich mit Prahlereien über Demenztest

Senatorin Elizabeth Warren gilt als Expertin für Finanz- und Sozialpolitik.

Foto: David Becker / AFP

Außenseiterchancen auf den „Veep“-Posten werden diesen Politikerinnen eingeräumt: