Donald Trump will TikTok in den USA verbieten lassen

Washington. US-Präsident Donald Trump will die Videoplattform TikTok in seinem Land verbieten. „Was TikTok betrifft, so verbannen wir sie aus den USA“, sagte Trump mitreisenden Journalisten zufolge am Freitagabend (Ortszeit) in seinem Regierungsflugzeug Air Force One. „Nun, ich habe diese Macht. Ich kann es mit einer Präsidentenverfügung oder damit (einer wirtschaftlichen Notstandsermächtigung) machen“, sagte er. Er plane, bereits an diesem Samstag gegen die Videoplattform vorzugehen.

TikTok ist die internationale Videoplattform des chinesischen Unternehmens ByteDance, das in China die zensierte Version Douyin betreibt. Wegen Sicherheitsbedenken und der Kontrolle durch Chinas Behörden spürt das populäre TikTok schon länger politischen Gegenwind in den USA und in Europa.

Trump will TikTok verbieten – App international umstritten

Erst vor kurzem warnte das lose organisierte Hacker-Kollektiv „Anonymous“ öffentlich vor der Kurzvideo-App des chinesischen Herstellers Bytedance und rief Smartphone-Nutzer eindringlich dazu auf, die Anwendung zu löschen. In einem Twitter-Post bezeichnete Anymous Tiktok als chinesische Späh-Software.

In Indien wurde die Plattform schon verboten. Wegen des Argwohns im Ausland bemüht sich das Unternehmen schon länger, seine internationale Plattform von der chinesischen Version zu trennen.

Trump machte den mitreisenden Journalisten zufolge zudem deutlich, dass er nicht für einen Deal sei, bei dem ein US-Unternehmen den amerikanischen Betrieb von TikTok kauft. Am Freitag war laut Kreisen bekannt geworden, dass der US-Softwareriese Microsoft an Tiktok interessiert sei. Das Unternehmen verhandele über den Kauf des US-Geschäfts, hatte die Nachrichtenagentur Boomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet.

Zuvor hatte Außenminister Mike Pompeo eine Sperre von Tiktok in den USA nicht ausgeschlossen. Nach seinen Angaben könnten damit private Informationen in die Hände der Kommunistischen Partei Chinas gelangen.

Die Ankündigung fällt in eine Zeit, in der das Verhältnis zwischen den USA und China ohnehin zerrüttet ist. Zuletzt hatten beide Staaten Konsulate der anderen Seite schließen lassen und sich auf mehreren Ebenen zerstritten. Lesen Sie hier: USA und China: So gefährlich ist der Streit der Supermächte

TikTok hat weltweit fast eine Milliarde Nutzer

TikTok ist vor allem bei jungen Menschen beliebt und hat weltweit fast eine Milliarde Nutzer. Die Videoplattform entstand 2017 durch die Zusammenlegung mit der Mitsing-App Musical.ly, die mit einer Lippensynchronisierungsfunktion für selbstgedrehte Videos erfolgreich wurde.

(dpa/AFP/ba)