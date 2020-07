Erster Prozesstag: Wie Stephan B. seinen Hass offenbarte

Magdeburg. Stephan B. redet. Er redet viel und schnell, er redet laut, wenn er emotional wird. Der 28-Jährige hätte nicht sprechen müssen an diesem ersten Tag des Prozesses gegen ihn. Angeklagt wegen zweifachen Mordes, neunfachen Mordversuchs und mehrerer weiterer Straftaten, hätte er das Recht gehabt zu schweigen. Doch Stephan B. hat offensichtlich Redebedarf.

Er will erklären, warum er im vergangenen Oktober, an Jom Kippur, versucht hat, alle Gläubigen in der Synagoge zu Halle zu ermorden. Und das Gericht will wissen, wie es so weit kommen konnte.

Die Vorsitzende Richterin Ursula Mertens fängt bei B.s Kindheit und Jugend an. Fragt nach der Scheidung der Eltern, dem Aufwachsen als Einzelgänger. Kaum Bekanntschaften, einziges Hobby: „Internet.“ Nach dem verkürzten Wehrdienst beginnt er ein Studium, erst in Magdeburg, dann in Halle. Eine Erkrankung und eine OP zwingen ihn mit Anfang 20 zum Abbruch des Studiums. B. zieht zurück zu seiner Mutter, in ein Kinderzimmer, zu dem nur er den Schlüssel hat und das seine Mutter nicht betritt.

Ein Einzelgänger ohne soziale Kontakte

„Unwichtig“, findet der mutmaßliche Attentäter all diese Informationen über sein Vorleben. Das teilt er der Richterin und dem Saal mehrmals deutlich mit. Wenn ihm die Antwort auf eine Frage allzu offensichtlich erscheint, ist sie begleitet von höhnischem Lachen. Doch aus den Antworten auf die scheinbar oberflächlichen Fragen der Richterin entsteht ein Bild an diesem Tag: von einem Einzelgänger, einem Menschen ohne nennenswerte soziale Kontakte außerhalb seiner Familie, ohne Einkommen, ohne Ziel. „Am unteren Rand der Gesellschaft“, wie er selbst sagt.

Mit den Flüchtlingen, die im Sommer 2015 nach Deutschland kommen, gibt es für B. endlich die Möglichkeit, jemandem die Schuld zu geben für diese Position. Der Sommer sei der Auslöser gewesen, aktiv zu werden. Richterin Mertens hakt nach – für ihn, der schon vor 2015 nur zu Hause in seinem Zimmer, vor seinem Computer saß, habe sich doch nichts geändert.

Doch für Argumentation ist der 28-Jährige nicht zugänglich. Denn das Weltbild, in das B. an diesem Tag Einblick gibt, ist zutiefst rassistisch und antisemitisch. Schwarze Menschen und Muslime kommen darin nur als „Eroberer“ vor, als „Feinde“, gegen die er meint, sich und andere „Weiße“ verteidigen zu müssen. Juden sieht er als die Drahtzieher dieser Entwicklung.

Stephan B. legt sein Weltbild offen

Zu diesem Weltbild passen die einzigen Momente, in denen B. so etwas wie Bedauern ausdrückt. Als er beim Ermittlungsrichter erfahren habe, dass Kevin S., den er im „Kiez-Döner“ in Halle erschossen hatte, kein Muslim sei, das habe ihn „wirklich hart getroffen“. Auch, dass er die 40-jährige Jana L. getötet habe, das tue ihm leid – schließlich sei sie weiß, und weiße Menschen habe er nicht erschießen wollen. „Es war eine Kurzschlussreaktion“ erklärt er. Zudem habe er sich nicht blamieren wollen vor seinen Zuschauern im Livestream, nachdem er daran gescheitert war, in die Synagoge einzudringen. Jana L. hatte den Angeklagten währenddessen angesprochen.

Die Bundesanwaltschaft sieht das anders. B. hielt Jana L. „aufgrund ihres äußeren Erscheinungsbilds für minderwertig“, erklärte Bundesanwalt Kai Lohse bei der Verlesung der Anklage, „weshalb er ihr das Lebensrecht absprach“. Als Indiz dafür wertet die Bundesanwaltschaft, dass auf dem Video­stream der Tat zu hören ist, wie B. die 40-Jährige als „Schwein“ bezeichnet.

Zentralrat der Juden fordert harte Bestrafung

Wer aus seiner Sicht ein Recht auf Leben hat und wer nicht, das legt B. an diesem Tag deutlich dar. Mit anhören müssen das auch die Nebenkläger im Publikum. Darunter sind viele Mitglieder der Jüdischen Gemeinde zu Halle, viele, die an jenem Tag in der Synagoge waren. Darunter sind auch die Brüder Tekin, die den „Kiez-Döner“ betreiben, den B. nach dem Gotteshaus angegriffen hatte. Erst in der Woche vor dem Prozess waren sie als Nebenkläger zugelassen worden.

Dolmetscher im Gerichtssaal übersetzen das Geschehen auf Englisch, Russisch, Türkisch und Polnisch. Das internationale Interesse am Prozess ist groß: Auf der Liste der akkreditierten Medien stehen Häuser aus der Schweiz, den Niederlanden, Frankreich, selbst die „New York Times“.

Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden, forderte am Dienstag eine harte Bestrafung des Angeklagten. „Es ist unvorstellbar grausam, welchen Judenhass Stephan B. verbreitet hat.“ Der Anschlag von Halle mache deutlich: „Mit den wiederkehrenden Tabubrüchen von rechtspopulistischen bis hin zu rechtsextremen öffentlichen Äußerungen ist erschreckenderweise auch die Hemmschwelle für Gewalt abgesunken.“

B. habe offenbar keine Scheu gehabt, „seinen blanken Hass auf Juden in die Tat umzusetzen und Menschen zu ermorden“. Bislang seien bei dem Angeklagten „für seine Taten weder Einsicht noch Reue erkennbar“.