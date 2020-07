Schwerbewaffneter entführt in Ukraine Bus mit Passagieren

Luzk. Ein offenbar schwer bewaffneter Mann hat in der ukrainischen Stadt Luzk einen Kleinbus in seine Gewalt gebracht und 20 Passagiere als Geisel genommen. Die Polizei habe die Innenstadt von Luzk knapp 90 Kilometer von der polnischen Grenze abgesperrt, teilten die Behörden am Dienstag mit. Es werde verhandelt.

Die Polizei forderte die Menschen in Luzk auf, nicht auf die Straße zu gehen. Der Mann habe Sprengsätze und Waffen bei sich, teilte die Polizei am Dienstag auf Facebook mit. Einem Polizeivertreter der Stadt zufolge fielen auch Schüsse, Berichte über Verletzte gibt es demnach aber bisher nicht.

Ukraine: Schwer bewaffneter Bus-Entführer stellt Forderungen

Über den Kurznachrichtendienst Twitter soll der Mann in russischer Sprache Forderungen gestellt und vor versteckten Sprengsätzen in der Stadt gewarnt haben.

Präsident Wolodymyr Selenskyj reagierte bei Facebook und sprach von „beunruhigenden Nachrichten aus Luzk“. Selenskyj versicherte, dass alles getan werde dafür, Opfer zu vermeiden. Innenminister Arsen Awakow reiste nach Angaben seines Ministeriums nach Luzk, um eine Lösung der Krise zu koordinieren.(dpa/afp/fmg)

