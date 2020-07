Giftige Atmosphäre: EU-Sondergipfel zunächst unterbrochen

Brüssel. Schock am frühen Morgen beim Gipfel-Marathon in Brüssel: Nachdem sich die EU-Regierungschefs in der Nacht noch immer nicht auf den gigantischen Corona-Wiederaufbaufonds geeinigt haben, fielen an den ersten Börsen zeitweise die Kurse: In Fernost verzeichnete zum Beispiel Hong Kongs Hang-Seng-Index anfangs ein Minus von einem Prozent, auch an den Börsen in Süd-Korea und Australien gaben die Kurse nach.

Händler äußerten sich Berichten zufolge enttäuscht von den schlechten Nachrichten aus Europa. Die Europäische Zentralbank hatte wiederholt gewarnt, ein Scheitern der Verhandlungen um den Wiederaufbaufonds werde die Finanzmärkte weltweit verunsichern.

EU-Sondergipfel: Beratungen sind vertagt, noch nicht gescheitert

Doch gescheitert sind die Verhandlungen nicht, eine Einigung halten praktisch alle Teilnehmer weiter für möglich – die Börsenkurse erholten sich später wieder. Und die Regierungschefs entschieden sich für eine Pause, um ausgeruht weiter zu machen. Am Montagmorgen wurde der Gipfel 16 Uhr vertagt, einige Regierungschefs wollten dringend zu Beratungen in ihre Hauptstädte.

Die Gespräche über das 1,8-Bilionen-Finanzpaket gehen damit in den vierten Tag. Im Morgengrauen hatte der Gipfel die Verhandlungen wieder in großer Runde aufgenommen, nachdem seit Mitternacht in kleinen Gruppen Kompromissmöglichkeiten ausgelotet wurden.

Day 4 of #EUCO on #MFF and Recovery Fund. #EU27 are back in plenary session after a long break. @eucopresident has started meeting now. pic.twitter.com/1nvpJZ9KFW — Barend Leyts (@BarendLeyts) July 20, 2020

Streit beim EU-Gipfel: Linie ist klar – weniger Zuschüsse, mehr Kontrolle

Die große Linie ist dabei klar: Es wird auf Drängen der „Sparsamen Vier“ („Frugal 4“: Niederlande, Österreich, Dänemark und Schweden) plus dem informellen Verbündeten Finnland weniger Zuschüsse aus dem Wiederaufbaufonds geben, dafür müssen sich die Empfängerländer vor allem in Südeuropa auf eine stärkere Kontrolle einstellen.

Doch um die Details wurde weiter in ungeahnter Härte gerungen, die Nerven liegen blank: Die „Sparsamen Vier“ forderten, dass die Zuschüsse aus dem schuldenfinanzierten Aufbaufonds von ursprünglich geplanten 500 Milliarden Euro auf 350 Milliarden Euro gesenkt werden.

Corona-Hilfspaket der EU: So könnte der Kompromiss aussehen

Ratspräsident Charles Michel schlug in der Nacht als Kompromiss 400 Milliarden Euro vor, das würden zähneknirschend offenbar auch die Staaten Südeuropas mittragen. Die endgültige Kompromisslinie könnte nun bei 375 Milliarden Euro an Zuschüssen (ohne Rückzahlungspflicht, also praktisch geschenkt) liegen – weitere 375 Milliarden Euro gäbe es als Kredite, die zurückgezahlt werden müssten. Zusammen bliebe damit das ursprünglich geplante Volumen des Wiederaufbaufonds von 750 Milliarden Euro erhalten.

Doch um diese letzte Lücke wird unerwartet hart gekämpft, es geht nur millimeterweise voran. Weiterer Streitpunkt ist die Höhe der Beitragsrabatte für die Nettozahlerländer bei den jährlichen Überweisungen in die EU-Kasse. Die „Sparsamen Vier“ fordern für sich höhere Rabatte als vorgesehen. Deutschland würde nach dem vorliegenden Kompromissvorschlag nach Informationen unserer Redaktion 3,6 Milliarden Euro jährlich an Beitragspflichten erlassen bekommen, mehr will Kanzlerin Angela Merkel nicht fordern.

Verhandlungen in Brüssel: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) spricht mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron, der finnischen Ministerpräsidentin Sanna Marin und dem schwedischen Ministerpräsidenten Stefan Lofven (v.l.).

Foto: FRANCOIS LENOIR / dpa

Attacke von Macron gegen Kurz beim EU-Gipfel

Teilnehmer berichteten, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron habe zwischendurch entnervt auf den Tisch gehauen und Österreichs Kanzler Sebastian Kurz vorgeworfen, er höre nicht zu, sondern betreibe lieber Medienarbeit. „Seht ihr? Sehr ihr? Er hört nicht zu, das ist eine schlechte Haltung“, soll Macron gerufen haben. Kurz beschäftige sich mit den Medien „und basta“, warf Macron dem Österreicher vor.

In einem dramatischen Appell hatte Ratspräsident Charles Michel beim späten Abendessen die Regierungschefs zur Einigung aufgerufen: Europa dürfe nicht ein Zeichen der Schwäche geben, sondern müsse Einigkeit demonstrieren. Danach ging der Streit weiter.

