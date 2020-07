Wie gefährlich ist der Corona-Gipfel für Merkel & Co?

Brüssel. Düstere Warnung von Kanzlerin Angela Merkel zum Start des EU-Sondergipfels in Brüssel: „Ich kann noch nicht vorhersagen, ob wir diesmal ein Ergebnis erzielen werden“, sagte Merkel, „die Unterschiede sind noch sehr, sehr groß“. Die Staats- und Regierungschefs verhandeln unter strengen Corona-Schutzvorkehrungen über ein gigantisches, schuldenfinanziertes Wirtschaftsprogramm für Europa, das alle bisherigen Maßstäbe sprengt – und über den nächsten Sieben-Jahres-Haushalt der Union.

Merkel begeht an diesem Tag ihren 66. Geburtstag, aber sie klingt beim Gang ins Ratsgebäude nicht nach Feierlaune: Man müsse sich der Realität stellen, sie erwarte „sehr schwierige Verhandlungen“. Der erste Gipfel in direkter Begegnung seit der Corona-Krise wird zum Härtetest für Nerven und Durchhaltevermögen der 27 Regierungschefs, eingeplant sind zwei Tage – mindestens. Ein „Moment der Wahrheit für Europa“, sagt Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Warum so viel auf dem Spiel steht, wie riskant das Treffen ist – die wichtigsten Fragen und Antworten:

Wird der Gipfel ein neuer Corona-Infektionsherd?

Dass das Treffen zum neuen Super-Spreader-Event wird, soll durch strenge Sicherheitsvorkehrungen im EU-Ratsgebäude verhindert werden. Es herrscht Maskenpflicht zu Beginn und in den Pausen, auf Händeschütteln wird verzichtet, im Fahrstuhl sind höchstens zwei Personen erlaubt, im Ratsgebäude sind die Wege in den Gängen und Sälen neu eingeteilt. Die Regierungschefs sitzen im 850 Quadratmeter großen Sitzungssaal im Sicherheitsabstand von mindestens 1,50 Meter, an jedem Platz steht Desinfektionsmittel, die Klimaanlage wurde eigens auf gefilterte Frischzufuhr umgestellt.

Die Delegationen wurden drastisch verkleinert (höchstens 5 Begleiter pro Regierungschef), damit nicht zu viele Teilnehmer gleichzeitig in einem Raum sitzen. Journalisten ist der Zutritt zum Ratsgebäude komplett verwehrt, sie müssen sich auf kurze Videoübertragungen, Mitteilungen der Teilnehmer und telefonische Recherchen stützen.

Die Regierungschefs gehen das begrenzte Infektionsrisiko ein, weil sie glauben, dass nur in den direkten Gesprächen eine Einigung möglich ist – bei solchen Verhandlungen werden Kompromisse üblicherweise zwischendurch unter vier Augen oder in kleinen Gruppen vorbereitet, in Videokonferenzen geht das nicht.

Wegen Corona übernachtet Kanzlerin Angela Merkel erstmals auch nicht in ihrem Stammhotel in Brüssel, sondern in der Luxusherberge „The Hotel“, wo auch US-Präsident Donald Trump absteigt, wenn er mal in der EU-Hauptstadt ist. Merkel war wie ihre Kollegen schon am Donnerstagabend angereist.

Im Partnerlook: Sophie Wilmes, Premierministerin von Belgien, Ursula von der Leyen, Präsidentin der EU-Kommission, Bundeskanzlerin Angela Merkel und Sanna Marin, Premierministerin von Finnland, stehen beim EU-Gipfel mit Masken zusammen.

Foto: Stephanie Lecocq / dpa

Worum geht es bei dem Gipfel genau?

Die Regierungschefs müssen über ein beispielloses Finanzpaket entscheiden: Rund 1,8 Billionen Euro umfassen die Vorschläge für den nächsten Sieben-Jahres-Haushalt der EU und einen Wiederaufbaufonds, der die Wirtschaft vor allem der südeuropäischen EU-Staaten nach der Corona-Krise dauerhaft stabilisieren soll.

Der Wiederaufbaufonds soll 750 Milliarden Euro umfassen, allein die Hälfte des Geldes soll nach Italien, Spanien, Portugal und Griechenland fließen, um die Länder nach Corona krisenfest zu machen. Zwei Drittel der Summe würden zwischen 2021 und 2024 als Zuschüsse überwiesen, die die Staaten nicht zurückzahlen müssten, der Rest als Kredit. Zur Finanzierung würde die EU-Kommission Schulden aufnehmen, die ab 2028 zurückgezahlt werden müssten.

Warum gibt es so viel Streit?

Einige Staaten lehnen das Paket in dieser Form ab. Die Gruppe der „Sparsamen Vier“ mit Niederlande, Österreich, Schweden und Dänemark plus Finnland als inoffizieller Fünfter fordern ein geringeres Volumen, Kredite statt Zuschüsse und strenge Reformauflagen für die Empfängerländer. Besonders hartleibig zeigt sich der Wortführer Mark Rutte, Premier der Niederlande. Er verlangt verbindliche Absprachen über Reformen in den Empfängerländern und will die Gelder erst freigeben, wenn ein Gipfel einstimmig die Umsetzung der Reformen bestätigt.

Die Kommission und viele Regierungschefs wollen diesmal aber eher großzügig sein, weil die Corona-Pandemie die EU-Staaten unverschuldet getroffen hat. Und Empfängerländer wie Italien wehren sich vehement gegen strenge Auflagen. Vor allem an diesem Punkt könnte eine Einigung scheitern, hieß es aus Delegationskreisen. Rutte steht innenpolitisch unter Druck: Für das Paket hat er eine Mehrheit im niederländischen Parlament nicht sicher und Rechtspopulisten mobilisieren schon für die Wahl im nächsten Frühjahr.

Ein weiterer Konfliktpunkt ist die Frage, ob und wie Mitgliedsstaaten künftig bei Verstößen gegen rechtsstaatliche Prinzipien EU-Gelder gekürzt werden können. Das zielt vor allem auf Ungarn und Polen, deren Eingriffe in die Unabhängigkeit der Justiz und die Pressefreiheit für große Besorgnis in Brüssel sorgen. Viele Regierungschefs bestehen auf einem solchen Druckmittel; ein Kompromissvorschlag von Ratspräsident Charles Michel ist hoch umstritten.

Ungarns Premier Viktor Orban droht mit einem Veto und der Blockade der Gipfelbeschlüsse, wenn die EU-Finanzen mit Fragen der Rechtsstaatlichkeit verknüpft würden. Überraschend fahren jetzt auch noch Tschechien und Polen der Kanzlerin in die Parade – und kritisieren, dass Deutschland und andere EU-Staaten einen Rabatt bei den Beitragszahlungen in den jährlichen EU-Haushalt erhalten sollen.

Warum spielt Merkel so eine wichtige Rolle?

Für die Kanzlerin steht viel auf dem Spiel: Die Einigung auf den Corona-Fonds und den mehrjährigen EU-Haushalt ist die erste und größte Bewährungsprobe der deutschen Ratspräsidentschaft. Merkel führt nicht offiziell Regie, dafür gibt es den hauptamtlichen Ratspräsidenten Charles Michel, aber die Erwartungen an die deutsche Vermittlerrolle sind enorm.

Lesen Sie auch: Merkel ruft in Brüssel zu neuem Aufbruch in Europa auf

Die Kanzlerin hat den Grundstein für die Verhandlungen selbst gelegt: Zusammen mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat sie einen 500-Milliarden-Fonds für Zuschüsse an EU-Staaten vorgeschlagen – das ist Kern des nun diskutierten Pakets. Wegen ihres bevorstehenden Ausstiegs aus der Politik habe sie aber auch „nichts zu verlieren“, sagt etwa Luxemburgs Premier Xavier Bettel.

Doch Merkel weiß, dass Kompromisse schwierig werden, zahlreiche Regierungschefs hat sie in den letzten Tagen ins Gebet genommen, wichtige Protagonisten in Berlin empfangen. Die Kanzlerin warnt, der Fonds dürfe nicht „verzwergt“ werden, und mahnt, die Krisenhilfe für EU-Staaten nach Corona sei eine riesige Aufgabe – deshalb müsse auch die Antwort groß sein. Notfalls, sagt Merkel, müsse es eben noch einen zweiten Gipfel geben.

Wie sieht ein Kompromiss aus?

In vielen Punkten zeichnet sich eine Einigung ab, wenn alle guten Willen zeigen: Nach Informationen unserer Redaktion ist angedacht, beim Wiederaufbaufonds den 500-Milliarden-Zuschuss zusammen zu kürzen, etwa auf 400 oder 350 Milliarden Euro. In der verbleibenden Gesamtsumme von 600 Milliarden wäre der Anteil der Kredite, wie von den Niederlanden und anderen gefordert, automatisch größer.

Was kommt auf Deutschland zu?

Deutschland als größtes und wirtschaftsstärkstes EU-Land muss nach dem geltenden Schlüssel etwa ein Viertel der Lasten für den Wiederaufbaufonds tragen, würde aber nur etwa 30 Milliarden Euro erhalten. Die Bundesrepublik müsste also für rund 65 Milliarden Kredite die Haftung übernehmen – und würde von den 500 Milliarden an Zuschüssen einen Finanzierungsanteil von etwa 125 Milliarden Euro übernehmen. Es ist allerdings unklar, was das in der Praxis bedeutet: Die EU-Kommission schlägt vor, den Schuldenberg ab 2028 durch neue Einnahmen aus neuen EU-Steuern abzutragen – eine Plastikabgabe, Digitalsteuer, Binnenmarktsteuer und eine Art CO2-Zoll für Importwaren, die ohne europäischen Klimaschutzstandards hergestellt wurden.

Wenn diese Steuern nicht kommen, was wahrscheinlich ist, müssten Deutschland und die anderen Mitgliedstaaten ihren Anteil durch höhere Beiträge an die EU-Kasse tragen – die Bundesrepublik also zum Beispiel über zwei Jahrzehnte jährlich rund sechs bis sieben Milliarden Euro extra.

Kann der Gipfel scheitern?

Ja, darauf sind alle vorbereitet. Wenn man sich vertagt, aber noch eine Einigungschance besteht, würden die Regierungschefs schon voraussichtlich nächste Woche wieder in Brüssel zusammenkommen. Es wäre dann aber auch möglich, dass das nächste Treffen erst im August stattfinde, heißt es bei eingeweihten Diplomaten. Ungarns Premier Orban sagt schon, dass der Gipfel ein Ergebnis bringe, sei „schwer vorstellbar“. Die Regierungschefs müssten halt diesen Sommer über verhandeln, statt Urlaub zu machen.

Warum gibt es trotzdem etwas zu feiern?

Nicht nur Kanzlerin Merkel begeht auf dem Gipfel ihren Geburtstag. Ihr portugiesischer Kollege Antonio Costa feiert seinen 59. Geburtstag. Und die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen nahm Glückwünsche für ihre Hochzeit entgegen, die wegen Corona mehrmals verschoben wurde und nun am Mittwoch stattfand.