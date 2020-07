EU-Sondergipfel in Brüssel: Kommen jetzt EU-Steuern?

Brüssel. Wenn die EU-Regierungschefs an diesem Freitag zu ihrem Sondergipfel in Brüssel zusammenkommen, müssen sie über ein gigantisches, schuldenfinanziertes Wirtschaftsprogramm für Europa entscheiden – 750 Milliarden Euro soll die EU bis 2024 vor allem in südeuropäische Ländern pumpen, um sie nach Corona krisenfest zu machen. Doch noch gibt es viele Fragezeichen. Zu den Konfliktpunkten zählt, auf welche Weise der Schuldenberg wieder abgetragen werden soll – und wie die Gelder genau verteilt werden.

Der Verband der deutschen Automobilindustrie (VDA) fordert vor dem Gipfel Nachbesserungen. VDA-Präsidentin Hildegard Müller sagte unserer Redaktion: „Im derzeit vorliegenden Vorschlag kommen die Belange der europäischen Autoindustrie zu kurz.“

EU-Wirtschaftsprogramm: Autoindustrie fordert Nachbesserungen

Der Fonds und die damit verbundenen Hilfen müssten auch auf die Erholung und den Erhalt der industriellen Basis in den EU-Staaten ausgerichtet werden. Müller sagte, sie appelliere an die Staats- und Regierungschefs, „die Weichen richtig zu stellen und auch den Automobilsektor, der 14,6 Millionen Europäern direkte und indirekte Arbeitsplätze bietet, in seiner schweren Notlage mit Strukturhilfen entsprechend zu berücksichtigen.“

Von der Stabilisierung der industriellen Basis hänge es maßgeblich ab, „ob wir in Europa den Umbau zu mehr Klimaschutz erfolgreich bewältigen.“ Die VDA-Präsidentin drängte zugleich zur Eile: „Wenn die Gelder, wie es sich jetzt abzeichnet, frühestens 2021 fließen können, ist es für viele durch die Krise belastete Unternehmen schon zu spät.“ Der Rat sollte daher „zügig zu einer Entscheidung kommen und das Hilfspaket schneller als bisher geplant auf den Weg bringen.“

Kommt nun eine EU-Plastikabgabe?

Die Regierungschefs müssen aber auch über den Plan beraten, den Aufbaufonds durch neue EU-Abgaben zu finanzieren. Im Gespräch sind eine Plastikabgabe, bei der die Mitgliedstaaten für jedes Kilo nicht wiederverwertbaren Kunststoff einen Betrag von etwa 80 Cent an die EU-Kasse überweisen müssten, und eine Digitalsteuer für Internetkonzerne, die bisher wenig oder gar nichts an den Fiskus in Europa abführen. Ferner geplant ist eine Binnenmarktsteuer für Firmen, die vom gemeinsamen Emissionshandel vorrangig profitieren, eine Steuer auf besonders klimaschädlich hergestellte Importprodukte und die Einbeziehung von Flugzeugen und Schiffen in den europäischen Emissionshandel.

„Wir müssen vorankommen“, drängt EU-Ratspräsident Charles Michel. Seit vielen Jahren kämpfen EU-Politiker für neue Einnahmequellen der Union, um die leidige Debatte um die jährlichen Beitragszahlungen der Mitgliedstaaten einzudämmen. Im EU-Parlament sind die Befürworter in der großen Mehrheit.

Wiederaufbaufond soll Durchbruch bringen

Der geplante Wiederaufbaufonds soll jetzt den Durchbruch bringen. Wenn die neuen Steuerpläne Wirklichkeit würden, reichten die Einnahmen, um ab spätestens 2028 den Schuldenberg abzutragen, sagt EU-Haushaltskommissar Johannes Hahn unserer Redaktion.

Der Gipfel wird wohl der Kommission den Auftrag erteilen, für die neuen Steuern genaue Pläne zu vorzulegen. Doch ob sich später eine Mehrheit dafür findet, ist fraglich, die Skepsis in den Mitgliedstaaten ist groß. All diese Abgaben würden den einzelnen Bürger nicht belasten, versichert Hahn. Allerdings: Die betroffenen Unternehmen dürften schon versuchen, die Mehrkosten auf die Verbraucher abzuwälzen. Bestimmte Plastikprodukte, aber auch zum Beispiel Flugzeugreisen oder Stahlimporte könnten sich verteuern.

Kritiker sehen enorme praktische Probleme

Kritiker vor allem in der Wirtschaft verweisen schon auf enorme praktische Probleme. Bei der geplanten Plastikabgabe etwa fehle es an belastbaren und vergleichbaren Daten, wieviel Kunststoff in den einzelnen Mitgliedstaaten nicht recycelt wird, warnt der Bundesverband der deutschen Industrie. „Die Plastikabgabe wäre keine Steuer, sondern eine Strafgebühr, die noch nicht mal etwas mit Europa zu tun hat“, heißt es auch in der Bundesregierung. Bei der CO2-Grenzsteuer fürchten nicht nur Wirtschaftsverbände enormen bürokratischen Aufwand.

Kanzlerin Angela Merkel bremst deshalb den neuen steuerpolitischen Eifer in Brüssel. Vor EU-Abgeordneten erklärte sie, viele Einnahmen etwa bei einer Digitalsteuer seien schon in nationalen Haushalten verplant. Außerdem dürfe man in wirtschaftlich schwierigen Zeiten durch das Wort Eigenmittel nicht ein faktisch falsches Zeichen für generelle Steuererhöhungen setzen. Das wäre die falsche Antwort auf die Krise, sagt Merkel. Die EU-Kommission will ihren Steuerplan aber so schnell nicht aufgeben: „Die Alternative wären höhere Beiträge aller Mitgliedstaaten“, heißt es. „Da hält sich der Appetit in Grenzen.“