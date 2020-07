Grüne Habeck will in Regierung Tempolimit auf Autobahn durchsetzen

Miguel Sanches

Der Porsche, der Inbegriff eines schnelles Autos, der Traum vieler Raser: Wenn die Grünen an die Regierung kommen, müssen Sportwagenfahrer ganz tapfer sein, denn bei 130 Stundenkilometer soll Schluss sein. Foto: Marijan Murat/dpa

Was fangen die Grünen mit der Macht an, sollten sie 2021 an die Regierung kommen? Ganz oben auf ihrer To-do-Liste: Ein Verbot!