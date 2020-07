Die Wehrpflicht wiedereinführen? Diese Debatte ist wichtig

Berlin. Eva Högl hat mit ihrem ersten großen Interview klargemacht, dass sie als Wehrbeauftragte nicht nur der Kummerkasten der Truppe sein will. Die Berliner Sozialdemokratin möchte politisch mitmischen. Zur Grundeinstellung jeder Armee gehört die Frage der Wehrpflicht, die zu ihrem Missfallen in Deutschland ausgesetzt wurde.

Högl hat mit einem Paukenschlag auf sich aufmerksam gemacht und eine Debatte angestoßen, die sich ab 2021 nicht aufschieben lässt.

Dann jährt sich zum zehnten Mal, mitten im Wahlkampf, die Aussetzung der Wehrpflicht. Und schon jetzt zeigt sich, dass die Union Angebote und Antworten hat, zumindest Ansätze davon – einen Freiwilligendienst an der Waffe oder ein soziales Jahr –, Högls Partei aber nur „Sowohl-als-auch-Positionen“. Lesen Sie hier: Das ganze Interview mit Eva Högl, das die Debatte auslöste

Die Schwachstelle in Högls Argumentation ist der Verweis auf den Rechtsextremismus. Das ist zu sehr im Affekt gesprochen – unter dem Eindruck der negativen Schlagzeilen des KSK – und überzeugt nicht. Extremisten hat es in der Truppe immer gegeben – mit oder ohne Wehrpflicht. Das Militär zieht seit jeher Leute an, die waffenaffin sind und sich für „Patrioten“ halten. Hintergrund: Wie Rechtsextreme die Bundeswehr unterwandern

Das KSK sähe in einer Wehrpflichtarmee kaum anders aus als in einem Berufsheer

Bei diesem Wort werde er jedes Mal hellhörig, bekannte der Präsident des Militärischen Abschirmdienstes. Oft stellt man fest, dass sie von Patriotismus reden, aber einen strammen Nationalismus meinen, also die Antworten von vorgestern.

Die jüngsten Vorkommnisse beim Kommando Spezialkräfte (KSK) waren der Auslöser der Debatte. Das KSK ist eine Elitetruppe. Die Soldaten, die es bis dahin schaffen, haben eine jahrelange Professionalisierung hinter und vor sich. Das KSK würde in einer Wehrpflichtarmee kaum anders aussehen als in einem Berufsheer – dieses wäre auch nicht weniger verführbar. Die Probleme der Elitekämpfer muss man beim KSK selbst lösen.

Unabhängig vom KSK ist die Wehrpflicht eine lohnenswerte Diskussion. Der Generalinspekteur Hartmut Bagger hat Mitte der 90er-Jahre mal gesagt, die Wehrpflicht schaffe die Möglichkeit, das gesamte Potential an Intelligenz, Fähigkeiten und beruflicher Ausbildung einer Generation zu nutzen. Mit einer Freiwilligenarmee verzichte man auf Pluralität. Das ist 25 Jahre später im Kern Högls Befund.

Die Truppe ist offen für eine Reaktivierung der Wehrpflicht, ihr aktiver Teil ebenso wie die Reservisten. Auch die Gesellschaft ist allem Anschein nach mehrheitlich dafür. Die meisten Menschen haben gar nicht nachvollziehen können, warum sie 2011 unter der Führung von Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU) ausgesetzt wurde. Rückblickend betrachtet ist die Union damals einem politischen Regenmacher aufgesessen.

Man kann die Wehrpflicht nicht alle paar Jahre ändern

Die Wehrpflicht ist keine Detailfrage. Sie ist eine Weichenstellung mit weitreichenden finanziellen, organisatorischen, militärischen Folgen. Man kann sie nicht alle paar Jahre ändern, sondern muss mit den Folgen der Entscheidung von 2011 umgehen. Sie wieder zu ändern, wäre ohnehin ein anspruchsvolles Manöver, das Zeit, Überzeugungsarbeit und eine breite politische Mehrheit erfordern würde. Rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln? So einfach ist es nicht.

An vielen Reaktionen auf Högls Vorstoß fällt auf, dass sich die meisten nicht zur Sache selbst äußern. Es überwiegt die Detail- und Stilkritik. Warum wohl? Weil es offensichtlich eine große Unsicherheit darüber gibt, ob man das heiße Eisen anpacken soll oder nicht. Aber diese Diskussion ist fällig und wichtig.

Man muss die Debatte entlang konkreter Fragen führen: Bedrohungslage, Erwartungen der Bündnispartner, Budget und Personalnöte. Und dann kann man auch die Frage erörtern, welche Organisationsform am besten gegen den Extremismus gefeit ist. Eine Wehrpflichtarmee schafft mehr Vertrauen.