Merz sieht Wiedereinführung der Wehrpflicht skeptisch

Berlin. Die Debatte um eine mögliche Wiedereinführung der 2011 ausgesetzten Wehrpflicht hat neue Fahrt aufgenommen. Die neue Wehrbeauftragte des Bundestags Eva Högl hatte diese ins Gespräch gebracht. Friedrich Merz, Kandidat für den CDU-Parteivorsitz, sieht in den Aussagen Högls jedoch keine ausreichende Begründung.

Zwar könne man über die Wehrpflicht oder eine allgemeine Dienstpflicht diskutieren, sagte Merz unserer Redaktion. „Aber die ohne Zweifel notwendige Bekämpfung des Rechtsradikalismus reicht als Begründung dafür nicht aus.“ Dies hatte Högl zuvor als Grund für ihren Anstoß genannt.

„Ich halte es für einen Riesenfehler, dass die Wehrpflicht ausgesetzt wurde“, sagte die SPD-Politikerin zuvor im Interview mit unserer Redaktion. Schon vor dieser Entscheidung habe es die Befürchtung gegeben, „dass sich Rechtsextremismus in einer Berufsarmee stärker entwickelt als in einer Wehrpflichtarmee“.

Wehrgerechtigkeit – müssen Männer und Frauen dienen?

Es tue der Bundeswehr sehr gut, „wenn ein großer Teil der Gesellschaft eine Zeit lang seinen Dienst leistet", betonte Högl. „Das erschwert es auch, dass sich Rechtsextremismus in der Truppe breit macht." Darüber wolle sie im kommenden Jahr – 2021 jährt sich die Aussetzung der Wehrpflicht zum zehnten Mal – „intensiv diskutieren".

Eva Högl (SPD), Wehrbeauftragte des Bundestages.

Foto: Kay Nietfeld / dpa

Dabei müsse das Problem der Wehrgerechtigkeit im Auge behalten werden, fügte die Wehrbeauftragte hinzu. Auf die Nachfrage, ob Männer und Frauen gleichermaßen dienen sollten, entgegnete sie: „Genau darüber müssen wir diskutieren.“

Kramp-Karrenbauer plant neuen Freiwilligendienst bei der Bundeswehr

Der Vorstoß der neuen Wehrbeauftragten dürfte auf offene Ohren stoßen. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) will ohnehin wieder mehr Jugendliche für ein „Deutschlandjahr“ oder zumindest für einen Dienst bei der Bundeswehr begeistern. Sie hat am Samstag einen neuen Freiwilligendienst angekündigt. Dieser soll 2021 unter dem Titel „Dein Jahr für Deutschland“ starten, sagte Kramp-Karrenbauer bei einer virtuellen CDU-Veranstaltung.

Jugendliche, die sich für den Dienst entscheiden, sollen in ihrer jeweiligen Heimat eine sechsmonatige militärische Grundausbildung erhalten und anschließend für sechs Monate heimatnah zu Reservediensten herangezogen werden. Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums sagte, das Konzept solle Ende Juli vorgestellt werden, dann solle auch eine Werbekampagne beginnen.

Zuletzt habe gerade die Corona-Pandemie gezeigt, wie wichtig die Hilfe der Bundeswehr und ihrer Reservisten in ganz Deutschland sei. Durch den neuen Dienst wolle die Bundeswehr gleichzeitig ihre Fähigkeiten zur Landes- und Bündnisverteidigung stärken.

Kramp-Karrenbauer erneuerte am Samstag außerdem die Forderung nach einem generellen „Deutschlandjahr“ für junge Menschen. Sie ging aber nicht auf die Högl-Äußerungen zur möglichen Wiedereinführung der Wehrpflicht ein.

Opposition erteilt Gedankenspielen zur Wehrpflicht eine Abfuhr

Deutlicher Widerspruch kommt dagegen aus der Opposition. Grüne, Linke und FDP haben einer möglichen Wiedereinführung der Wehrpflicht bereits eine deutliche Absage erteilt. Grünen-Sicherheitspolitiker Tobias Lindner sagte: „Die Wehrpflicht würde der Bundeswehr sicherheitspolitisch keinen Vorteil bringen, sondern lediglich massive personelle und finanzielle Ressourcen verschlingen.“

„Wer will, dass die Truppe auch weiterhin möglichst die Breite der Gesellschaft abbildet, muss nicht nur eine angemessene Bezahlung und Ausrüstung sicherstellen“, erklärte Lindner. Es brauche eine „verantwortungsvolle Rekrutierungspraxis und zeitgemäße politische Bildung“ der Soldaten.

Ähnlich äußerte sich FDP-Verteidigungsexpertin Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Die Bundeswehr brauche für ihre hochkomplexen Aufgaben Spezialisten. „Schlichtweg falsch“ sei es, die Wehrpflicht als Antwort gegen Rechtsextreme in der Truppe zu nennen. „Rechte Tendenzen in der Truppe bekämpft man nicht durch die Zwangsverpflichtung aller jungen Menschen“. Vielmehr müsse man an die Wurzeln der Probleme heran, betonte sie.

Dietmar Bartsch: „Nulltoleranz gegenüber geschichtsvergessenen Faschisten“

„Rechtsextremistisches Gedankengut und rechtsterroristische Gewaltfantasien in der Bundeswehr stehen nicht kausal mit dem Ende der Wehrpflicht in Zusammenhang, sondern mit einer Kultur in der Bundeswehr, die dies über Jahrzehnte zugelassen und toleriert hat“, sagte Linke-Fraktionschef Dietmar Bartsch.

Eine Debatte um die Wiedereinführung der Wehrpflicht sei „ein gefährlicher Pappkamerad“, der die offensichtlichen Probleme in der Truppe nicht lösen werde. „Statt jungen Leuten mit der Wehrpflicht selbstbestimmte Zeit zu nehmen, brauchen wir auf allen Ebenen der Bundeswehr eine Nulltoleranz gegenüber geschichtsvergessenen Faschisten, die glauben, in Uniform ihr krankes Gedankengut ausleben zu können“, betonte Bartsch. (aky/gau/dpa)