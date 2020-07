Suche nach dem Corona-Impfstoff: Menschen vor Milliarden

Berlin. Es geht um Milliarden, Macht und Menschenleben. Die Suche nach dem Impfstoff, der gegen das Virus Sars-CoV-2 immun machen soll, ist ein Rennen, an dem sich Nationen, Unternehmen und Forscher gleich stark beteiligen.

Es ist ein Rennen gegen die Zeit und gegen einen Gegner, der den Tod bedeuten kann. Und nur, wenn alle diese Kräfte gemeinsam arbeiten, wird am Ende der Erfolg stehen, vielleicht schon Ende dieses Jahres, vielleicht auch erst im nächsten Sommer. Die Ziellinie ist dabei erst überschritten, wenn es den Impfstoff wirklich gibt, der Millionen Menschen vor einer Ansteckung schützen wird. Es ist für alle Beteiligten eine historische Chance.

Covid-19 kann erhebliche Spätfolgen haben

Denn allein eine Erkrankung zeigt bei vielen Patienten inzwischen erhebliche Langzeitfolgen: Verlust des Geschmacks- und Geruchsinns, Kurzatmigkeit über Wochen, Herz- und Lungenprobleme, Schlafstörungen, Konzentrationsschwächen und Verwirrtheit. Hinzu kommen psychische Probleme. Denn, das berichten viele geheilte Covid-19-Patienten, es bleiben Ängste: vor einer Neuansteckung, vor dem Ersticken und vor sozialer Stigmatisierung.

Mehr als zehn Millionen Menschen sind weltweit schon erkrankt, mehr als eine halbe Million von ihnen ist infolge des Coronavirus gestorben. Die sozialen Effekte waren wochenlange Isolation, Einsamkeit und Unsicherheit. Die wirtschaftlichen Folgen bedeuten im schlimmsten Fall für den Einzelnen Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit, Privatinsolvenz und Armut.

Unternehmen leiden an Auftragsrückgängen, Kündigungen und drohenden Schließungen. Staaten verschulden sich, um das Gesellschaftssystem zu erhalten. Milliarden an Investitionen, die am Ende Frieden und Demokratie sichern.

Curevac, Biontech und Astrazeneca haben die Nase vorn

Das ist die Flughöhe, die die Suche nach dem Covid-19-Impfstoff inzwischen erreicht hat. Umso beruhigender, dass es inzwischen 150 unterschiedliche Impfstoff-Projekte weltweit gibt. Am Ende werden es aber drei, vier Unternehmen unter sich ausmachen. Drei Namen begegnet man in diesem Rennen immer wieder: Astrazeneca, Curevac und Biontech.

Schaut man sich die Firmen genauer an, ergeben sich interessante Verflechtungen und Kooperationen. Astrazeneca ist ein englisch-schwedisches Unternehmen mit 70.000 Angestellten, arbeitet mit Forschern der Universität Oxford zusammen. Ihr Impfstoff AZD1222 gilt als besonders vielversprechend, die deutsche Bundesregierung hat sich in einer Allianz mit Italien, den Niederlanden und Frankreich 400 Millionen Dosen des möglichen Impfstoffes gesichert.

Bundesregierung steigt bei Curevac ein

Auch beim Tübinger Biotech-Unternehmen Curevac ist die Bundesregierung eingestiegen. Mitte Juni bereits wurde die Investition von 300 Millionen Euro öffentlich. Über die Kreditanstalt für Wiederaufbau übernimmt Deutschland 23 Prozent der Firma. Und das Mainzer Biopharma-Unternehmen Biontech kooperiert mit dem US-Konzern Pfizer. Gerade kam die Nachricht, dass bei Tests in den USA Probanden wirksame Antikörper gegen den Erreger Sars-CoV-2 entwickelt haben. Wie gut die Antikörper wirklich schützen, sollen nun Tests an 30.000 Menschen zeigen.

Ob der Impfstoff, der vor dem Coronavirus schützt, nun AZD1222 oder BNT162b1 (Biontech) heißt, ist der Menschheit relativ egal. Und das ist die historische Chance, der sich alle beteiligten Nationen, Unternehmen und Forscher bewusst sein müssen. Das Produkt ist zu bedeutend, zu wichtig, dass es am Ende allein darum gehen kann, wer das größte Geschäft damit macht. Alle Menschen sollten davon profitieren können.

Selbst wenn zwei deutsche Unternehmen am Ende die Nase vorn haben.