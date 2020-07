Unicef: Jedes zweite Kind auf der Welt erlebt Gewalt

Berlin. Als Astrid Lindgren 1978 den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels erhielt, hätte sie beinahe keine Rede halten dürfen. Sie plante über das Thema „gewaltfreie Erziehung“ zu sprechen. Die Veranstalter fanden das Thema so heikel, dass sie vorab um das Manuskript baten.

Denn Ende der 70er-Jahre wurde in Deutschland Gewalt in der Erziehung noch als etwas Normales betrachtet. Erst am 6. Juli 2000 beschloss der Deutsche Bundestag das „Gesetz zur Ächtung der Gewalt in der Erziehung“. Dort heißt nun seit fast 20 Jahren: Kinder haben ein Recht auf eine gewaltfreie Erziehung.

Astrid Lindgren erhielt damals den Rat, nur den Preis anzunehmen und auf die Rede zu verzichten. Die Autorin knickte nicht ein: Ihre Rede „ Niemals Gewalt “ wurde weltberühmt. Ein Auszug: „Wir alle wollen ja den Frieden. Gibt es denn da keine Möglichkeit, uns zu ändern, ehe es zu spät ist? Könnten wir es nicht vielleicht lernen, auf Gewalt zu verzichten? Könnten wir nicht versuchen, eine ganz neue Art Mensch zu werden? Wie aber sollte das geschehen, und wo sollte man anfangen? Ich glaube, wir müssen von Grund auf beginnen. Bei den Kindern.“

Gewalt gegen Kinder bleibt oft unsichtbar

Gewalt gehört auch 42 Jahre nach der Rede in allen Ländern der Erde und in allen gesellschaftlichen Gruppen für viele Kinder noch immer zum Alltag. Weltweit sind jedes Jahr eine Milliarde Kinder und Jugendliche zwischen zwei und 17 Jahren von physischer, sexueller und psychischer Gewalt betroffen – das ist weltweit jedes zweite Kind. Das ist das traurige Fazit des Vorsitzenden von Unicef Deutschland, Georg Graf Waldersee. Er zitierte aus der Lindgren-Rede am Donnerstag auf der jährlichen Pressekonferenz des Kinderhilfswerks. Das diesjährige Thema könnte aufgrund der vielen Missbrauchsfälle in Deutschland nicht treffender sein: „Augen auf: Niemals Gewalt gegen Kinder“.

Die schockierenden Verbrechen an Kindern wie zuletzt in Münster, Lügde oder Bergisch Gladbach sorgen derzeit für viel Aufmerksamkeit. Allerdings bleiben viele Gewalterfahrungen, die Kinder in ihrem nahen Umfeld wie ihren Familien, in der Kita, in der Schule oder im Internet erleiden, weitgehend unsichtbar. Im Fall von Bergisch Gladbach folgen die Ermittler den Spuren von 30.000 Tatverdächtigen.

Unicef kritisiert, dass bis heute viele der Taten stillschweigend akzeptiert, heruntergespielt oder gerechtfertigt werden. Zudem haben die betroffenen Mädchen und Jungen selten jemanden, dem sie sich anvertrauen können. In der Corona-Krise sind viele dieser Ansprechpartner schlicht auch nicht für die Kinder erreichbar gewesen.

Kinder sind während Corona-Pandemie gefährdeter

Weil Kinder seit Ausbruch der Corona-Krise offensichtlich häufiger als vorher Opfer von Gewalt sind, fordert die Hilfsorganisation auch, die Hilfsangebote auszubauen. „Gewalt kann langanhaltende Narben im Leben von Kindern hinterlassen“, sagte die aus New York zugeschaltete UN-Sonderbeauftragte zu Gewalt gegen Kinder, Dr. Najat Maalla M’jid. „Die Covid-19-Pandemie und die Maßnahmen zu ihrer Eindämmung haben für Kinder das Risiko erhöht, dass sie Gewalt in ihrem Zuhause, online und in ihrem Umfeld erfahren.“ Gleichzeitig seien grundlegende Unterstützungsangebote, um Gewalt zu verhindern und darauf zu reagieren, genau zu dem Zeitpunkt eingeschränkt, an dem Kinder sie am dringendsten benötigten.

Waldersee und Unicef-Geschäftsführer Christian Schneider riefen dazu auf, den Schutz von Kindern in der Coronakrise als „systemrelevant“ einzustufen. „Bei Entscheidungen zur Bekämpfung der Pandemie müssen deren Auswirkungen auf Kinder und ihre Rechte stärker priorisiert und Kinderschutz als systemrelevant anerkannt werden“, sagte Schneider.

Die Pandemie-Maßnahmen und ihre sozialen und wirtschaftlichen Folgen haben insbesondere für bereits gefährdete Kinder erhebliche Belastungen nach sich gezogen. Denn die aus den Einschränkungen resultierenden Stressfaktoren bedeuteten ein erhöhtes Risiko, Opfer von Gewalt zu werden.

Die Hilfetelefone haben deutlich mehr Anrufe verzeichnet

In mehreren Ländern hätten Hilfetelefone für Missbrauch erheblich mehr Anrufe verzeichnet, so Unicef. Auch in Deutschland hätten zuletzt deutlich mehr Kinder bei der Kinderschutzhotline angerufen.

Zugleich bekräftigte Unicef Deutschland die Forderung, Kinderrechte explizit in das Grundgesetz aufzunehmen. Die Ergänzung der Verfassung „wäre ein wichtiger Schritt, um die Rahmenbedingungen für den Kinderschutz zu verbessern und eine Grundlage für die flächendeckend bessere Ausstattung der Kinder- und Jugendhilfe zu schaffen“, erklärte Geschäftsführer Christian Schneider. Zwar habe sich das gesellschaftliche Bewusstsein 20 Jahre nach Inkrafttreten des Rechts auf gewaltfreie Erziehung bereits verändert. Noch immer aber sei das Ausmaß der Gewalt an Kindern hierzulande erschreckend.

Unterstützung kam indes von Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) und Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD). „Das wäre ein klares Signal“, erklärte Giffey zu der Forderung nach Aufnahme von Kinderrechten im Grundgesetz. Lambrecht sagte, es sei „höchste Zeit, die Kinderrechte im Grundgesetz zu verankern und damit weiter an einer Zukunft ohne Gewalt gegen Kinder zu arbeiten“. Auch Deutschlands First Lady, Elke Büdenbender, Frau des Bundespräsidenten, sprach im Interview mit unserer Redaktion über Kinderrechte und die Debatte über schärfere Gesetze: „Kinder müssen in den Mittelpunkt.“

Psychische Gewalt ist vergleichbar mit Missbrauch

Auch Professor Jörg Fegert, Ärztlicher Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie der Universität Ulm, sprach sich am Donnerstag bei der Unicef-Konferenz für Kinderrechte im Grundgesetz aus. „Gerade in einer Zeit, wo zum Beispiel im Jurastudium Familienrecht nicht mehr geprüft wird“ – und Kinderschutz damit nicht gelehrt werde – „macht es einen Unterschied, ob in der Verfassung, mit der sich jeder Jurist auseinandersetzt, entsprechend der UN-Kinderrechtskonvention die Beteiligung und Förderung von Kindern an zentraler Stelle verankert ist.“

Fegert betonte, dass Vernachlässigung, Herabsetzung, verbales Mobben auch Formen von Gewalt sind. In Langzeitstudien sei festgestellt worden, dass die Folgen von psychischer und emotionaler Misshandlung vergleichbar mit den psychischen Folgen von sexuellem Missbrauch seien.

