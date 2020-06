Präsidentenwahl in Polen – Hohe Beteiligung trotz Corona

Warschau. Am Sonntag wählen die Polen ihren Präsidenten. Während es noch unklar ist, wer den Posten in Zukunft begleitet, zeichnet sich bei Wahlbeteiligung einer klarer Trend ab. 24 Prozent der Wahlberechtigten hatten bereits bis zum Mittag ihre Stimme abgegeben. Das teilte die Wahlkommission am Sonntag in Warschau mit.

Im Vergleich zur letzten Präsidentschaftswahl vor fünf Jahren sind das zehn Prozentpunkte mehr. Wenn der Trend anhält, könnte es die Wahl mit der höchsten Beteiligung in Polen seit dem Ende des Kommunismus werden, sagte der Vorsitzende der Kommission.

Corona-Regeln für die Wahl

Wegen der Corona-Pandemie war die ursprünglich für den 10. Mai geplante Wahl verschoben worden. Für die Wahl am Sonntag galten daher auch besondere Corona-Regeln. So standen die Menschen vor den Warschauer Wahllokalen mit Gesichtsmasken in der Schlange. In den Wahllokalen selbst war nur eine begrenzte Anzahl von Personen erlaubt.

An den Eingängen standen Desinfektionsmittel bereit und die Wahlhelfer waren mit Handschuhen und Gesichtsvisieren ausgestattet.

Präsident Duda ist Favorit

Präsident Andrzej Duda (vorne, 2.v.l) auf dem Weg zum Wahllokal. Er tritt zur Wiederwahl an und gilt als Favorit.

Der bisherige Amtsinhaber Andrzej Duda von der nationalkonservativen Regierungspartei PiS tritt in Polen zur Wiederwahl an. Er gilt Umfragen zu Folge als Favorit. Auch US-Präsident Trump hatte vor wenigen Tagen noch Werbung für Duda gemacht. Als größter Konkurrent im Rennen um das Amt des Präsidenten wird Oppositionskandidat Rafal Trzaskowski genannt.

Er ging für das liberalkonservative Oppositionsbündnis Bürgerkoalition (KO) an den Start und ist der Bürgermeister von Warschau. Insgesamt stehen bei der Wahl elf Kandidaten zur Auswahl. Experten erwarten, dass kein Kandidat im ersten Wahlgang eine absolute Mehrheit der Stimmen erhält. Dann würde es zu einer Stichwahl in zwei Wochen kommen.

