Lukaschenko zeigt Härte Viele Festnahmen vor Präsidentenwahl in Belarus

Polizeibeamte mit Mundschutzmasken halten während einer Kundgebung in Minsk einen Demonstranten fest.

Anfang August stehen in Belarus Präsidentschaftswahlen an, und Staatschef Lukaschenko macht nicht den Eindruck, als ob er sein Amt aufzugeben gedenkt. Seit vergangener Woche sitzt ein potenzieller Herausforderer in Untersuchungshaft, auf den Straßen geht die Polizei gegen Demonstranten vor.