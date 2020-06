Jean Kennedy Smith: John F. Kennedys Schwester ist tot

Washington. Jean Kennedy Smith, die Schwester des 1963 ermordeten US-Präsidenten John F. Kennedy, ist tot. Die frühere US-Botschafterin in Irland starb laut Medienberichten am 17. Juni im Alter von 92 Jahren in New York.

Jean Kennedy Smith galt als eine derjenigen, die den Weg für das Karfreitagsabkommen ebneten, des Friedensabkommen zwischen Irland, der Regierung des Vereinigten Königreichs und den Parteien in Nordirland.

Sie erhielt 2011 vom damaligen US-Präsidenten Barack Obama die Freiheitsmedaille für ihren Einsatz für wohltätige Zwecke. Die Freiheitsmedaille ist die höchste US-Auszeichnung für Zivilisten.

Jean Kennedy Smith war die jüngste Tochter – und das letzte überlebende der neun Kinder von Joseph und Rose Kennedy. Zu ihren Brüdern zählte neben John F. Kennedy der ebenfalls ermordete Justizsenator Robert F. Kennedy und des Senators Edward Kennedy. (moi)

