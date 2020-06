Polizeigewalt in den USA – Die Geduld ist aufgebraucht

Washington. Der grausame Tod von George Floyd, dem das Lebenslicht von der Polizei aus dem Leib gepresst wurde, war ein Stromschlag besonderer Heftigkeit für Amerika. Einem Land, das nach dreieinhalb Jahren Donald Trump-Chaos und drei Monaten Coronavirus moralisch und mental mit den Nerven herunter ist, stellen sich nahezu kollektiv die Haare auf.

Das Aufbegehren und die nach anfänglicher Wutentladung dominierende Aufbruchstimmung, vor allem die beeindruckende demographische Vielfalt, bei den nicht abreißenden Protestmärschen ist eine nicht zu leugnende neue Qualität. Lesen Sie mehr zu den Unruhen in den USA in unserem Newsblog.

Polizeigewalt in den USA – Die Geduld mit den Missständen ist aufgebraucht

Dirk Hautkapp, US-Korrespondent

Foto: Privat

Die öffentliche Geduld mit horrenden Missständen, die Jahrhunderte alte Wurzeln haben, scheint aufgebraucht. Daraus abzuleiten, dass wirkliche Umwälzungen unmittelbar bevorstehen, ist jedoch falsch. Mit “Wendepunkten” in der Geschichte, gerade, was die aus der Sklavenzeit konservierte Polizeibrutalität gegenüber Schwarzen angeht, kann man seit den Unruhen in Los Angeles/Watts Mitte der 60er Jahre die amerikanische Landkarte spicken. Lesen Sie auch: Tod von George Floyd – Haben US-Polizeireformen eine Chance?

Namen wie Trayvon Martin, Michael Brown, Walter Scott oder Freddy Gray stehen dafür, dass der Fortschritt eher kosmetisch war und nur im Zeitlupentempo daherkam. Zugespitzt: Was nützt ein schwarzer Polizeichef, wenn schlecht ausgebildete und miserabel bezahlte Officer weiter mit blinder Rigorosität in jedem Afro-Amerikaner eine Bedrohung sehen und im Notfall erst schießen und dann fragen?

Foto 1 von 14 Foto: Stephen Maturen / AFP Es sind erschreckende Bilder aus den USA, die derzeit um die Welt gehen: ausgebrannte Autowracks, Tränengas, zerstörte Gebäude. Das ganze Land ist in Aufruhr, seit der unbewaffnete Schwarze George Floyd von einem weißen Polizisten in Minneapolis minutenlang zu Boden gedrückt wurde und starb.

Das Gift der Diskriminierung wirkt in den USA noch immer

Bei allen uneingeschränkt notwendigen Versuchen, dem Problem mit der Verfeinerung polizeilicher Handlungsvorschriften beizukommen, was dieser „Law and Order”-Präsident und seine Republikaner nach Kräften hintertreiben werden, darf nicht vergessen werden, warum George Floyd die Luft zum Atmen genommen wurde. Lesen Sie auch: Warum Donald Trumps Rassismus alles noch schwerer macht

Das Gift der Diskriminierung in der amerikanischen Gesellschaft ist immer noch hoch wirksam. Inneren Frieden wird das Land nur finden, wenn Gerechtigkeit an die Stelle von struktureller Ungleichheit tritt.