Luftbelastung: Diese Städten haben zu hohe Stickoxid-Werte

Berlin. In den deutschen Städten wird die Luftqualität besser. In nur noch 25 Städten wurden im vergangenen Jahr die Stickstoffoxid-Grenzwerte überschritten. Das geht aus der finalen Auswertung der Messdaten von über 500 Messstationen der Messnetze der Länder und des Umweltbundesamtes (UBA) hervor, die unserer Redaktion exklusiv vorab vorliegt.

Damit hat sich Anzahl der Städte, die mehr als 40 Mikrogramm NO 2 pro Kubikmeter Luft im Jahresmittel überschritten haben, mehr als halbiert. 2018 wiesen noch 57 Städte zu hohe NO 2 -Werte auf.

Luftbelastung: 33 Städte erfüllen jetzt die Vorgaben

Stickoxide entstehen bei Verbrennungsprozessen, in den Ballungsgebieten ist laut UBA der Straßenverkehr für den Großteil der Luftbelastung verantwortlich. Sie gelten als gesundheitsschädlich, weshalb bereits seit 1999 europaweit die Grenzwerte gelten. In Deutschland führten sie in vielen Städten zu Fahrverboten für alte Diesel-Fahrzeuge. Der ADAC forderte zuletzt vehement, dass die Diskussion um diese Fahrverbote mit der nun besseren Luftqualität ein Ende haben müsse.

Insgesamt konnten 33 deutsche Städte ihren Stickoxid-Ausstoß 2019 soweit senken, dass sie nicht mehr die Grenzwerte überschreiten. Neu hinzugekommen in die Liste der Städte, die die Grenzwerte nicht erfüllen, ist dagegen das hessische Alsfeld, wo 2018 noch keine Messstation existierte.

Den größten Rückgang unter den Städten, die nun die Grenzwert-Vorgabe erfüllen, wies Freiburg im Breisgau aus. 2018 wurden noch 50 Mikrogramm NO 2 pro Kubikmeter Luft im Jahresmittel gemessen, 2019 sank der Wert auf 36 Mikrogramm NO 2 .

Nur Leipzig erfüllt unter den größten Städten alle Vorgaben

Die bundesweit höchste Luft-Belastung wurde an einer Münchener Messstation mit einem Jahresmittelwert von 62 Mikrogramm NO 2 pro Kubikmeter Luft ermittelt. Damit löst die Münchener Messstation eine Stuttgarter Messstation ab, an der im vergangenen Jahr der Stickoxid-Ausstoß von 71 auf 53 Mikrogramm NO 2 pro Kubikmeter Luft gesenkt werden konnte.

Von den zehn einwohnerstärksten Städten Deutschlands erfüllt nur Leipzig an allen Messorten die Grenzwerte. In Berlin (48 µg/m³), Hamburg (48 µg/m³), Köln (44 µg/m³), Frankfurt am Main (51 µg/m³), Düsseldorf (48 µg/m³), Dortmund (45 µg/m³) und Essen (43 µg/m³) wurden die Grenzwerte an jeweils einer Messstation überschritten.

Die Landshuter Allee in München wies 2019 die höchsten Stickoxid-Werte auf.

Diese Städte überschreiten laut UBA die Grenzwerte

(Jahresmittelwert 2019 in Mikrogramm NO pro Kubikmeter Luft):

München (63 µg/m³)

Darmstadt (55 µg/m³)

Stuttgart (53 µg/m³)

Limburg a.d. Lahn (52 µg/m³)

Frankfurt am Main (51 µg/m³)

Kiel (49 µg/m³)

Berlin (48 µg/m³)

Düsseldorf (48 µg/m³)

Hamburg (48 µg/m³)

Heilbronn (47 µg/m³)

Reutlingen (46 µg/m³)

Dortmund (45 µg/m³)

Hagen (45 µg/m³)

Offenbach am Main (45 µg/m³)

Wiesbaden (45 µg/m³)

Köln (44 µg/m³)

Osnabrück (44 µg/m³)

Essen (43 µg/m³)

Hannover (43 µg/m³)

Oberhausen (43 µg/m³)

Wuppertal (43 µg/m³)

Alsfeld (42 µg/m³)

Mainz (42 µg/m³)

Mannheim (42 µg/m³)

Gelsenkirchen (41µg/m³)

UBA-Präsident rechnet mit weiterem Rückgang

UBA-Präsident Dirk Messner zeigte sich zuversichtlich, dass auch in diesem Jahr die Stickoxid-Belastung nachlassen wird. Er warb dafür, die richtigen Schlüsse aus der Corona-Krise zu ziehen. „Dass weniger Verkehr zu besserer Luft und auch weniger Lärm führt und sich damit die Lebensqualität in unseren Städten erhöht, hat uns die Corona-Krise vor Augen geführt“, sagte Messner unserer Redaktion.

Diese Erkenntnis solle als Anlass für eine langfristige Verkehrswende genutzt werden, forderte Messner. „Für den Schutz der menschlichen Gesundheit brauchen wir eine dauerhafte und nachhaltige Verbesserung der Luftqualität mit gezielten Luftreinhaltemaßnahmen“, sagte der UBA-Präsident.

